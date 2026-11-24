Pensia pentru limită de vârstă și pensia de invaliditate de la NAV vin pe 11 decembrie, iar barnetrygd și kontantstøtte pe 30 noiembrie și deja pe 16 decembrie. NAV nu reține impozit din pensia plătită în decembrie, iar din pensia de invaliditate reține jumătate din impozit. Altfel stau lucrurile de obicei la pensionarii care locuiesc în România, iar pensia din ianuarie va fi de cele mai multe ori mai mică decât cea din decembrie.