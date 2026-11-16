16.11.2026 21:43
La planta de procesamiento de salmón Isfjord Norway ha quebrado. Qué pasará con los salarios de 300 trabajadores y cuánto pagará NAV
«Es un día muy triste en la historia de Isfjord Norway. Unos 300 trabajadores cualificados podrían perder su empleo», escribió en un comunicado la directora de la empresa, Liv Randi Sira.
Los problemas eran visibles desde hacía semanas. En octubre, la empresa suspendió los pagos a los proveedores y, posteriormente, envió a 163 personas a una suspensión temporal de empleo obligatoria (permittering).
Algunas personas lloraban y se preguntaban cómo pagarían ahora las facturas, cómo comprarían comida estando solas con sus hijos. Debíamos recibir el salario el día 15, pero ahora no lo recibiremos.
Fechas importantes para los trabajadores
- 13 de noviembre de 2026: día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal (en noruego, fristdag). A partir de esta fecha se determina qué deudas cubre la garantía salarial.
- 16 de noviembre de 2026: apertura de la quiebra.
- 14 de diciembre de 2026: plazo para presentar reclamaciones al administrador concursal.
- 7 de enero de 2027, 12:00 h: primera reunión de acreedores, celebrada por internet.
El administrador concursal (bostyrer) es el abogado Terje Aas, de Trondheim. La dirección a la que deben enviarse las reclamaciones figura en el anuncio del registro de Brønnøysund. Todas las preguntas sobre la quiebra deben dirigirse al administrador concursal.
Cuánto pagará la garantía salarial
- salarios pendientes correspondientes a un máximo de 6 meses;
- un máximo total de 273 098 coronas noruegas por persona; esta cantidad incluye el salario, las vacaciones devengadas (feriepenger) y otras cantidades adeudadas;
- solo las cantidades que el empleador debía haber pagado no antes de los 12 meses previos al 13 de noviembre de 2026;
- feriepenger devengados en 2026 y 2025;
- remuneración por el periodo de hasta un mes después de la apertura de la quiebra;
- también horas extra, complementos por festivos, pago por pieza y comisiones.
La garantía no cubre propinas ni gastos que el trabajador haya asumido personalmente, por ejemplo, por coche o billetes. Tampoco se aplica a autónomos ni a contratistas. NAV descuenta del pago otros ingresos obtenidos durante el periodo al que se refiere la solicitud.
La garantía se aplica a los trabajadores de la empresa que ha quebrado. Según el portal iLaks, en la planta también trabajaban 70 personas contratadas a través de una agencia de empleo. Estas personas tienen contrato con la agencia, por lo que deben consultar a la agencia, y no al administrador concursal de Isfjord Norway, sobre el salario pendiente.
La solicitud de dinero de la garantía salarial llega a NAV a través del administrador concursal. Foto ilustrativa.Fot. MN
Solicitud al administrador concursal, decisión incluso después de 11 meses
El tribunal fijó el 14 de diciembre como plazo para presentar reclamaciones. NAV indica por separado que la solicitud de garantía debe llegar al administrador concursal o a NAV antes de que termine el procedimiento de quiebra. Si el procedimiento terminara antes, la solicitud deberá llegar como máximo 6 meses después de la apertura de la quiebra.
Hay que esperar para recibir el dinero. NAV informa de que tramita las solicitudes en un plazo de 11 meses desde el día en que las recibe del administrador concursal. Los feriepenger devengados durante el año anterior se tramitan más rápido, normalmente en 2 meses, si el administrador concursal envía esta reclamación en una carta separada.
NAV indica que las preguntas sobre el cálculo del importe y el impuesto retenido deben dirigirse al administrador concursal. Para consultas generales sobre la garantía, NAV responde en el número 22 82 20 00. La decisión de NAV puede recurrirse en un plazo de 3 semanas.
Anticipo por un mes: solicitud de dagpenger
El anticipo se descontará posteriormente del pago de la garantía. NAV también indica que no es necesario permanecer en Noruega mientras se recibe el anticipo. Los dagpenger ordinarios solo los reciben las personas que permanecen en Noruega.
Hemos explicado en una guía aparte qué hacer paso a paso, también cuando una persona está de baja por enfermedad.
La empresa tenía más de mil millones de coronas de ingresos
En una carta a los proveedores, descrita por iLaks, la empresa explicó que desde diciembre de 2024 hay claramente menos pescado en el mercado y que ha aumentado el número de plantas de procesamiento. A finales de septiembre, la empresa perdió el seguro de crédito y los proveedores exigieron el pago de una deuda de unos 60 millones de coronas antes de realizar nuevas entregas. La empresa no disponía inmediatamente de esa cantidad.
Liv Randi Sira afirmó que la empresa había hablado con cuatro inversores, pero sin éxito. La compañía aún espera encontrar nuevos propietarios que continúen operando al menos una parte de la planta. Boubacar Soumeiga afirma haber recibido señales claras de que hay esperanza de que el pescado regrese pronto a la planta.
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