Закриття триватиме чотири дні й діятиме цілодобово. Лінії 4 і 5 взагалі не курсуватимуть. Лінії 1, 2 і 3 ходитимуть лише на коротких відрізках у західній частині міста:Через центр метро не курсуватиме. Без метро залишаться, зокрема, станції Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland і Tøyen.Щодня метро в Осло здійснює близько 400 тис. поїздок. Ruter додає автобуси й трамваї, але попереджає, що вони не замінять метро, бо не вистачає ані транспортних засобів, ані місця на вулицях.

Частіше, ніж зазвичай, курсуватимуть автобуси 31E, 70E, 71, 74, 76, 79, 110, 150 і 380, а також трамвай 19. Автобус 76 у четвер і п’ятницю в години пік доїжджатиме аж до Bjørvika. Автобус 380 курсуватиме чотири рази на годину між Gjelleråsen і Hausmanns bru. У четвер і п’ятницю в години пік також курсуватиме додаткова лінія 46X від Hovseter до Majorstuen.



Частина ліній змінює маршрут. Автобус 42 у четвер, п’ятницю та суботу курсуватиме лише між Voksen skog і Lysaker. Лінію 69 продовжено до Nils Hansens vei у Brynseng. Лінія 72 їздитиме між Seterbråten і Hauketo, а її рейси узгоджені з потягами на станції Hauketo.



У четвер і п’ятницю менше рейсів матимуть лінії 67, 80E, 81, 83 і 84E. Ruter перенаправив із них автобуси туди, де вони будуть потрібніші. Лінія 67 ходитиме кожні пів години замість кожних 15 хвилин.