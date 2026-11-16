El lunes 16 de noviembre, el tribunal abrió el procedimiento de quiebra de Isfjord Norway, una planta de procesamiento de salmón y trucha en Orkanger, en la región de Trøndelag. Unas 300 personas podrían perder su empleo y, según el sindicato, la plantilla no recibirá el salario que debía pagarse el 15 de noviembre. El dinero adeudado puede recuperarse mediante la garantía salarial estatal, pero la solicitud debe presentarse al administrador concursal, no a NAV.

La quiebra fue abierta por el tribunal de distrito de Trøndelag (Trøndelag tingrett) a solicitud de la propia empresa. Así se desprende del anuncio que apareció el lunes en el registro de Brønnøysund. La plantilla se enteró de la decisión de la empresa unos días antes, en una reunión celebrada el jueves 12 de noviembre.



«Es un día muy triste en la historia de Isfjord Norway. Unos 300 trabajadores cualificados podrían perder su empleo» , escribió en un comunicado la directora de la empresa, Liv Randi Sira.



Los problemas eran visibles desde hacía semanas. En octubre, la empresa suspendió los pagos a los proveedores y, posteriormente, envió a 163 personas a una suspensión temporal de empleo obligatoria (permittering).

Algunas personas lloraban y se preguntaban cómo pagarían ahora las facturas, cómo comprarían comida estando solas con sus hijos. Debíamos recibir el salario el día 15, pero ahora no lo recibiremos.~Boubacar Soumeiga, representante del sindicato NNN en la planta, en declaraciones a FriFagbevegelse

Fechas importantes para los trabajadores 13 de noviembre de 2026 : día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal (en noruego, fristdag). A partir de esta fecha se determina qué deudas cubre la garantía salarial.

: día en que la solicitud de quiebra llegó al tribunal (en noruego, fristdag). A partir de esta fecha se determina qué deudas cubre la garantía salarial. 16 de noviembre de 2026 : apertura de la quiebra.

: apertura de la quiebra. 14 de diciembre de 2026 : plazo para presentar reclamaciones al administrador concursal.

: plazo para presentar reclamaciones al administrador concursal. 7 de enero de 2027, 12:00 h: primera reunión de acreedores, celebrada por internet.

El administrador concursal (bostyrer) es el abogado Terje Aas, de Trondheim. La dirección a la que deben enviarse las reclamaciones figura en el En el anuncio del tribunal figuran cuatro fechas:El administrador concursal (bostyrer) es elTerje Aas, de Trondheim. La dirección a la que deben enviarse las reclamaciones figura en el anuncio del registro de Brønnøysund . Todas las preguntas sobre la quiebra deben dirigirse al administrador concursal.

Cuánto pagará la garantía salarial salarios pendientes correspondientes a un máximo de 6 meses ;

; un máximo total de 273 098 coronas noruegas por persona; esta cantidad incluye el salario, las vacaciones devengadas (feriepenger) y otras cantidades adeudadas;

por persona; esta cantidad incluye el salario, las vacaciones devengadas (feriepenger) y otras cantidades adeudadas; solo las cantidades que el empleador debía haber pagado no antes de los 12 meses previos al 13 de noviembre de 2026;

feriepenger devengados en 2026 y 2025;

remuneración por el periodo de hasta un mes después de la apertura de la quiebra;

también horas extra, complementos por festivos, pago por pieza y comisiones.

La garantía no cubre propinas ni gastos que el trabajador haya asumido personalmente, por ejemplo, por coche o billetes. Tampoco se aplica a autónomos ni a contratistas. NAV descuenta del pago otros ingresos obtenidos durante el periodo al que se refiere la solicitud.



La garantía se aplica a los trabajadores de la empresa que ha quebrado. Según el portal iLaks, en la planta también trabajaban 70 personas contratadas a través de una agencia de empleo. Estas personas tienen contrato con la agencia, por lo que deben consultar a la agencia, y no al administrador concursal de Isfjord Norway, sobre el salario pendiente. La garantía salarial (lønnsgaranti) es una garantía estatal para los salarios impagados de empresas que han quebrado. Se aplica al trabajo realizado en Noruega, independientemente del país de origen del trabajador. NAV indica las siguientes normas:La garantía no cubre propinas ni gastos que el trabajador haya asumido personalmente, por ejemplo, por coche o billetes. Tampoco se aplica a autónomos ni a contratistas. NAV descuenta del pago otros ingresos obtenidos durante el periodo al que se refiere la solicitud.La garantía se aplica a los trabajadores de la empresa que ha quebrado. Según el portal iLaks, en la planta también trabajaban 70 personas contratadas a través de una agencia de empleo. Estas personas tienen contrato con la agencia, por lo que deben consultar a la agencia, y no al administrador concursal de Isfjord Norway, sobre el salario pendiente.

La solicitud de dinero de la garantía salarial llega a NAV a través del administrador concursal. Foto ilustrativa.Fot. MN

Solicitud al administrador concursal, decisión incluso después de 11 meses al administrador concursal, no a NAV. El formulario está disponible en



El tribunal fijó el 14 de diciembre como plazo para presentar reclamaciones. NAV indica por separado que la solicitud de garantía debe llegar al administrador concursal o a NAV antes de que termine el procedimiento de quiebra. Si el procedimiento terminara antes, la solicitud deberá llegar como máximo 6 meses después de la apertura de la quiebra.



Hay que esperar para recibir el dinero. NAV informa de que tramita las solicitudes en un plazo de 11 meses desde el día en que las recibe del administrador concursal. Los feriepenger devengados durante el año anterior se tramitan más rápido, normalmente en 2 meses, si el administrador concursal envía esta reclamación en una carta separada.



NAV indica que las preguntas sobre el cálculo del importe y el impuesto retenido deben dirigirse al administrador concursal. Para consultas generales sobre la garantía, NAV responde en el número 22 82 20 00. La decisión de NAV puede recurrirse en un plazo de 3 semanas. La solicitud de pago de la garantía debe enviarse. El formulario está disponible en nav.no/lonnsgaranti . A la solicitud se deben adjuntar documentos que acrediten la reclamación: contrato de trabajo, nóminas y documentos similares. Es el trabajador quien debe demostrar cuánto le debe la empresa.El tribunal fijó elcomo plazo para presentar reclamaciones. NAV indica por separado que la solicitud de garantía debe llegar al administrador concursal o a NAV antes de que termine el procedimiento de quiebra. Si el procedimiento terminara antes, la solicitud deberá llegar como máximo 6 meses después de la apertura de la quiebra.Hay que esperar para recibir el dinero. NAV informa de que tramita las solicitudes en un plazo dedesde el día en que las recibe del administrador concursal. Los feriepenger devengados durante el año anterior se tramitan más rápido, normalmente en 2 meses, si el administrador concursal envía esta reclamación en una carta separada.NAV indica que las preguntas sobre el cálculo del importe y elretenido deben dirigirse al administrador concursal. Para consultas generales sobre la garantía, NAV responde en el número. La decisión de NAV puede recurrirse en un plazo de 3 semanas.

Anticipo por un mes: solicitud de dagpenger Quien haya perdido su empleo debido a una quiebra puede recibir un anticipo de la garantía salarial. NAV lo paga como prestación por desempleo (dagpenger), durante un máximo de un mes tras la quiebra. Hay que solicitar dagpenger e indicar en la solicitud que se desea recibir el anticipo. NAV aconseja hacerlo inmediatamente después de la quiebra. En la misma solicitud se puede pedir la prestación ordinaria para el periodo posterior.



El anticipo se descontará posteriormente del pago de la garantía. NAV también indica que no es necesario permanecer en Noruega mientras se recibe el anticipo. Los dagpenger ordinarios solo los reciben las personas que permanecen en Noruega.



Hemos explicado en una guía aparte qué hacer paso a paso, también cuando una persona está de baja por enfermedad.