El cierre durará cuatro días y estará vigente las 24 horas. Las líneas 4 y 5 no circularán en absoluto. Las líneas 1, 2 y 3 solo operarán en tramos cortos del lado oeste de la ciudad:El metro no atravesará el centro. Entre las estaciones que se quedarán sin metro están Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland y Tøyen.En el metro de Oslo se realizan unos 400.000 viajes diarios. Ruter añade autobuses y tranvías, pero advierte de que no podrán sustituir al metro, ya que no hay suficientes vehículos ni espacio en las calles.

Los autobuses 31E, 70E, 71, 74, 76, 79, 110, 150 y 380, así como el tranvía 19, circularán con mayor frecuencia de lo habitual. El autobús 76 llegará hasta Bjørvika durante las horas punta del jueves y el viernes. El autobús 380 circulará cuatro veces por hora entre Gjelleråsen y Hausmanns bru. Los jueves y viernes, durante las horas punta, también operará la línea adicional 46X de Hovseter a Majorstuen.



Algunas líneas cambian de recorrido. El autobús 42, el jueves, viernes y sábado, solo circulará entre Voksen skog y Lysaker. La línea 69 se prolonga hasta Nils Hansens vei, en Brynseng. La línea 72 circulará entre Seterbråten y Hauketo, y sus horarios se ajustarán a los trenes de la estación de Hauketo.



El jueves y el viernes, las líneas 67, 80E, 81, 83 y 84E tendrán menos frecuencias. Ruter ha trasladado sus autobuses a lugares donde serán más necesarios. La línea 67 circulará cada media hora en lugar de cada 15 minutos.