NAV wyśle pisma: 28 listopada do emerytów, 5 grudnia do osób na rencie. Infolinia w weekend nie działa
Emeryci: pisma w sobotę 28 listopada
- mieli w 2025 roku dochód, który zmienia część emerytury zależną od zarobków (inntektspensjon albo tilleggspensjon),
- pracowali albo mieszkali w Norwegii i dzięki temu wydłużył im się okres ubezpieczenia (trygdetid),
- zarabiali w roku, w którym skończyli 61 lat, i te zarobki liczą się do AFP w sektorze prywatnym.
Renciści: pisma w sobotę 5 grudnia
- w tym roku zarabiali obok renty, ale nie zgłosili do NAV, ile spodziewają się zarobić w 2027 roku,
- w przyszłym roku będą mogli więcej zarobić, zanim NAV obniży im rentę (wyższy bunnfradrag),
- dostają dodatek na dzieci (barnetillegg), który NAV przelicza po zmianie kwoty bazowej G,
- w 2027 roku przechodzą z renty na emeryturę.
Większość tych pism wyjdzie w sobotę 5 grudnia. Część może przyjść dopiero w niedzielę – powiedziała serwisowi DinSide Elisabeth Njøs Hatle, dyrektorka merytoryczna (fagdirektør) w NAV.
Co sprawdzić w piśmie
NAV prosi osoby na rencie, które mają albo spodziewają się mieć dochód obok renty w 2027 roku, żeby sprawdziły, czy kwota dochodu przyjęta w piśmie się zgadza.
Powiadomienie o piśmie pojawi się na stronie NAV po zalogowaniu (Min side). NAV wysyła pisma między godz. 7 a 23 i zaczyna wcześnie rano. Sam NAV SMS-ów nie wysyła. SMS-a dostanie tylko ten, kto wcześniej włączył SMS-y o powiadomieniach z Min side – wyjaśniła Hatle serwisowi DinSide.
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Powiadomienie o piśmie z NAV pojawi się na stronie po zalogowaniu (Min side). Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Jak zapytać NAV w weekend
- także w weekend – wiadomością do NAV po zalogowaniu na nav.no; odpowiedzi NAV zacznie wysyłać w poniedziałek, po otwarciu centrum kontaktowego,
- przez stronę nav.no/kontakt – czatem albo wiadomością,
- telefonicznie – pod numerem 55 55 33 33, od poniedziałku do piątku w godz. 9–15.
Wiemy, że pismo od nas może budzić niepokój i obawy, zwłaszcza wtedy, gdy nasze centrum kontaktowe jest zamknięte.
Dlaczego w weekend
System wysyła pisma automatycznie zaraz po obliczeniu. NAV powołuje się na ustawę o postępowaniu administracyjnym (forvaltningsloven): zawiadomienie o decyzji musi wyjść w chwili jej wydania. „Na razie nie mamy technicznej możliwości przesunięcia wysyłki, ale zaczynamy wcześnie rano, żeby jak najwięcej osób dostało powiadomienie od NAV za dnia” – mówi Hatle, cytowana przez TV 2.
Za wysyłanie decyzji w weekend NAV był już krytykowany. Tej jesieni w sobotę wysłał osobom na rencie decyzje o wyższej granicy zarobków. Część adresatów się wystraszyła. Krytykowały to między innymi Elisabeth Thoresen, szefowa AAP-aksjonen, i Marie Sneve Martinussen, liderka partii Rødt – przypomina DinSide. NAV pisze teraz, że pracuje nad tym, żeby wysyłać pisma inaczej, ale ewentualne zmiany w systemach potrwają.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
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