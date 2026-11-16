16 listopada 2026 20:27
Metro w Oslo prawie całe zamknięte od 19 do 22 listopada. Czym dojechać do centrum
- linia 1: Frognerseteren–Frøen,
- linia 2: Østerås–Makrellbekken,
- linia 3: Kolsås–Ullernåsen.
Przez centrum metro nie przejedzie. Bez metra zostaną między innymi stacje Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland i Tøyen.
Metrem w Oslo odbywa się około 400 tys. przejazdów dziennie. Ruter dokłada autobusy i tramwaje, ale uprzedza, że nie zastąpią one metra, bo nie ma tylu pojazdów ani tyle miejsca na ulicach.
Metro w Oslo od 19 do 22 listopada 2026 r. Na czerwono zamknięte odcinki, kolorem trzy odcinki, na których pociągi kursują.Grafika: MN, dane: Ruter, mapa: © OpenStreetMap
Czym dojechać do centrum
- tramwaje 12, 13, 15, 17, 18, 19 i 19x,
- autobusy 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 i 300.
Tramwaje i autobusy, które według Ruter dojeżdżają do centrum Oslo albo w jego pobliże.Grafika: MN, dane: Ruter. Zdjęcia: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (kadrowane)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, co 15 minut przez cały dzień.
Autobusy zastępcze 2B, 3B i 25B. Trasy pokazane schematycznie, wzdłuż linii metra.Grafika: MN, dane: Ruter, mapa: © OpenStreetMap
Część linii zmienia trasę. Autobus 42 w czwartek, piątek i sobotę kursuje tylko między Voksen skog a Lysaker. Linia 69 jest wydłużona do Nils Hansens vei na Brynseng. Linia 72 jeździ między Seterbråten a Hauketo, a jej kursy są dopasowane do pociągów na stacji Hauketo.
W czwartek i piątek mniej kursów mają linie 67, 80E, 81, 83 i 84E. Ruter przesunął z nich autobusy tam, gdzie będą bardziej potrzebne. Linia 67 pojedzie co pół godziny zamiast co 15 minut.
Ruter: sprawdź trasę przed wyjściem z domu
Najważniejsze dla nas w te dni jest to, żeby ci, którzy muszą jechać, dotarli na miejsce. Dokładamy autobusy i tramwaje, ale one nie zastąpią metra, dlatego potrzebujemy pomocy. Zastanów się, czy musisz jechać, a tam, gdzie się da, idź pieszo albo jedź rowerem. Apel jest jasny: nie jedź, jeśli nie musisz
Pełną listę zmian Ruter podaje na stronie Det store T-baneløftet.
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Rady Ruter dla pasażerów na dni bez metra.Grafika: MN, dane: Ruter. Zdjęcie: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (kadrowane, przyciemnione)
Kierowcy: największe korki w czwartek i piątek
„Kiedy tak wielu podróżnych musi znaleźć inny sposób dojazdu, obciążenie dróg w Oslo może być bardzo duże. Musimy liczyć się z dużym ruchem i korkami, a na drogach też nie starczy miejsca dla wszystkich” – mówi Kari Martini Momrak ze Statens vegvesen.
Urząd radzi zostawić auto, jeśli jazda nie jest konieczna. Kto musi jechać, powinien dobrze wybrać godzinę. Bieżące informacje o ruchu są na stronie 175.no i w aplikacji Vegvesen trafikk.
Powód: test nowego systemu sterowania pociągami
Nowy system ma pozwolić na częstsze kursy. Jest też potrzebny, żeby do sieci dołączyć budowaną linię metra na Fornebu. W centralnej części sieci ma zacząć działać jesienią 2027 roku, a w całym metrze do 2029 roku.
Wnętrze pociągu metra linii 5 w Oslo. Testów nowego systemu nie wolno prowadzić z pasażerami w pociągach. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Maxxii / Wikimedia Commons, domena publiczna
Kolejne zamknięcia w 2027 roku
- 25–28 lutego 2027 r. (ferie zimowe),
- 26–29 marca 2027 r. (Wielkanoc),
- 4–7 maja 2027 r. (okolice święta Wniebowstąpienia),
- 1–4 lipca 2027 r. (wakacje szkolne),
- 12–15 sierpnia 2027 r. (wakacje szkolne).
Ruter zastrzega, że daty mogą się jeszcze zmienić.
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