У понеділок, 16 листопада, суд відкрив процедуру банкрутства Isfjord Norway — підприємства з переробки лосося та форелі в Оркангері, у регіоні Тренделаг. Роботу можуть втратити близько 300 осіб, а за даними профспілки, працівники не отримають зарплату, яка мала надійти 15 листопада. Заборговані кошти можна отримати за державною гарантією зарплати, але заяву слід подавати керуючому банкрутством, а не до NAV.

Процедуру банкрутства відкрив окружний суд Trøndelag tingrett за заявою самої компанії. Це випливає з повідомлення, яке в понеділок з’явилося в реєстрі Brønnøysund. Працівники дізналися про рішення компанії кількома днями раніше — на зібранні в четвер, 12 листопада.



«Це дуже сумний день в історії Isfjord Norway. Близько 300 здібних працівників можуть втратити роботу» — написала в заяві керівниця компанії Лів Ранді Сіра.



Проблеми були помітні вже кілька тижнів. У жовтні компанія припинила виплати постачальникам, а потім відправила 163 особи на вимушений простій (permittering).

Кілька людей плакали й думали, як тепер платитимуть рахунки, як самотужки з дітьми купуватимуть їжу. Ми мали отримати зарплату 15-го, але тепер не отримаємо її.~Бубакар Сумейга, представник профспілки NNN на підприємстві, у розмові з FriFagbevegelse

Важливі дати для працівників 13 листопада 2026 року — день, коли заява про банкрутство надійшла до суду (норвезькою — fristdag). Від цієї дати обчислюється, які борги охопить гарантія зарплати.

— день, коли заява про банкрутство надійшла до суду (норвезькою — fristdag). Від цієї дати обчислюється, які борги охопить гарантія зарплати. 16 листопада 2026 року — відкриття процедури банкрутства.

— відкриття процедури банкрутства. 14 грудня 2026 року — кінцевий термін подання вимог керуючому банкрутством.

— кінцевий термін подання вимог керуючому банкрутством. 7 січня 2027 року, 12:00 — перші збори кредиторів, які відбудуться онлайн.

Керуючим банкрутством (bostyrer) є адвокат Тер’є Ос із Тронгейма. Адресу, на яку слід надсилати заяви, містить У повідомленні суду зазначено чотири дати:Керуючим банкрутством (bostyrer) єТер’є Ос із Тронгейма. Адресу, на яку слід надсилати заяви, містить повідомлення в реєстрі Brønnøysund . Усі питання щодо банкрутства слід адресувати керуючому банкрутством.

Скільки виплатить гарантія зарплати заборгована зарплата максимум за 6 місяців ,

, загалом максимум 273 098 крон на особу; до цієї суми входять зарплата, відпускні (feriepenger) та інші належні виплати,

на особу; до цієї суми входять зарплата, відпускні (feriepenger) та інші належні виплати, лише виплати, які роботодавець мав здійснити не раніше ніж за 12 місяців до 13 листопада 2026 року,

feriepenger, зароблені у 2026 та 2025 роках,

винагорода за період до одного місяця після відкриття банкрутства,

а також оплата понаднормових, доплати за свята, відрядна оплата та комісійні.

Гарантія не охоплює чайові або витрати, які працівник поніс самостійно, наприклад на автомобіль чи квитки. Вона також не стосується самозайнятих осіб та підрядників. NAV віднімає від виплати інші доходи за період, якого стосується заява.



Гарантія стосується працівників збанкрутілої компанії. За даними порталу iLaks, на підприємстві також працювали 70 осіб, найнятих через кадрові агентства. Вони мають договір з агентством, тому щодо заборгованої зарплати мають звертатися до агентства, а не до керуючого банкрутством Isfjord Norway. Гарантія зарплати (lønnsgaranti) — це державна гарантія щодо заборгованої винагороди в компаніях, які збанкрутували. Вона стосується роботи, виконаної в Норвегії, незалежно від країни походження працівника. NAV наводить такі правила:Гарантія не охоплює чайові або витрати, які працівник поніс самостійно, наприклад на автомобіль чи квитки. Вона також не стосується самозайнятих осіб та підрядників. NAV віднімає від виплати інші доходи за період, якого стосується заява.Гарантія стосується працівників збанкрутілої компанії. За даними порталу iLaks, на підприємстві також працювали 70 осіб, найнятих через кадрові агентства. Вони мають договір з агентством, тому щодо заборгованої зарплати мають звертатися до агентства, а не до керуючого банкрутством Isfjord Norway.

Заява на отримання коштів за гарантією зарплати надходить до NAV через керуючого банкрутством. Ілюстративне фото.Фото: MN

Заява керуючому банкрутством, рішення — навіть через 11 місяців керуючому банкрутством, а не до NAV. Форму можна знайти на сайті



Суд установив кінцевий термін подання вимог — 14 грудня. NAV окремо зазначає, що заява на гарантію має надійти керуючому банкрутством або NAV до завершення процедури банкрутства. Якщо процедуру буде завершено раніше, заява має надійти не пізніше ніж через 6 місяців від відкриття банкрутства.



На кошти доведеться зачекати. NAV повідомляє, що розглядає заяви протягом 11 місяців від дня, коли отримує їх від керуючого банкрутством. Швидше, зазвичай протягом 2 місяців, розглядаються feriepenger, зароблені в попередньому році, якщо керуючий надсилає цю вимогу окремим листом.



Із питаннями щодо розрахунку суми та утриманого податку NAV радить звертатися до керуючого банкрутством. На загальні запитання щодо гарантії NAV відповідає за номером 22 82 20 00. Рішення NAV можна оскаржити протягом 3 тижнів. Заяву на виплату за гарантією потрібно надсилати. Форму можна знайти на сайті nav.no/lonnsgaranti . До заяви слід додати документи, що підтверджують вимогу: трудовий договір, розрахункові листки та подібні документи. Саме працівник має довести, скільки йому заборгувала компанія.Суд установив кінцевий термін подання вимог —. NAV окремо зазначає, що заява на гарантію має надійти керуючому банкрутством або NAV до завершення процедури банкрутства. Якщо процедуру буде завершено раніше, заява має надійти не пізніше ніж через 6 місяців від відкриття банкрутства.На кошти доведеться зачекати. NAV повідомляє, що розглядає заяви протягомвід дня, коли отримує їх від керуючого банкрутством. Швидше, зазвичай протягом 2 місяців, розглядаються feriepenger, зароблені в попередньому році, якщо керуючий надсилає цю вимогу окремим листом.Із питаннями щодо розрахунку суми та утриманогоNAV радить звертатися до керуючого банкрутством. На загальні запитання щодо гарантії NAV відповідає за номером. Рішення NAV можна оскаржити протягом 3 тижнів.

Аванс на місяць: заява на dagpenger Особа, яка втратила роботу через банкрутство, може отримати аванс у рахунок гарантії зарплати. NAV виплачує його як допомогу з безробіття (dagpenger) максимум протягом одного місяця після банкрутства. Потрібно подати заяву на dagpenger і позначити в ній, що ви хочете отримати аванс. NAV радить зробити це відразу після банкрутства. У цій же заяві можна подати запит на звичайну допомогу на подальший період.



Аванс згодом буде віднято від виплати за гарантією. NAV також повідомляє, що під час отримання авансу не обов’язково перебувати в Норвегії. Звичайні dagpenger отримують лише особи, які перебувають у Норвегії.



Що робити крок за кроком, зокрема якщо людина перебуває на лікарняному, ми описали в окремому посібнику.