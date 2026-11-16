16.11.2026 21:43
Lakseforedleren Isfjord Norway har gått konkurs. Hva skjer med lønnen til 300 ansatte, og hvor mye betaler NAV?
«Dette er en svært trist dag i Isfjord Norways historie. Om lag 300 dyktige ansatte kan miste arbeidsplassen sin» – skrev selskapets leder Liv Randi Sira i en uttalelse.
Problemene hadde vært synlige i flere uker. I oktober stanset selskapet betalingene til leverandører, og sendte deretter 163 personer ut i permittering.
Flere personer gråt og lurte på hvordan de nå skulle betale regningene, og hvordan de som er alene med barn skulle kjøpe mat. Vi skulle ha fått lønn den 15., men nå får vi den ikke.
Viktige datoer for ansatte
- 13. november 2026 – dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten (fristdag). Det er denne datoen som avgjør hvilke utestående krav som dekkes av lønnsgarantien.
- 16. november 2026 – konkursåpning.
- 14. desember 2026 – frist for å melde krav til bostyreren.
- 7. januar 2027 kl. 12:00 – første skiftesamling, som holdes på nett.
Bostyrer er advokat Terje Aas fra Trondheim. Adressen som krav skal sendes til, står i kunngjøringen i Brønnøysundregistrene. Alle spørsmål om konkursen skal rettes til bostyreren.
Hvor mye utbetaler lønnsgarantien?
- utestående lønn for maksimalt 6 måneder,
- totalt maksimalt 273 098 kr per person; beløpet omfatter lønn, feriepenger og andre krav,
- bare krav som arbeidsgiveren skulle ha betalt tidligst 12 måneder før 13. november 2026,
- feriepenger opptjent i 2026 og 2025,
- lønn for inntil én måned etter konkursåpningen,
- også overtidsbetaling, høytidstillegg, akkord og provisjon.
Garantien dekker ikke tips eller utgifter som arbeidstakeren selv har hatt, for eksempel til bil eller billetter. Den gjelder heller ikke selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere. NAV trekker annen inntekt i perioden søknaden gjelder fra utbetalingen.
Garantien gjelder ansatte i selskapet som har gått konkurs. Ifølge portalen iLaks arbeidet også 70 personer innleid fra bemanningsbyråer ved anlegget. De har avtale med byrået, og skal derfor spørre byrået – ikke bostyreren i Isfjord Norway – om utestående lønn.
Søknad om penger fra lønnsgarantien sendes til NAV via bostyreren. Illustrasjonsfoto.Foto: MN
Søknad til bostyreren, vedtak kan komme etter opptil 11 måneder
Retten har satt fristen for å melde krav til 14. desember. NAV opplyser separat at søknaden om lønnsgaranti må komme til bostyreren eller NAV før konkursbehandlingen er avsluttet. Dersom behandlingen avsluttes tidligere, må søknaden komme inn senest 6 måneder etter konkursåpningen.
Det kan ta tid før pengene kommer. NAV opplyser at søknader behandles innen 11 måneder fra dagen NAV mottar dem fra bostyreren. Feriepenger opptjent året før behandles raskere, vanligvis innen 2 måneder, dersom bostyreren sender dette kravet i et eget brev.
Spørsmål om beregning av beløpet og trukket skatt skal ifølge NAV rettes til bostyreren. For generelle spørsmål om garantien svarer NAV på telefonnummer 22 82 20 00. NAVs vedtak kan påklages innen 3 uker.
Forskudd for én måned: søk om dagpenger
Forskuddet trekkes senere fra utbetalingen under garantien. NAV opplyser også at man ikke trenger å oppholde seg i Norge mens man mottar forskudd. Ordinære dagpenger får bare personer som oppholder seg i Norge.
Vi har beskrevet hva du skal gjøre steg for steg, også dersom du er sykmeldt, i en egen veiledning.
Selskapet hadde en omsetning på over én milliard kroner
I et brev til leverandørene, omtalt av iLaks, forklarte selskapet at det siden desember 2024 har vært betydelig mindre fisk på markedet, samtidig som antallet foredlingsanlegg har økt. I slutten av september mistet selskapet kredittforsikringen, og leverandørene krevde betaling av om lag 60 mill. kr i gjeld før ytterligere leveranser. Selskapet hadde ikke disse pengene tilgjengelig umiddelbart.
Liv Randi Sira opplyste at selskapet hadde samtaler med fire investorer, men uten resultat. Selskapet håper fortsatt at nye eiere vil bli funnet og kunne drive videre minst deler av anlegget. Boubacar Soumeiga sier at han har fått tydelige signaler om at det er håp om at fisken snart kommer tilbake til anlegget.
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