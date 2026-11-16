16.11.2026 20:27
Nesten hele T-banen i Oslo stengt fra 19. til 22. november. Slik kommer du deg til sentrum
- linje 1: Frognerseteren–Frøen,
- linje 2: Østerås–Makrellbekken,
- linje 3: Kolsås–Ullernåsen.
T-banen vil ikke kjøre gjennom sentrum. Blant stasjonene som blir uten T-bane, er Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen.
Det foretas rundt 400 000 reiser med T-banen i Oslo hver dag. Ruter setter inn flere busser og trikker, men advarer om at de ikke kan erstatte T-banen, fordi det ikke finnes nok kjøretøy eller plass i gatene.
T-banen i Oslo fra 19. til 22. november 2026. Stengte strekninger er markert med rødt, mens de tre strekningene der togene kjører, er markert med farge.Grafikk: MN, data: Ruter, kart: © OpenStreetMap
Slik kommer du deg til sentrum
- trikk 12, 13, 15, 17, 18, 19 og 19x,
- buss 20, 21, 25, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 54, 60, 70, 71, 74, 81, 100, 110 og 300.
Trikker og busser som ifølge Ruter kjører til Oslo sentrum eller nærliggende områder.Grafikk: MN, data: Ruter. Bilder: Espen Franck-Nielsen, Stiopa / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (beskåret)
- 2B: Hovseter–Majorstuen,
- 3B: Åsjordet–Majorstuen,
- 25B: Majorstuen–Sognsvann, hvert 15. minutt hele dagen.
Erstatningsbusser 2B, 3B og 25B. Rutene er vist skjematisk langs T-banelinjene.Grafikk: MN, data: Ruter, kart: © OpenStreetMap
Enkelte linjer får endret rute. Buss 42 går torsdag, fredag og lørdag bare mellom Voksen skog og Lysaker. Linje 69 forlenges til Nils Hansens vei på Brynseng. Linje 72 går mellom Seterbråten og Hauketo, og avgangene er tilpasset togene på Hauketo stasjon.
Torsdag og fredag får linje 67, 80E, 81, 83 og 84E færre avganger. Ruter har flyttet busser fra disse linjene til steder der de vil være mer nødvendige. Linje 67 går hvert halvtime i stedet for hvert 15. minutt.
Ruter: Sjekk ruten før du drar hjemmefra
Det viktigste for oss disse dagene er at de som må reise, kommer seg frem. Vi setter inn flere busser og trikker, men de kan ikke erstatte T-banen, og derfor trenger vi hjelp. Tenk over om du må reise, og gå eller sykle der det er mulig. Oppfordringen er klar: Ikke reis hvis du ikke må.
Ruter har en fullstendig oversikt over endringene på siden Det store T-baneløftet.
Ruters råd til passasjerer på dagene uten T-bane.Grafikk: MN, data: Ruter. Foto: Thierry Gschwind / Wikimedia Commons, CC BY 3.0 (beskåret, mørknet)
Bilister: størst køer torsdag og fredag
«Når så mange reisende må finne en annen måte å komme seg frem på, kan belastningen på veiene i Oslo bli svært stor. Vi må regne med mye trafikk og køer, og det blir heller ikke nok plass til alle på veiene», sier Kari Martini Momrak i Statens vegvesen.
Vegvesenet anbefaler å la bilen stå dersom kjøringen ikke er nødvendig. De som må kjøre, bør velge tidspunkt med omhu. Oppdatert trafikkinformasjon finnes på 175.no og i appen Vegvesen trafikk.
Årsak: testing av nytt togstyringssystem
Det nye systemet skal gjøre det mulig med hyppigere avganger. Det er også nødvendig for å koble den nye T-banelinjen til Fornebu til nettet. Systemet skal tas i bruk i den sentrale delen av nettet høsten 2027 og på hele T-banen innen 2029.
Interiøret i et T-banetog på linje 5 i Oslo. Tester av det nye systemet kan ikke gjennomføres med passasjerer om bord. Illustrasjonsfoto.Foto: Maxxii / Wikimedia Commons, offentlig eiendom
Flere stenginger i 2027
- 25.–28. februar 2027 (vinterferie),
- 26.–29. mars 2027 (påske),
- 4.–7. mai 2027 (rundt Kristi himmelfartsdag),
- 1.–4. juli 2027 (skoleferie),
- 12.–15. august 2027 (skoleferie).
Ruter understreker at datoene fortsatt kan bli endret.
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