Retten åpnet mandag 16. november konkurs i Isfjord Norway, et foredlingsanlegg for laks og ørret i Orkanger i Trøndelag. Om lag 300 personer kan miste jobben, og ifølge fagforeningen får de ansatte ikke lønnen som skulle ha kommet 15. november. Utestående penger kan kreves gjennom den statlige lønnsgarantiordningen, men søknaden skal sendes til bostyreren, ikke til NAV.

Konkursen ble åpnet av Trøndelag tingrett etter begjæring fra selskapet selv. Dette fremgår av kunngjøringen som mandag ble publisert i Brønnøysundregistrene. De ansatte fikk vite om selskapets beslutning noen dager tidligere, på et møte torsdag 12. november.



«Dette er en svært trist dag i Isfjord Norways historie. Om lag 300 dyktige ansatte kan miste arbeidsplassen sin» – skrev selskapets leder Liv Randi Sira i en uttalelse.



Problemene hadde vært synlige i flere uker. I oktober stanset selskapet betalingene til leverandører, og sendte deretter 163 personer ut i permittering.

Flere personer gråt og lurte på hvordan de nå skulle betale regningene, og hvordan de som er alene med barn skulle kjøpe mat. Vi skulle ha fått lønn den 15., men nå får vi den ikke.~Boubacar Soumeiga, representant for fagforeningen NNN ved anlegget, i samtale med FriFagbevegelse

Viktige datoer for ansatte 13. november 2026 – dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten (fristdag). Det er denne datoen som avgjør hvilke utestående krav som dekkes av lønnsgarantien.

– dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten (fristdag). Det er denne datoen som avgjør hvilke utestående krav som dekkes av lønnsgarantien. 16. november 2026 – konkursåpning.

– konkursåpning. 14. desember 2026 – frist for å melde krav til bostyreren.

– frist for å melde krav til bostyreren. 7. januar 2027 kl. 12:00 – første skiftesamling, som holdes på nett.

Bostyrer er advokat Terje Aas fra Trondheim. Adressen som krav skal sendes til, står i I rettens kunngjøring står det fire datoer:Bostyrer erTerje Aas fra Trondheim. Adressen som krav skal sendes til, står i kunngjøringen i Brønnøysundregistrene . Alle spørsmål om konkursen skal rettes til bostyreren.

Hvor mye utbetaler lønnsgarantien? utestående lønn for maksimalt 6 måneder ,

, totalt maksimalt 273 098 kr per person; beløpet omfatter lønn, feriepenger og andre krav,

per person; beløpet omfatter lønn, feriepenger og andre krav, bare krav som arbeidsgiveren skulle ha betalt tidligst 12 måneder før 13. november 2026,

feriepenger opptjent i 2026 og 2025,

lønn for inntil én måned etter konkursåpningen,

også overtidsbetaling, høytidstillegg, akkord og provisjon.

Garantien dekker ikke tips eller utgifter som arbeidstakeren selv har hatt, for eksempel til bil eller billetter. Den gjelder heller ikke selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere. NAV trekker annen inntekt i perioden søknaden gjelder fra utbetalingen.



Garantien gjelder ansatte i selskapet som har gått konkurs. Ifølge portalen iLaks arbeidet også 70 personer innleid fra bemanningsbyråer ved anlegget. De har avtale med byrået, og skal derfor spørre byrået – ikke bostyreren i Isfjord Norway – om utestående lønn. Lønnsgarantien (lønnsgaranti) er en statlig garanti for utestående lønn i selskaper som har gått konkurs. Den gjelder arbeid utført i Norge, uavhengig av hvilket land arbeidstakeren kommer fra. NAV oppgir følgende regler:Garantien dekker ikke tips eller utgifter som arbeidstakeren selv har hatt, for eksempel til bil eller billetter. Den gjelder heller ikke selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere. NAV trekker annen inntekt i perioden søknaden gjelder fra utbetalingen.Garantien gjelder ansatte i selskapet som har gått konkurs. Ifølge portalen iLaks arbeidet også 70 personer innleid fra bemanningsbyråer ved anlegget. De har avtale med byrået, og skal derfor spørre byrået – ikke bostyreren i Isfjord Norway – om utestående lønn.

Søknad om penger fra lønnsgarantien sendes til NAV via bostyreren. Illustrasjonsfoto.Foto: MN

Søknad til bostyreren, vedtak kan komme etter opptil 11 måneder til bostyreren, ikke til NAV. Skjemaet finnes på



Retten har satt fristen for å melde krav til 14. desember. NAV opplyser separat at søknaden om lønnsgaranti må komme til bostyreren eller NAV før konkursbehandlingen er avsluttet. Dersom behandlingen avsluttes tidligere, må søknaden komme inn senest 6 måneder etter konkursåpningen.



Det kan ta tid før pengene kommer. NAV opplyser at søknader behandles innen 11 måneder fra dagen NAV mottar dem fra bostyreren. Feriepenger opptjent året før behandles raskere, vanligvis innen 2 måneder, dersom bostyreren sender dette kravet i et eget brev.



Spørsmål om beregning av beløpet og trukket skatt skal ifølge NAV rettes til bostyreren. For generelle spørsmål om garantien svarer NAV på telefonnummer 22 82 20 00. NAVs vedtak kan påklages innen 3 uker. Søknad om utbetaling fra garantien sendes. Skjemaet finnes på nav.no/lonnsgaranti . Søknaden skal vedlegges dokumenter som bekrefter kravet, som arbeidsavtale, lønnsslipper og lignende. Det er arbeidstakeren som må dokumentere hvor mye selskapet skylder.Retten har satt fristen for å melde krav til. NAV opplyser separat at søknaden om lønnsgaranti må komme til bostyreren eller NAV før konkursbehandlingen er avsluttet. Dersom behandlingen avsluttes tidligere, må søknaden komme inn senest 6 måneder etter konkursåpningen.Det kan ta tid før pengene kommer. NAV opplyser at søknader behandles innenfra dagen NAV mottar dem fra bostyreren. Feriepenger opptjent året før behandles raskere, vanligvis innen 2 måneder, dersom bostyreren sender dette kravet i et eget brev.Spørsmål om beregning av beløpet og trukketskal ifølge NAV rettes til bostyreren. For generelle spørsmål om garantien svarer NAV på telefonnummer. NAVs vedtak kan påklages innen 3 uker.

Forskudd for én måned: søk om dagpenger Den som har mistet jobben på grunn av konkursen, kan få forskudd på lønnsgarantien. NAV utbetaler dette som arbeidsledighetstrygd (dagpenger), i høyst én måned etter konkursen. Du må søke om dagpenger og krysse av i søknaden for at du ønsker forskudd. NAV anbefaler å gjøre dette umiddelbart etter konkursen. I samme søknad kan du søke om ordinære dagpenger for perioden videre.



Forskuddet trekkes senere fra utbetalingen under garantien. NAV opplyser også at man ikke trenger å oppholde seg i Norge mens man mottar forskudd. Ordinære dagpenger får bare personer som oppholder seg i Norge.



Vi har beskrevet hva du skal gjøre steg for steg, også dersom du er sykmeldt, i en egen veiledning.