16.11.2026 20:27
Beveik visas Oslo metro bus uždarytas nuo lapkričio 19 iki 22 d. Kaip nuvykti į centrą
- 1 linija: Frognerseteren–Frøen,
- 2 linija: Østerås–Makrellbekken,
- 3 linija: Kolsås–Ullernåsen.
Metro per centrą nevažiuos. Be metro, be kita ko, liks Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland ir Tøyen stotys.
Oslo metro kasdien atliekama apie 400 tūkst. kelionių. „Ruter“ skiria papildomų autobusų ir tramvajų, tačiau įspėja, kad jie nepakeis metro, nes nėra nei tiek transporto priemonių, nei tiek vietos gatvėse.
Oslo metro 2026 m. lapkričio 19–22 d. Raudonai pažymėti uždaryti ruožai, trimis spalvomis – trys ruožai, kuriuose kursuoja traukiniai.Grafika: MN, duomenys: Ruter, žemėlapis: © OpenStreetMap
Kaip nuvykti į centrą
- 12, 13, 15, 17, 18, 19 ir 19x tramvajai,
- 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 ir 300 autobusai.
Tramvajai ir autobusai, kurie, „Ruter“ duomenimis, važiuoja į Oslo centrą arba šalia jo.Grafika: MN, duomenys: Ruter. Nuotraukos: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (apkarpytos)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, kas 15 minučių visą dieną.
Pakaitiniai autobusai 2B, 3B ir 25B. Maršrutai parodyti schematiškai, palei metro linijas.Grafika: MN, duomenys: Ruter, žemėlapis: © OpenStreetMap
Dalis linijų keičia maršrutą. 42 autobusas ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį kursuos tik tarp Voksen skog ir Lysaker. 69 linija pratęsiama iki Nils Hansens vei Brynseng rajone. 72 linija važiuos tarp Seterbråten ir Hauketo, o jos reisai priderinti prie traukinių Hauketo stotyje.
Ketvirtadienį ir penktadienį rečiau kursuos 67, 80E, 81, 83 ir 84E linijos. „Ruter“ iš jų perkėlė autobusus ten, kur jų reikės labiau. 67 linija kursuos kas pusvalandį, o ne kas 15 minučių.
„Ruter“: prieš išeidami iš namų patikrinkite maršrutą
Svarbiausia mums šiomis dienomis yra tai, kad tie, kurie privalo keliauti, pasiektų savo tikslą. Skiriame papildomų autobusų ir tramvajų, tačiau jie nepakeis metro, todėl mums reikia pagalbos. Pagalvokite, ar tikrai turite keliauti, o kur įmanoma – eikite pėsčiomis arba važiuokite dviračiu. Kreipimasis aiškus: nekeliaukite, jei neprivalote.
Visą pakeitimų sąrašą „Ruter“ pateikia puslapyje Det store T-baneløftet.
„Ruter“ patarimai keleiviams dienomis, kai nekursuos metro.Grafika: MN, duomenys: Ruter. Nuotrauka: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (apkarpyta, patamsinta)
Vairuotojai: didžiausios spūstys – ketvirtadienį ir penktadienį
„Kai tiek daug keleivių turi rasti kitą būdą nuvykti, kelių apkrova Osle gali būti labai didelė. Turime tikėtis intensyvaus eismo ir spūsčių, o keliuose taip pat neužteks vietos visiems“ – sako Kari Martini Momrak iš „Statens vegvesen“.
Institucija pataria palikti automobilį, jei važiuoti nebūtina. Tie, kuriems būtina važiuoti, turėtų gerai pasirinkti laiką. Naujausia informacija apie eismą skelbiama svetainėje 175.no ir programėlėje „Vegvesen trafikk“.
Priežastis: naujos traukinių valdymo sistemos bandymas
Naujoji sistema turėtų leisti traukiniams kursuoti dažniau. Jos taip pat reikia, kad prie tinklo būtų prijungta statoma metro linija į Fornebu. Centrinėje tinklo dalyje ji turėtų pradėti veikti 2027 m. rudenį, o visame metro tinkle – iki 2029 m.
Oslo metro 5-osios linijos traukinio vidus. Naujos sistemos bandymų negalima vykdyti, kai traukiniuose yra keleivių. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Maxxii / Wikimedia Commons, viešoji nuosavybė
Kiti uždarymai 2027 metais
- 2027 m. vasario 25–28 d. (žiemos atostogos),
- 2027 m. kovo 26–29 d. (Velykos),
- 2027 m. gegužės 4–7 d. (apie Žengimo į dangų šventę),
- 2027 m. liepos 1–4 d. (mokyklinės vasaros atostogos),
- 2027 m. rugpjūčio 12–15 d. (mokyklinės vasaros atostogos).
„Ruter“ pažymi, kad datos dar gali keistis.
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