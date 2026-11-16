Închiderea va dura patru zile și se aplică non-stop. Liniile 4 și 5 nu vor circula deloc. Liniile 1, 2 și 3 vor circula doar pe tronsoane scurte în partea de vest a orașului:Metroul nu va traversa centrul. Printre stațiile rămase fără metrou se numără Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland și Tøyen.În Oslo, metroul înregistrează aproximativ 400 de mii de călătorii zilnic. Ruter suplimentează numărul de autobuze și tramvaie, dar avertizează că acestea nu vor înlocui metroul, deoarece nu există suficiente vehicule și nici suficient spațiu pe străzi.

Autobuzele 31E, 70E, 71, 74, 76, 79, 110, 150 și 380, precum și tramvaiul 19, vor circula mai des decât de obicei. Autobuzul 76 va ajunge până la Bjørvika joi și vineri, în orele de vârf. Autobuzul 380 va circula de patru ori pe oră între Gjelleråsen și Hausmanns bru. Joi și vineri, în orele de vârf, circulă și linia suplimentară 46X de la Hovseter la Majorstuen.



Unele linii își schimbă traseul. Autobuzul 42 circulă joi, vineri și sâmbătă doar între Voksen skog și Lysaker. Linia 69 este prelungită până la Nils Hansens vei, la Brynseng. Linia 72 circulă între Seterbråten și Hauketo, iar cursele sale sunt sincronizate cu trenurile de la stația Hauketo.



Joi și vineri, liniile 67, 80E, 81, 83 și 84E au mai puține curse. Ruter a redistribuit autobuzele de pe aceste linii acolo unde vor fi mai necesare. Linia 67 va circula la fiecare jumătate de oră, în loc de la fiecare 15 minute.