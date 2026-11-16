16.11.2026 21:43
„Isfjord Norway“ lašišų perdirbimo įmonė bankrutavo. Kas bus su 300 darbuotojų atlyginimais ir kiek išmokės NAV
„Tai labai liūdna diena „Isfjord Norway“ istorijoje. Apie 300 kvalifikuotų darbuotojų gali prarasti darbo vietas“ – pranešime rašė bendrovės vadovė Liv Randi Sira.
Sunkumai buvo pastebimi jau kelias savaites. Spalį bendrovė sustabdė mokėjimus tiekėjams, o vėliau išsiuntė 163 žmones į priverstinę prastovą (permittering).
Keli žmonės verkė ir svarstė, kaip dabar sumokės sąskaitas, kaip vieni su vaikais nusipirks maisto. Atlyginimą turėjome gauti 15 dieną, bet dabar jo negausime.
Darbuotojams svarbios datos
- 2026 m. lapkričio 13 d. – diena, kurią prašymas dėl bankroto pasiekė teismą (norvegiškai – fristdag). Nuo jos skaičiuojama, kurioms skoloms taikoma darbo užmokesčio garantija.
- 2026 m. lapkričio 16 d. – bankroto proceso pradžia.
- 2026 m. gruodžio 14 d. – terminas reikalavimams pateikti bankroto administratoriui.
- 2027 m. sausio 7 d., 12:00 val. – pirmasis kreditorių susirinkimas, vyksiantis internetu.
Bankroto administratorius (bostyrer) yra advokatas Terje Aas iš Trondheimo. Adresas, kuriuo reikia siųsti reikalavimus, nurodytas Brønnøysund registro pranešime. Visus klausimus dėl bankroto reikia nukreipti bankroto administratoriui.
Kiek išmokės darbo užmokesčio garantija
- nesumokėtas atlyginimas ne daugiau kaip už 6 mėnesius,
- iš viso ne daugiau kaip 273 098 kr vienam asmeniui; į šią sumą įeina atlyginimas, atostoginiai (feriepenger) ir kitos išmokos,
- tik sumos, kurias darbdavys turėjo išmokėti ne anksčiau nei likus 12 mėnesių iki 2026 m. lapkričio 13 d.,
- 2026 ir 2025 metais sukaupti atostoginiai,
- atlyginimas už laikotarpį iki vieno mėnesio po bankroto pradžios,
- taip pat viršvalandžiai, priedai už šventines dienas, akordinis atlygis ir komisiniai.
Garantija neapima arbatpinigių ar darbuotojo patirtų išlaidų, pavyzdžiui, automobiliui ar bilietams. Ji taip pat netaikoma savarankiškai dirbantiems asmenims ir rangovams. Iš NAV išmokos atskaičiuojamos kitos pajamos, gautos už laikotarpį, su kuriuo susijęs prašymas.
Garantija taikoma bankrutavusios įmonės darbuotojams. Portalo „iLaks“ duomenimis, gamykloje taip pat dirbo 70 per įdarbinimo agentūrą samdytų žmonių. Jie turi sutartį su agentūra, todėl dėl nesumokėto atlyginimo turi kreiptis į agentūrą, o ne į „Isfjord Norway“ bankroto administratorių.
Prašymas dėl pinigų pagal darbo užmokesčio garantiją NAV pateikiamas per bankroto administratorių. Iliustracinė nuotrauka.Fot. MN
Prašymas bankroto administratoriui, sprendimas gali užtrukti iki 11 mėnesių
Teismas nustatė gruodžio 14 d. terminą reikalavimams pateikti. NAV atskirai nurodo, kad prašymas dėl garantijos turi pasiekti bankroto administratorių arba NAV iki bankroto proceso pabaigos. Jei procesas baigtųsi anksčiau, prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bankroto proceso pradžios.
Pinigų teks palaukti. NAV nurodo, kad prašymus išnagrinėja per 11 mėnesių nuo dienos, kai juos gauna iš bankroto administratoriaus. Greičiau, paprastai per 2 mėnesius, išmokami už praėjusius metus sukaupti atostoginiai, jei bankroto administratorius šį reikalavimą atsiunčia atskiru raštu.
Klausimus dėl sumos apskaičiavimo ir išskaičiuoto mokesčio NAV prašo nukreipti bankroto administratoriui. Į bendruosius klausimus apie garantiją NAV atsako telefonu 22 82 20 00. NAV sprendimą galima apskųsti per 3 savaites.
Avansas vienam mėnesiui: prašymas dėl dagpenger
Vėliau avansas bus išskaičiuotas iš išmokos pagal garantiją. NAV taip pat nurodo, kad avanso gavimo laikotarpiu nebūtina būti Norvegijoje. Įprastas dagpenger išmokas gauna tik Norvegijoje esantys asmenys.
Ką daryti žingsnis po žingsnio, taip pat ir tuo atveju, jei asmuo yra nedarbingumo atostogose, aprašėme atskirame vadove.
Įmonės pajamos viršijo milijardą kronų
Laiške tiekėjams, kurį aprašė „iLaks“, bendrovė aiškino, kad nuo 2024 m. gruodžio rinkoje gerokai sumažėjo žuvies, o perdirbimo įmonių padaugėjo. Rugsėjo pabaigoje įmonė prarado kredito draudimą, o tiekėjai pareikalavo prieš tolesnius pristatymus sumokėti apie 60 mln. kr skolą. Tiek pinigų bendrovė iš karto neturėjo.
Liv Randi Sira nurodė, kad bendrovė derėjosi su keturiais investuotojais, tačiau nesėkmingai. Įmonė vis dar tikisi, kad atsiras naujų savininkų, kurie tęstų bent dalies gamyklos veiklą. Boubacar Soumeiga sako gavęs aiškių signalų, kad yra vilties, jog žuvis netrukus vėl bus tiekiama į gamyklą.
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