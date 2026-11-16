16.11.2026 21:43
Лососепереробне підприємство Isfjord Norway збанкрутувало. Що з зарплатою 300 працівників і скільки виплатить NAV
«Це дуже сумний день в історії Isfjord Norway. Близько 300 здібних працівників можуть втратити роботу» — написала в заяві керівниця компанії Лів Ранді Сіра.
Проблеми були помітні вже кілька тижнів. У жовтні компанія припинила виплати постачальникам, а потім відправила 163 особи на вимушений простій (permittering).
Кілька людей плакали й думали, як тепер платитимуть рахунки, як самотужки з дітьми купуватимуть їжу. Ми мали отримати зарплату 15-го, але тепер не отримаємо її.
Важливі дати для працівників
- 13 листопада 2026 року — день, коли заява про банкрутство надійшла до суду (норвезькою — fristdag). Від цієї дати обчислюється, які борги охопить гарантія зарплати.
- 16 листопада 2026 року — відкриття процедури банкрутства.
- 14 грудня 2026 року — кінцевий термін подання вимог керуючому банкрутством.
- 7 січня 2027 року, 12:00 — перші збори кредиторів, які відбудуться онлайн.
Керуючим банкрутством (bostyrer) є адвокат Тер’є Ос із Тронгейма. Адресу, на яку слід надсилати заяви, містить повідомлення в реєстрі Brønnøysund. Усі питання щодо банкрутства слід адресувати керуючому банкрутством.
Скільки виплатить гарантія зарплати
- заборгована зарплата максимум за 6 місяців,
- загалом максимум 273 098 крон на особу; до цієї суми входять зарплата, відпускні (feriepenger) та інші належні виплати,
- лише виплати, які роботодавець мав здійснити не раніше ніж за 12 місяців до 13 листопада 2026 року,
- feriepenger, зароблені у 2026 та 2025 роках,
- винагорода за період до одного місяця після відкриття банкрутства,
- а також оплата понаднормових, доплати за свята, відрядна оплата та комісійні.
Гарантія не охоплює чайові або витрати, які працівник поніс самостійно, наприклад на автомобіль чи квитки. Вона також не стосується самозайнятих осіб та підрядників. NAV віднімає від виплати інші доходи за період, якого стосується заява.
Гарантія стосується працівників збанкрутілої компанії. За даними порталу iLaks, на підприємстві також працювали 70 осіб, найнятих через кадрові агентства. Вони мають договір з агентством, тому щодо заборгованої зарплати мають звертатися до агентства, а не до керуючого банкрутством Isfjord Norway.
Заява на отримання коштів за гарантією зарплати надходить до NAV через керуючого банкрутством. Ілюстративне фото.Фото: MN
Заява керуючому банкрутством, рішення — навіть через 11 місяців
Суд установив кінцевий термін подання вимог — 14 грудня. NAV окремо зазначає, що заява на гарантію має надійти керуючому банкрутством або NAV до завершення процедури банкрутства. Якщо процедуру буде завершено раніше, заява має надійти не пізніше ніж через 6 місяців від відкриття банкрутства.
На кошти доведеться зачекати. NAV повідомляє, що розглядає заяви протягом 11 місяців від дня, коли отримує їх від керуючого банкрутством. Швидше, зазвичай протягом 2 місяців, розглядаються feriepenger, зароблені в попередньому році, якщо керуючий надсилає цю вимогу окремим листом.
Із питаннями щодо розрахунку суми та утриманого податку NAV радить звертатися до керуючого банкрутством. На загальні запитання щодо гарантії NAV відповідає за номером 22 82 20 00. Рішення NAV можна оскаржити протягом 3 тижнів.
Аванс на місяць: заява на dagpenger
Аванс згодом буде віднято від виплати за гарантією. NAV також повідомляє, що під час отримання авансу не обов’язково перебувати в Норвегії. Звичайні dagpenger отримують лише особи, які перебувають у Норвегії.
Що робити крок за кроком, зокрема якщо людина перебуває на лікарняному, ми описали в окремому посібнику.
Компанія мала понад мільярд крон доходу
У листі до постачальників, про який писав iLaks, компанія пояснювала, що з грудня 2024 року риби на ринку стало помітно менше, натомість переробних підприємств побільшало. Наприкінці вересня компанія втратила кредитне страхування, а постачальники вимагали сплатити близько 60 млн крон боргу до наступних поставок. Компанія не мала одразу таких коштів.
Лів Ранді Сіра повідомила, що компанія вела переговори з чотирма інвесторами, але безрезультатно. Компанія все ще сподівається, що знайдуться нові власники, які продовжать роботу принаймні частини підприємства. Бубакар Сумейга каже, що отримав чіткі сигнали про надію на швидке повернення риби на підприємство.
Найновіші статті
- Норвегія хоче підвищити пенсійний вік з 2029 року. Хто працюватиме довше й хто отримає доплату 34 000 крон
- Що робити, якщо робота в Норвегії виснажує вас?
- Дрон з’явився просто перед зльотом літака. Те, що сталося пізніше, турбує норвезьких пілотів
- У Норвегії масово купують нові автомобілі. З січня багато що може змінитися
- Майже все метро Осло буде закрито з 19 до 22 листопада. Як дістатися до центру
- Норвегія експортує електроенергію попри низькі запаси води. На тлі — величезні рахунки за енергію