16.11.2026 20:27
El metro de Oslo, casi totalmente cerrado del 19 al 22 de noviembre. Cómo llegar al centro
- línea 1: Frognerseteren–Frøen,
- línea 2: Østerås–Makrellbekken,
- línea 3: Kolsås–Ullernåsen.
El metro no atravesará el centro. Entre las estaciones que se quedarán sin metro están Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland y Tøyen.
En el metro de Oslo se realizan unos 400.000 viajes diarios. Ruter añade autobuses y tranvías, pero advierte de que no podrán sustituir al metro, ya que no hay suficientes vehículos ni espacio en las calles.
Metro de Oslo del 19 al 22 de noviembre de 2026. En rojo, los tramos cerrados; en color, los tres tramos en los que circulan trenes.Gráfico: MN, datos: Ruter, mapa: © OpenStreetMap
Cómo llegar al centro
- los tranvías 12, 13, 15, 17, 18, 19 y 19x,
- los autobuses 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 y 300.
Tranvías y autobuses que, según Ruter, llegan al centro de Oslo o a sus inmediaciones.Gráfico: MN, datos: Ruter. Fotos: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (recortadas)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, cada 15 minutos durante todo el día.
Autobuses de sustitución 2B, 3B y 25B. Rutas mostradas de forma esquemática, a lo largo de las líneas de metro.Gráfico: MN, datos: Ruter, mapa: © OpenStreetMap
Algunas líneas cambian de recorrido. El autobús 42, el jueves, viernes y sábado, solo circulará entre Voksen skog y Lysaker. La línea 69 se prolonga hasta Nils Hansens vei, en Brynseng. La línea 72 circulará entre Seterbråten y Hauketo, y sus horarios se ajustarán a los trenes de la estación de Hauketo.
El jueves y el viernes, las líneas 67, 80E, 81, 83 y 84E tendrán menos frecuencias. Ruter ha trasladado sus autobuses a lugares donde serán más necesarios. La línea 67 circulará cada media hora en lugar de cada 15 minutos.
Ruter: comprueba tu ruta antes de salir de casa
Lo más importante para nosotros durante estos días es que quienes tengan que viajar lleguen a su destino. Añadimos autobuses y tranvías, pero no sustituyen al metro, por lo que necesitamos ayuda. Piensa si realmente tienes que viajar y, cuando sea posible, ve a pie o en bicicleta. El mensaje es claro: no viajes si no es necesario
Ruter publica la lista completa de cambios en la página Det store T-baneløftet.
Consejos de Ruter para los pasajeros durante los días sin metro.Gráfico: MN, datos: Ruter. Foto: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (recortada, oscurecida)
Conductores: los mayores atascos, el jueves y el viernes
«Cuando tantos viajeros deben encontrar otra forma de desplazarse, la carga sobre las carreteras de Oslo puede ser muy elevada. Debemos contar con mucho tráfico y atascos, y tampoco habrá espacio suficiente en las carreteras para todos», afirma Kari Martini Momrak, de Statens vegvesen.
La institución recomienda dejar el coche en casa si el desplazamiento no es necesario. Quienes tengan que conducir deberían elegir bien la hora. La información actualizada sobre el tráfico está disponible en 175.no y en la aplicación Vegvesen trafikk.
Motivo: prueba de un nuevo sistema de control de trenes
El nuevo sistema permitirá aumentar la frecuencia de los servicios. También es necesario para conectar a la red la línea de metro a Fornebu, actualmente en construcción. Está previsto que empiece a funcionar en la parte central de la red en otoño de 2027 y en todo el metro antes de 2029.
Interior de un tren de la línea 5 del metro de Oslo. Las pruebas del nuevo sistema no pueden realizarse con pasajeros a bordo. Foto ilustrativa.Foto: Maxxii / Wikimedia Commons, dominio público
Más cierres en 2027
- del 25 al 28 de febrero de 2027 (vacaciones de invierno),
- del 26 al 29 de marzo de 2027 (Semana Santa),
- del 4 al 7 de mayo de 2027 (en torno a la festividad de la Ascensión),
- del 1 al 4 de julio de 2027 (vacaciones escolares),
- del 12 al 15 de agosto de 2027 (vacaciones escolares).
Ruter advierte de que las fechas aún pueden cambiar.
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