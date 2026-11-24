24.11.2026 14:53
NAV plătește mai devreme: pensiile pe 11 decembrie, barnetrygd pe 16 decembrie. Din ce nu reține impozit
Datele plăților NAV din decembrie
- alocația pentru copii (barnetrygd) și kontantstøtte (pentru copiii mici care nu au loc cu normă întreagă la grădiniță) – 30 noiembrie (luni) și 16 decembrie (miercuri),
- pensia pentru limită de vârstă (alderspensjon) și pensia de invaliditate (uføretrygd) – 11 decembrie (vineri); în aceeași zi vine și pensia de la Statens pensjonskasse,
- indemnizația parentală (foreldrepenger) – cel târziu pe 12 decembrie (sâmbătă),
- indemnizația de șomaj, inclusiv în caz de șomaj tehnic (dagpenger) – la 1–3 zile lucrătoare după trimiterea formularului meldekort,
- indemnizația în caz de boală sau vătămare de lungă durată (AAP) – la 2–3 zile lucrătoare după ce NAV primește formularul meldekort.
Transferul din 16 decembrie nu înseamnă bani în plus, ci plata pentru decembrie, venită mai devreme. Următoarea plată vine în ianuarie, dar NAV nu i-a anunțat încă data.
NAV garantează că în ziua anunțată banii vor fi în contul de la banca norvegiană. Pot veni și mai devreme, pentru că NAV îi trimite băncilor cu câteva zile înainte. Chiar în ziua plății, banii pot intra și abia după-amiaza sau seara.
Pensia din decembrie fără impozit, din pensia de invaliditate jumătate
Din pensia de invaliditate NAV reține în decembrie jumătate din impozit, iar în iunie o plătește fără impozit. Tot jumătate din impozit se reține în decembrie, printre altele, din prestația după decesul soțului, soției sau partenerului (omstillingsstønad, plătită tot pe 11 decembrie) și din ajutorul pentru părinții singuri (overgangsstønad). Din barnetrygd și kontantstøtte NAV nu reține deloc impozit.
Nu este o scutire de impozit: impozitul se calculează oricum pe întregul an.
Pensia din ianuarie va fi de obicei mai mică decât cea din decembrie, pentru că în decembrie NAV nu reține impozit din ea.
Dagpenger, AAP, indemnizația de boală și foreldrepenger: două săptămâni fără impozit
La indemnizația de boală (sykepenger) sunt fără impozit aceleași săptămâni, de obicei la plata din decembrie. La foreldrepenger sunt fără impozit banii pentru aceleași săptămâni, dacă NAV îi plătește până la sfârșitul acestui an. De obicei e vorba de plata din noiembrie, care vine cel târziu miercuri, 25 noiembrie. Din plățile retroactive pentru perioade anterioare se reține impozitul obișnuit.
Cererile noi de foreldrepenger aprobate după duminică, 6 decembrie, NAV le plătește în termen de 5 zile.
Dacă în timpul concediului medical sau al celui parental salariul vi-l plătește angajatorul, nu NAV, termenul și impozitul sunt ca la salariu.
Plățile NAV din decembrie vin mai devreme decât de obicei.Foto: Thomas Andersen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5
Pensionarii care locuiesc în România: în decembrie, de obicei, impozit normal
Dacă cel puțin 90% din venitul său brut din pensii, salarii și activități independente se impozitează în Norvegia, persoana poate cere calcularea impozitului după cotele obișnuite din Norvegia, cu aceleași deduceri ca un rezident al Norvegiei. La persoanele căsătorite contează și venitul soțului sau al soției.
În contul din România banii vin la 1–2 zile după data stabilită pentru conturile din Norvegia. 11 decembrie cade într-o vineri, așa că pensia poate intra abia după weekend. Cei care locuiesc în România primesc banii de obicei în lei, așa că suma variază odată cu cursul coroanei. Pentru fiecare transfer către o bancă din străinătate NAV reține 3 kr. Dacă banii nu vin la timp, NAV recomandă să întrebați mai întâi banca dumneavoastră, pentru că întârzierea apare de obicei în sistemul bancar din străinătate.
Fără card fiscal, NAV reține 30 sau 50%
Skatteetaten pune de obicei la dispoziție cardul fiscal pentru 2027 la jumătatea lui decembrie. Atunci trebuie să vă verificați singuri datele, pentru că de ele depinde reținerea din ianuarie.
Unde vedeți data și suma propriei plăți
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