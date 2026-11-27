NAV enviará cartas: el 28 de noviembre a pensionistas y el 5 de diciembre a personas con pensión por discapacidad. La línea de atención no funciona durante
Pensionistas: cartas el sábado 28 de noviembre
- en 2025 tuvieron ingresos que modifican la parte de la pensión dependiente de los ingresos (inntektspensjon o tilleggspensjon),
- trabajaron o vivieron en Noruega y, como consecuencia, se amplió su período de cotización (trygdetid),
- obtuvieron ingresos en el año en que cumplieron 61 años, y esos ingresos cuentan para la AFP del sector privado.
Personas con pensión por discapacidad: cartas el sábado 5 de diciembre
- este año tuvieron ingresos además de la pensión, pero no comunicaron a NAV cuánto esperan ganar en 2027,
- el próximo año podrán ganar más antes de que NAV reduzca su pensión (bunnfradrag más alto),
- reciben un complemento por hijos (barnetillegg), que NAV recalcula tras el cambio de la cuantía base G,
- en 2027 pasan de una pensión por discapacidad a una pensión de jubilación.
La mayoría de estas cartas se enviará el sábado 5 de diciembre. Algunas pueden llegar recién el domingo, declaró al servicio DinSide Elisabeth Njøs Hatle, directora técnica (fagdirektør) de NAV.
Qué comprobar en la carta
NAV pide a las personas con pensión por discapacidad que tienen o esperan tener ingresos además de la pensión en 2027 que comprueben si la cuantía de ingresos indicada en la carta es correcta.
La notificación de la carta aparecerá en la página de NAV tras iniciar sesión (Min side). NAV envía cartas entre las 7 y las 23 horas y comienza temprano por la mañana. NAV no envía SMS. Solo recibirá un SMS quien haya activado previamente los SMS de notificaciones de Min side, explicó Hatle al servicio DinSide.
La notificación de una carta de NAV aparecerá en la página después de iniciar sesión (Min side). Foto ilustrativa.Foto: stock.adobe.com/licencia estándar
Cómo consultar a NAV durante el fin de semana
- también durante el fin de semana: mediante un mensaje a NAV tras iniciar sesión en nav.no; NAV empezará a responder el lunes, cuando abra el centro de contacto,
- a través de la página web nav.no/kontakt: por chat o mensaje,
- por teléfono: en el número 55 55 33 33, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Sabemos que una carta nuestra puede causar inquietud y preocupación, especialmente cuando nuestro centro de contacto está cerrado.
Por qué durante el fin de semana
El sistema envía las cartas automáticamente justo después de realizar el cálculo. NAV se remite a la Ley de Procedimiento Administrativo (forvaltningsloven): la notificación de una decisión debe enviarse en el momento en que se emite. «Por ahora no tenemos la posibilidad técnica de aplazar el envío, pero empezamos temprano por la mañana para que el mayor número posible de personas reciba la notificación de NAV durante el día», afirma Hatle, citada por TV 2.
NAV ya ha sido criticado por enviar decisiones durante el fin de semana. Este otoño, un sábado, envió a personas con pensión por discapacidad decisiones sobre un límite de ingresos más alto. Algunos destinatarios se asustaron. Entre quienes lo criticaron estuvieron Elisabeth Thoresen, responsable de AAP-aksjonen, y Marie Sneve Martinussen, líder del partido Rødt, recuerda DinSide. NAV escribe ahora que está trabajando para enviar las cartas de otra manera, pero los posibles cambios en los sistemas llevarán tiempo.
Texto preparado con el uso de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
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