16.11.2026 20:27
Майже все метро Осло буде закрито з 19 до 22 листопада. Як дістатися до центру
- лінія 1: Frognerseteren–Frøen,
- лінія 2: Østerås–Makrellbekken,
- лінія 3: Kolsås–Ullernåsen.
Через центр метро не курсуватиме. Без метро залишаться, зокрема, станції Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland і Tøyen.
Щодня метро в Осло здійснює близько 400 тис. поїздок. Ruter додає автобуси й трамваї, але попереджає, що вони не замінять метро, бо не вистачає ані транспортних засобів, ані місця на вулицях.
Метро Осло з 19 до 22 листопада 2026 року. Червоним позначено закриті відрізки, кольором — три відрізки, на яких курсують потяги.Графіка: MN, дані: Ruter, мапа: © OpenStreetMap
Чим дістатися до центру
- трамваями 12, 13, 15, 17, 18, 19 і 19x,
- автобусами 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 і 300.
Трамваї та автобуси, які, за даними Ruter, доїжджають до центру Осло або поблизу нього.Графіка: MN, дані: Ruter. Фото: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (кадровані)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, кожні 15 хвилин протягом усього дня.
Заміщувальні автобуси 2B, 3B і 25B. Маршрути показано схематично, вздовж ліній метро.Графіка: MN, дані: Ruter, мапа: © OpenStreetMap
Частина ліній змінює маршрут. Автобус 42 у четвер, п’ятницю та суботу курсуватиме лише між Voksen skog і Lysaker. Лінію 69 продовжено до Nils Hansens vei у Brynseng. Лінія 72 їздитиме між Seterbråten і Hauketo, а її рейси узгоджені з потягами на станції Hauketo.
У четвер і п’ятницю менше рейсів матимуть лінії 67, 80E, 81, 83 і 84E. Ruter перенаправив із них автобуси туди, де вони будуть потрібніші. Лінія 67 ходитиме кожні пів години замість кожних 15 хвилин.
Ruter: перевірте маршрут перед виходом із дому
Найважливіше для нас у ці дні — щоб ті, кому потрібно їхати, дісталися місця призначення. Ми додаємо автобуси й трамваї, але вони не замінять метро, тому нам потрібна допомога. Подумайте, чи справді вам потрібно їхати, а де можливо — йдіть пішки або їдьте велосипедом. Заклик чіткий: не їдьте, якщо не мусите
Повний перелік змін Ruter наводить на сторінці Det store T-baneløftet.
Поради Ruter для пасажирів на дні без метро.Графіка: MN, дані: Ruter. Фото: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (кадроване, затемнене)
Водіям: найбільші затори в четвер і п’ятницю
«Коли так багато пасажирів мають знайти інший спосіб дістатися місця призначення, навантаження на дороги в Осло може бути дуже великим. Ми повинні зважати на інтенсивний рух і затори, а на дорогах також не вистачить місця для всіх» — каже Kari Martini Momrak зі Statens vegvesen.
Управління радить залишити авто, якщо поїздка не є необхідною. Той, кому потрібно їхати, має добре обрати час. Актуальна інформація про рух доступна на сайті 175.no та в застосунку Vegvesen trafikk.
Причина: тестування нової системи керування потягами
Нова система має дозволити частіші рейси. Вона також необхідна, щоб приєднати до мережі лінію метро до Fornebu, яка нині будується. У центральній частині мережі вона має запрацювати восени 2027 року, а в усьому метро — до 2029 року.
Інтер’єр вагона метро лінії 5 в Осло. Тестування нової системи не можна проводити, коли в потягах є пасажири. Ілюстративне фото.Фото: Maxxii / Wikimedia Commons, суспільне надбання
Наступні закриття у 2027 році
- 25–28 лютого 2027 року (зимові канікули),
- 26–29 березня 2027 року (Великдень),
- 4–7 травня 2027 року (поблизу свята Вознесіння),
- 1–4 липня 2027 року (шкільні канікули),
- 12–15 серпня 2027 року (шкільні канікули).
Ruter застерігає, що дати ще можуть змінитися.
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