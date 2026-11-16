Stengingen varer i fire dager og gjelder hele døgnet. Linje 4 og 5 kjører ikke i det hele tatt. Linje 1, 2 og 3 vil bare gå på korte strekninger på vestsiden av byen:T-banen vil ikke kjøre gjennom sentrum. Blant stasjonene som blir uten T-bane, er Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen.Det foretas rundt 400 000 reiser med T-banen i Oslo hver dag. Ruter setter inn flere busser og trikker, men advarer om at de ikke kan erstatte T-banen, fordi det ikke finnes nok kjøretøy eller plass i gatene.

Buss 31E, 70E, 71, 74, 76, 79, 110, 150 og 380 samt trikk 19 vil gå oftere enn vanlig. Buss 76 vil torsdag og fredag i rushtiden kjøre helt til Bjørvika. Buss 380 går fire ganger i timen mellom Gjelleråsen og Hausmanns bru. Torsdag og fredag i rushtiden går også ekstralinje 46X fra Hovseter til Majorstuen. Enkelte linjer får endret rute. Buss 42 går torsdag, fredag og lørdag bare mellom Voksen skog og Lysaker. Linje 69 forlenges til Nils Hansens vei på Brynseng. Linje 72 går mellom Seterbråten og Hauketo, og avgangene er tilpasset togene på Hauketo stasjon. Torsdag og fredag får linje 67, 80E, 81, 83 og 84E færre avganger . Ruter har flyttet busser fra disse linjene til steder der de vil være mer nødvendige. Linje 67 går hvert halvtime i stedet for hvert 15. minutt.

Det viktigste for oss disse dagene er at de som må reise, kommer seg frem. Vi setter inn flere busser og trikker, men de kan ikke erstatte T-banen, og derfor trenger vi hjelp. Tenk over om du må reise, og gå eller sykle der det er mulig. Oppfordringen er klar: Ikke reis hvis du ikke må.~Sondre Eftedal Blom, konstituert direktør i Ruter

«Når så mange reisende må finne en annen måte å komme seg frem på, kan belastningen på veiene i Oslo bli svært stor. Vi må regne med mye trafikk og køer, og det blir heller ikke nok plass til alle på veiene»

Årsak: testing av nytt togstyringssystem

Sporveien, det kommunale selskapet som driver T-banen i Oslo, tester et nytt system for styring av togtrafikken. Det nåværende systemet stammer fra 1960-tallet. Testene kan ikke gjennomføres med passasjerer om bord på togene. Det tar lang tid å bytte fra det gamle systemet til det nye, kontrollere hele strekninger og gå tilbake til det gamle systemet. Derfor er det nødvendig med fire sammenhengende dager.



Det nye systemet skal gjøre det mulig med hyppigere avganger. Det er også nødvendig for å koble den nye T-banelinjen til Fornebu til nettet. Systemet skal tas i bruk i den sentrale delen av nettet høsten 2027 og på hele T-banen innen 2029.