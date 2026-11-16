16.11.2026 20:27
Metroul din Oslo, aproape complet închis între 19 și 22 noiembrie. Cum ajungi în centru
- linia 1: Frognerseteren–Frøen,
- linia 2: Østerås–Makrellbekken,
- linia 3: Kolsås–Ullernåsen.
Metroul nu va traversa centrul. Printre stațiile rămase fără metrou se numără Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland și Tøyen.
În Oslo, metroul înregistrează aproximativ 400 de mii de călătorii zilnic. Ruter suplimentează numărul de autobuze și tramvaie, dar avertizează că acestea nu vor înlocui metroul, deoarece nu există suficiente vehicule și nici suficient spațiu pe străzi.
Metroul din Oslo între 19 și 22 noiembrie 2026. Cu roșu sunt marcate tronsoanele închise, iar cu alte culori cele trei tronsoane pe care circulă trenurile.Grafică: MN, date: Ruter, hartă: © OpenStreetMap
Cum ajungi în centru
- tramvaiele 12, 13, 15, 17, 18, 19 și 19x,
- autobuzele 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 și 300.
Tramvaiele și autobuzele care, potrivit Ruter, ajung în centrul Oslo sau în apropierea acestuia.Grafică: MN, date: Ruter. Fotografii: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (decupate)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, la fiecare 15 minute pe tot parcursul zilei.
Autobuzele de înlocuire 2B, 3B și 25B. Traseele sunt prezentate schematic, de-a lungul liniilor de metrou.Grafică: MN, date: Ruter, hartă: © OpenStreetMap
Unele linii își schimbă traseul. Autobuzul 42 circulă joi, vineri și sâmbătă doar între Voksen skog și Lysaker. Linia 69 este prelungită până la Nils Hansens vei, la Brynseng. Linia 72 circulă între Seterbråten și Hauketo, iar cursele sale sunt sincronizate cu trenurile de la stația Hauketo.
Joi și vineri, liniile 67, 80E, 81, 83 și 84E au mai puține curse. Ruter a redistribuit autobuzele de pe aceste linii acolo unde vor fi mai necesare. Linia 67 va circula la fiecare jumătate de oră, în loc de la fiecare 15 minute.
Ruter: verifică ruta înainte de a pleca de acasă
Cel mai important pentru noi în aceste zile este ca cei care trebuie să călătorească să ajungă la destinație. Suplimentăm numărul de autobuze și tramvaie, dar acestea nu vor înlocui metroul, așa că avem nevoie de ajutor. Gândește-te dacă trebuie neapărat să călătorești, iar unde este posibil mergi pe jos sau cu bicicleta. Apelul este clar: nu călători dacă nu trebuie
Lista completă a modificărilor este publicată de Ruter pe pagina Det store T-baneløftet.
Recomandările Ruter pentru pasageri în zilele fără metrou.Grafică: MN, date: Ruter. Fotografie: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (decupată, întunecată)
Șoferi: cele mai mari ambuteiaje, joi și vineri
„Când atât de mulți călători trebuie să găsească o altă modalitate de a ajunge la destinație, presiunea asupra drumurilor din Oslo poate fi foarte mare. Trebuie să ne așteptăm la trafic intens și ambuteiaje, iar pe drumuri nu va fi suficient loc pentru toată lumea” – spune Kari Martini Momrak de la Statens vegvesen.
Instituția recomandă să lași mașina acasă dacă deplasarea nu este necesară. Cei care trebuie să conducă ar trebui să își aleagă bine ora. Informațiile actualizate despre trafic sunt disponibile pe 175.no și în aplicația Vegvesen trafikk.
Motivul: testarea noului sistem de control al trenurilor
Noul sistem ar trebui să permită circulația mai frecventă a trenurilor. De asemenea, este necesar pentru conectarea la rețea a liniei de metrou către Fornebu, aflată în construcție. Este prevăzut să înceapă să funcționeze în partea centrală a rețelei în toamna anului 2027, iar în întregul metrou până în 2029.
Interiorul unui tren de metrou de pe linia 5 din Oslo. Testele noului sistem nu pot fi efectuate cu pasageri în trenuri. Fotografie ilustrativă.Foto: Maxxii / Wikimedia Commons, domeniu public
Următoarele închideri în 2027
- 25–28 februarie 2027 (vacanța de iarnă),
- 26–29 martie 2027 (Paște),
- 4–7 mai 2027 (în jurul sărbătorii Înălțării),
- 1–4 iulie 2027 (vacanța școlară),
- 12–15 august 2027 (vacanța școlară).
Ruter precizează că datele se mai pot schimba.
Cele mai noi articole
- Norvegia vrea să crească vârsta de pensionare din 2029. Cine va lucra mai mult și cine va primi un supliment de 34 000 kr
- Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
- O dronă a apărut chiar înainte de decolarea avionului. Ceea ce s-a întâmplat apoi îi îngrijorează pe piloții norvegieni
- În Norvegia se cumpără masiv mașini noi. Din ianuarie, multe se pot schimba
- Procesatorul de somon Isfjord Norway a dat faliment. Ce se întâmplă cu salariile a 300 de angajați și cât va plăti NAV
- Norvegia exportă energie electrică în pofida rezervelor scăzute de apă. Pe fundal: facturi uriașe la energie