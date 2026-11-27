NAV sender ut brev: 28. november til pensjonister, 5. desember til uføre. Telefonlinjen er stengt i helgen
Pensjonister: brev lørdag 28. november
- de som i 2025 hadde inntekt som endrer den inntektsavhengige delen av pensjonen (inntektspensjon eller tilleggspensjon),
- de som jobbet eller bodde i Norge og dermed fikk lengre trygdetid,
- de som hadde inntekt i året de fylte 61 år, og denne inntekten teller med i AFP i privat sektor.
Uføre: brev lørdag 5. desember
- har hatt inntekt ved siden av uføretrygden i år, men ikke har oppgitt til NAV hvor mye de forventer å tjene i 2027,
- vil kunne tjene mer neste år før NAV reduserer uføretrygden (høyere bunnfradrag),
- mottar barnetillegg, som NAV beregner på nytt etter endringen i grunnbeløpet G,
- går fra uføretrygd til alderspensjon i 2027.
De fleste av disse brevene sendes ut lørdag 5. desember. Noen kan komme først på søndag, sa Elisabeth Njøs Hatle, fagdirektør i NAV, til DinSide.
Hva du bør sjekke i brevet
NAV ber personer som mottar uføretrygd og som har eller forventer å ha inntekt ved siden av uføretrygden i 2027, om å sjekke om inntektsbeløpet som står i brevet er riktig.
Varsel om brevet vises på NAVs nettsider etter innlogging på Min side. NAV sender ut brevene mellom kl. 7 og 23 og starter tidlig om morgenen. NAV sender ikke SMS-er selv. Bare personer som tidligere har slått på SMS-varsler fra Min side, vil få en SMS, forklarte Hatle til DinSide.
Varsel om brev fra NAV vises på nettsiden etter innlogging på Min side. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com/standardlisens
Slik kan du spørre NAV i helgen
- også i helgen – ved å sende en melding til NAV etter innlogging på nav.no; NAV begynner å svare på mandag, når kontaktsenteret åpner,
- via nettsiden nav.no/kontakt – på chat eller i en melding,
- per telefon – på nummer 55 55 33 33, mandag til fredag kl. 9–15.
Vi vet at et brev fra oss kan skape uro og bekymring, særlig når kontaktsenteret vårt er stengt.
Derfor i helgen
Systemet sender brevene automatisk så snart beregningen er ferdig. NAV viser til forvaltningsloven: melding om vedtaket må sendes når det er fattet. «Foreløpig har vi ikke teknisk mulighet til å utsette utsendingen, men vi starter tidlig om morgenen slik at flest mulig får varsel fra NAV på dagtid», sier Hatle, sitert av TV 2.
NAV har allerede blitt kritisert for å sende ut vedtak i helgen. I høst sendte etaten på en lørdag ut vedtak til uføre om høyere inntektsgrense. Noen av mottakerne ble redde. Blant dem som kritiserte dette, var Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, og Marie Sneve Martinussen, leder av partiet Rødt, minner DinSide om. NAV skriver nå at de jobber med å sende brevene på en annen måte, men eventuelle endringer i systemene vil ta tid.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI basert på kildene oppgitt i artikkelen.
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