NAV надішле листи: 28 листопада — пенсіонерам, 5 грудня — людям з інвалідністю. Гаряча лінія не працюватиме у вихідні
Пенсіонери: листи в суботу, 28 листопада
- у 2025 році мав дохід, який змінює частину пенсії, що залежить від заробітку (inntektspensjon або tilleggspensjon),
- працював або проживав у Норвегії, завдяки чому в нього збільшився страховий стаж (trygdetid),
- мав заробіток у році, коли йому виповнився 61 рік, і цей заробіток враховується для AFP у приватному секторі.
Особи з інвалідністю: листи в суботу, 5 грудня
- цього року мав дохід на додаток до допомоги, але не повідомив NAV, скільки очікує заробити у 2027 році,
- наступного року зможе заробити більше, перш ніж NAV зменшить допомогу (вищий bunnfradrag),
- отримує доплату на дітей (barnetillegg), яку NAV перераховує після зміни базової суми G,
- у 2027 році переходить із допомоги по інвалідності на пенсію.
Більшість цих листів буде надіслано в суботу, 5 грудня. Частина може надійти лише в неділю, — повідомила виданню DinSide Елізабет Ньос Гатле, профільна директорка (fagdirektør) NAV.
Що перевірити в листі
NAV просить осіб, які отримують допомогу по інвалідності та мають або очікують мати дохід на додаток до неї у 2027 році, перевірити, чи правильно вказано в листі суму доходу.
Повідомлення про лист з’явиться на сайті NAV після входу до системи (Min side). NAV надсилає листи між 7:00 та 23:00 і починає рано-вранці. Сам NAV не надсилає SMS. SMS отримає лише той, хто раніше увімкнув SMS-сповіщення з Min side, — пояснила Гатле виданню DinSide.
Повідомлення про лист від NAV з’явиться на сайті після входу до системи (Min side). Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com/стандартна ліцензія
Як звернутися до NAV у вихідні
- також у вихідні — повідомленням до NAV після входу на nav.no; NAV почне надсилати відповіді в понеділок, після відкриття контактного центру,
- через сайт nav.no/kontakt — у чаті або повідомленням,
- телефоном — за номером 55 55 33 33, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.
Ми знаємо, що лист від нас може викликати занепокоєння та тривогу, особливо коли наш контактний центр закритий.
Чому у вихідні
Система автоматично надсилає листи одразу після розрахунку. NAV посилається на Закон про адміністративну процедуру (forvaltningsloven): повідомлення про рішення має бути надіслане в момент його ухвалення. «Наразі ми не маємо технічної можливості перенести розсилку, але починаємо рано-вранці, щоб якомога більше людей отримали повідомлення від NAV удень», — каже Гатле, яку цитує TV 2.
NAV уже критикували за надсилання рішень у вихідні. Цієї осені в суботу установа надіслала особам з інвалідністю рішення про підвищення ліміту заробітку. Частина адресатів злякалася. Це, зокрема, критикували Елізабет Торесен, очільниця AAP-aksjonen, та Марі Сневе Мартінуссен, лідерка партії Rødt, — нагадує DinSide. NAV тепер пише, що працює над іншим способом надсилання листів, але можливі зміни в системах триватимуть.
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, зазначених у статті.
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