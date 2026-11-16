Zamknięcie potrwa cztery dni i obowiązuje całą dobę. Linie 4 i 5 nie pojadą wcale. Linie 1, 2 i 3 będą kursować tylko na krótkich odcinkach po zachodniej stronie miasta:Przez centrum metro nie przejedzie. Bez metra zostaną między innymi stacje Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland i Tøyen.Metrem w Oslo odbywa się około 400 tys. przejazdów dziennie. Ruter dokłada autobusy i tramwaje, ale uprzedza, że nie zastąpią one metra, bo nie ma tylu pojazdów ani tyle miejsca na ulicach.

Częściej niż zwykle będą kursować autobusy 31E, 70E, 71, 74, 76, 79, 110, 150 i 380 oraz tramwaj 19. Autobus 76 w czwartek i piątek w godzinach szczytu dojedzie aż do Bjørvika. Autobus 380 pojedzie cztery razy na godzinę między Gjelleråsen a Hausmanns bru. W czwartek i piątek w godzinach szczytu kursuje też dodatkowa linia 46X z Hovseter na Majorstuen.



Część linii zmienia trasę. Autobus 42 w czwartek, piątek i sobotę kursuje tylko między Voksen skog a Lysaker. Linia 69 jest wydłużona do Nils Hansens vei na Brynseng. Linia 72 jeździ między Seterbråten a Hauketo, a jej kursy są dopasowane do pociągów na stacji Hauketo.



W czwartek i piątek mniej kursów mają linie 67, 80E, 81, 83 i 84E. Ruter przesunął z nich autobusy tam, gdzie będą bardziej potrzebne. Linia 67 pojedzie co pół godziny zamiast co 15 minut.