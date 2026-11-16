16 listopada 2026 21:43
Przetwórnia łososia Isfjord Norway upadła. Co z pensją 300 pracowników i ile wypłaci NAV
„To bardzo smutny dzień w historii Isfjord Norway. Około 300 zdolnych pracowników może stracić miejsce pracy” – napisała w komunikacie szefowa firmy Liv Randi Sira.
Kłopoty było widać od tygodni. W październiku firma wstrzymała płatności dla dostawców, a potem wysłała na przymusowy postój (permittering) 163 osoby.
Kilka osób płakało i zastanawiało się, jak teraz zapłacą rachunki, jak samotnie z dziećmi kupią jedzenie. Pensję mieliśmy dostać 15., ale teraz jej nie dostaniemy.
Daty ważne dla pracowników
- 13 listopada 2026 r. – dzień, w którym wniosek o upadłość trafił do sądu (po norwesku fristdag). Od niego liczy się, które zaległości obejmie gwarancja płacowa.
- 16 listopada 2026 r. – otwarcie upadłości.
- 14 grudnia 2026 r. – termin zgłaszania roszczeń do syndyka.
- 7 stycznia 2027 r., godz. 12:00 – pierwsze zebranie wierzycieli, prowadzone przez internet.
Syndykiem (bostyrer) jest adwokat Terje Aas z Trondheim. Adres, pod który wysyła się zgłoszenia, podaje ogłoszenie w rejestrze Brønnøysund. Wszystkie pytania o upadłość należy kierować do syndyka.
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Ile wypłaci gwarancja płacowa
- zaległa pensja najwyżej za 6 miesięcy,
- łącznie najwyżej 273 098 kr na osobę; w tej kwocie mieszczą się pensja, pieniądze urlopowe (feriepenger) i inne należności,
- tylko należności, które pracodawca powinien był wypłacić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 13 listopada 2026 r.,
- feriepenger zarobione w 2026 i 2025 roku,
- wynagrodzenie za czas do miesiąca po otwarciu upadłości,
- także nadgodziny, dodatki za święta, akord i prowizje.
Gwarancja nie obejmuje napiwków ani wydatków, które pracownik sam poniósł, na przykład na auto czy bilety. Nie dotyczy też samozatrudnionych i zleceniobiorców. Od wypłaty NAV odlicza inne dochody z okresu, którego dotyczy wniosek.
Gwarancja dotyczy pracowników firmy, która upadła. Według portalu iLaks w zakładzie pracowało też 70 osób wynajętych z agencji pracy. Mają one umowę z agencją, więc o zaległą pensję pytają agencję, a nie syndyka Isfjord Norway.
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Wniosek o pieniądze z gwarancji płacowej trafia do NAV przez syndyka. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. MN
Wniosek do syndyka, decyzja nawet po 11 miesiącach
Sąd wyznaczył termin zgłaszania roszczeń na 14 grudnia. NAV podaje osobno, że wniosek o gwarancję musi dotrzeć do syndyka albo do NAV przed końcem postępowania upadłościowego. Gdyby postępowanie skończyło się wcześniej, wniosek musi dotrzeć najpóźniej 6 miesięcy od otwarcia upadłości.
Na pieniądze trzeba poczekać. NAV podaje, że rozpatruje wnioski w ciągu 11 miesięcy od dnia, w którym dostanie je od syndyka. Szybciej, zwykle w 2 miesiące, załatwiane są feriepenger zarobione w poprzednim roku, jeśli syndyk wyśle to roszczenie osobnym pismem.
Pytania o wyliczenie kwoty i o potrącony podatek NAV każe kierować do syndyka. Na ogólne pytania o gwarancję NAV odpowiada pod numerem 22 82 20 00. Od decyzji NAV można się odwołać w ciągu 3 tygodni.
Zaliczka na miesiąc: wniosek o dagpenger
Zaliczka zostanie potem odliczona od wypłaty z gwarancji. NAV podaje też, że w czasie pobierania zaliczki nie trzeba przebywać w Norwegii. Zwykłe dagpenger dostają tylko osoby, które w Norwegii przebywają.
Co zrobić krok po kroku, także wtedy, gdy ktoś jest na zwolnieniu lekarskim, opisaliśmy w osobnym poradniku.
Firma miała ponad miliard koron przychodu
W liście do dostawców, który opisał iLaks, spółka tłumaczyła, że od grudnia 2024 roku ryby na rynku jest wyraźnie mniej, a przetwórni przybyło. Pod koniec września firma straciła ubezpieczenie kredytu, a dostawcy zażądali spłaty około 60 mln kr długu przed kolejnymi dostawami. Tylu pieniędzy spółka od ręki nie miała.
Liv Randi Sira podała, że spółka rozmawiała z czterema inwestorami, ale bez skutku. Firma liczy jeszcze, że znajdą się nowi właściciele, którzy poprowadzą dalej przynajmniej część zakładu. Boubacar Soumeiga mówi, że dostał wyraźne sygnały, iż jest nadzieja na szybki powrót ryby do zakładu.