NAV išsiųs laiškus: lapkričio 28 d. pensininkams, gruodžio 5 d. neįgalumo išmokų gavėjams. Savaitgalį informacijos linija neveiks
Pensininkai: laiškai šeštadienį, lapkričio 28 d.
- 2025 m. turėjo pajamų, keičiančių nuo uždarbio priklausančią pensijos dalį (inntektspensjon arba tilleggspensjon),
- dirbo arba gyveno Norvegijoje, todėl jiems pailgėjo draudimo laikotarpis (trygdetid),
- uždirbo tais metais, kai jiems sukako 61 metai, ir šis uždarbis įskaitomas į AFP privačiame sektoriuje.
Neįgalumo išmokų gavėjai: laiškai šeštadienį, gruodžio 5 d.
- šiais metais uždirbo papildomai prie išmokos, tačiau nepranešė NAV, kiek tikisi uždirbti 2027 m.,
- kitais metais galės uždirbti daugiau, kol NAV sumažins jų išmoką (didesnis bunnfradrag),
- gauna priedą vaikams (barnetillegg), kurį NAV perskaičiuoja pasikeitus bazinei G sumai,
- 2027 m. pereis nuo neįgalumo išmokos prie pensijos.
Dauguma šių laiškų bus išsiųsti šeštadienį, gruodžio 5 d. Dalis jų gali atkeliauti tik sekmadienį, – DinSide portalui sakė Elisabeth Njøs Hatle, NAV srities direktorė (fagdirektør).
Ką patikrinti laiške
NAV prašo neįgalumo išmokų gavėjų, kurie 2027 m. turi arba tikisi turėti pajamų papildomai prie išmokos, patikrinti, ar laiške nurodyta pajamų suma yra teisinga.
Pranešimas apie laišką bus rodomas NAV svetainėje prisijungus (Min side). NAV siunčia laiškus nuo 7 iki 23 val. ir pradeda anksti ryte. Pats NAV SMS žinučių nesiunčia. SMS gaus tik tie, kurie anksčiau įjungė SMS pranešimus iš Min side, – DinSide portalui paaiškino Hatle.
Pranešimas apie laišką iš NAV bus rodomas svetainėje prisijungus (Min side). Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. stock.adobe.com / standartinė licencija
Kaip savaitgalį paklausti NAV
- taip pat ir savaitgalį – žinute NAV prisijungus prie nav.no; NAV atsakymus pradės siųsti pirmadienį, atsidarius kontaktų centrui,
- per svetainę nav.no/kontakt – per pokalbį arba žinute,
- telefonu – numeriu 55 55 33 33, nuo pirmadienio iki penktadienio 9–15 val.
Žinome, kad laiškas nuo mūsų gali sukelti nerimą ir baimę, ypač kai mūsų kontaktų centras yra uždarytas.
Kodėl savaitgalį
Sistema automatiškai išsiunčia laiškus iškart po apskaičiavimo. NAV remiasi Administracinio proceso įstatymu (forvaltningsloven): pranešimas apie sprendimą turi būti išsiųstas jo priėmimo metu. „Kol kas neturime techninių galimybių perkelti siuntimo laiko, tačiau pradedame anksti ryte, kad kuo daugiau žmonių pranešimą iš NAV gautų dieną“, – sako Hatle, kurią cituoja TV 2.
Už sprendimų siuntimą savaitgalį NAV jau buvo kritikuojama. Šį rudenį šeštadienį ji neįgalumo išmokų gavėjams išsiuntė sprendimus dėl didesnės uždarbio ribos. Dalis gavėjų išsigando. Tai, be kita ko, kritikavo AAP-aksjonen vadovė Elisabeth Thoresen ir partijos Rødt lyderė Marie Sneve Martinussen, – primena DinSide. NAV dabar rašo, kad dirba siekdama kitaip siųsti laiškus, tačiau galimi sistemų pakeitimai užtruks.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
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