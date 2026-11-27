NAV va trimite scrisori: pe 28 noiembrie pensionarilor, pe 5 decembrie persoanelor cu pensie de invaliditate. Linia telefonică nu funcționează în weekend
Pensionari: scrisori sâmbătă, 28 noiembrie
- au avut în 2025 un venit care modifică partea pensiei dependentă de câștiguri (inntektspensjon sau tilleggspensjon),
- au lucrat sau au locuit în Norvegia, iar datorită acestui fapt li s-a prelungit perioada de asigurare (trygdetid),
- au avut venituri în anul în care au împlinit 61 de ani, iar aceste venituri sunt luate în calcul pentru AFP în sectorul privat.
Persoane cu pensie de invaliditate: scrisori sâmbătă, 5 decembrie
- au avut venituri anul acesta pe lângă pensia de invaliditate, dar nu au comunicat NAV cât estimează că vor câștiga în 2027,
- vor putea câștiga mai mult anul viitor înainte ca NAV să le reducă pensia de invaliditate (bunnfradrag mai mare),
- primesc supliment pentru copii (barnetillegg), pe care NAV îl recalculează după modificarea sumei de bază G,
- trec în 2027 de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.
Majoritatea acestor scrisori vor fi expediate sâmbătă, 5 decembrie. Unele pot ajunge abia duminică, a declarat pentru DinSide Elisabeth Njøs Hatle, directoare de specialitate (fagdirektør) la NAV.
Ce trebuie verificat în scrisoare
NAV le cere persoanelor cu pensie de invaliditate care au sau se așteaptă să aibă venituri pe lângă aceasta în 2027 să verifice dacă suma venitului indicată în scrisoare este corectă.
Notificarea despre scrisoare va apărea pe site-ul NAV după autentificare (Min side). NAV trimite scrisorile între orele 7 și 23 și începe dis-de-dimineață. NAV nu trimite SMS-uri. Un SMS va primi doar persoana care a activat anterior notificările prin SMS de pe Min side, a explicat Hatle pentru DinSide.
Notificarea despre scrisoarea de la NAV va apărea pe site după autentificare (Min side). Imagine ilustrativă.Foto: stock.adobe.com/licență standard
Cum poți întreba NAV în weekend
- și în weekend – printr-un mesaj către NAV, după autentificare pe nav.no; NAV va începe să trimită răspunsuri luni, după deschiderea centrului de contact,
- prin site nav.no/kontakt – prin chat sau mesaj,
- telefonic – la numărul 55 55 33 33, de luni până vineri, între orele 9–15.
Știm că o scrisoare de la noi poate provoca neliniște și îngrijorare, mai ales atunci când centrul nostru de contact este închis.
De ce în weekend
Sistemul trimite scrisorile automat imediat după calculare. NAV invocă Legea privind procedura administrativă (forvaltningsloven): notificarea unei decizii trebuie transmisă în momentul emiterii acesteia. „Deocamdată nu avem posibilitatea tehnică de a amâna expedierea, însă începem devreme dimineața, pentru ca cât mai multe persoane să primească notificarea de la NAV în timpul zilei”, spune Hatle, citată de TV 2.
NAV a mai fost criticat pentru trimiterea deciziilor în weekend. În această toamnă, instituția a trimis sâmbătă persoanelor cu pensie de invaliditate decizii privind o limită mai mare a veniturilor. Unii destinatari s-au speriat. Printre cei care au criticat s-au numărat Elisabeth Thoresen, șefa AAP-aksjonen, și Marie Sneve Martinussen, lidera partidului Rødt, după cum amintește DinSide. NAV scrie acum că lucrează pentru a trimite scrisorile în alt mod, însă eventualele modificări ale sistemelor vor dura.
Text pregătit cu ajutorul AI, pe baza surselor indicate în articol.
Cele mai noi articole
- Ultimele decizii fiscale pentru anul 2025 vor sosi până la 1 decembrie. Verifică dacă totul este corect
- Una din cinci familii cu copii din Norvegia are îngrijorări serioase. Este vorba despre Crăciun
- Norvegia retrage 11 variante ale unei băuturi cunoscute. Toate au fost importate din Polonia
- Briefing de dimineață: −27 de grade în Røros, gripa ia amploare, Norse anulează alte zboruri
- 47% dintre polonezii din Norvegia consideră că știu suficient de bine norvegiana. Aproape jumătate au plătit singuri pentru curs
- În Norvegia, 144 de mii de persoane căutau un loc de muncă. Pe cine include SSB în categoria șomerilor?