Sąd otworzył w poniedziałek 16 listopada upadłość Isfjord Norway, przetwórni łososia i pstrąga w Orkanger w regionie Trøndelag. Pracę może stracić około 300 osób, a według związku zawodowego załoga nie dostanie pensji, która miała przyjść 15 listopada. Zaległe pieniądze można odzyskać z państwowej gwarancji płacowej, ale wniosek składa się do syndyka, nie do NAV.

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Upadłość otworzył sąd rejonowy Trøndelag tingrett na wniosek samej spółki. Wynika to z ogłoszenia, które w poniedziałek pojawiło się w rejestrze Brønnøysund. Załoga dowiedziała się o decyzji firmy kilka dni wcześniej, na zebraniu w czwartek 12 listopada.



„To bardzo smutny dzień w historii Isfjord Norway. Około 300 zdolnych pracowników może stracić miejsce pracy” – napisała w komunikacie szefowa firmy Liv Randi Sira.



Kłopoty było widać od tygodni. W październiku firma wstrzymała płatności dla dostawców, a potem wysłała na przymusowy postój (permittering) 163 osoby.

Kilka osób płakało i zastanawiało się, jak teraz zapłacą rachunki, jak samotnie z dziećmi kupią jedzenie. Pensję mieliśmy dostać 15., ale teraz jej nie dostaniemy.~Boubacar Soumeiga, przedstawiciel związku NNN w zakładzie, w rozmowie z FriFagbevegelse

Daty ważne dla pracowników 13 listopada 2026 r. – dzień, w którym wniosek o upadłość trafił do sądu (po norwesku fristdag). Od niego liczy się, które zaległości obejmie gwarancja płacowa.

– dzień, w którym wniosek o upadłość trafił do sądu (po norwesku fristdag). Od niego liczy się, które zaległości obejmie gwarancja płacowa. 16 listopada 2026 r. – otwarcie upadłości.

– otwarcie upadłości. 14 grudnia 2026 r. – termin zgłaszania roszczeń do syndyka.

– termin zgłaszania roszczeń do syndyka. 7 stycznia 2027 r., godz. 12:00 – pierwsze zebranie wierzycieli, prowadzone przez internet.

Syndykiem (bostyrer) jest adwokat Terje Aas z Trondheim. Adres, pod który wysyła się zgłoszenia, podaje W ogłoszeniu sądu są cztery daty:Syndykiem (bostyrer) jestTerje Aas z Trondheim. Adres, pod który wysyła się zgłoszenia, podaje ogłoszenie w rejestrze Brønnøysund . Wszystkie pytania o upadłość należy kierować do syndyka.

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Ile wypłaci gwarancja płacowa zaległa pensja najwyżej za 6 miesięcy ,

, łącznie najwyżej 273 098 kr na osobę; w tej kwocie mieszczą się pensja, pieniądze urlopowe (feriepenger) i inne należności,

na osobę; w tej kwocie mieszczą się pensja, pieniądze urlopowe (feriepenger) i inne należności, tylko należności, które pracodawca powinien był wypłacić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 13 listopada 2026 r.,

feriepenger zarobione w 2026 i 2025 roku,

wynagrodzenie za czas do miesiąca po otwarciu upadłości,

także nadgodziny, dodatki za święta, akord i prowizje.

Gwarancja nie obejmuje napiwków ani wydatków, które pracownik sam poniósł, na przykład na auto czy bilety. Nie dotyczy też samozatrudnionych i zleceniobiorców. Od wypłaty NAV odlicza inne dochody z okresu, którego dotyczy wniosek.



Gwarancja dotyczy pracowników firmy, która upadła. Według portalu iLaks w zakładzie pracowało też 70 osób wynajętych z agencji pracy. Mają one umowę z agencją, więc o zaległą pensję pytają agencję, a nie syndyka Isfjord Norway. Gwarancja płacowa (lønnsgaranti) to państwowa gwarancja na zaległe wynagrodzenia w firmach, które upadły. Dotyczy pracy wykonywanej w Norwegii, bez względu na to, z jakiego kraju jest pracownik. Zasady podaje NAV:Gwarancja nie obejmuje napiwków ani wydatków, które pracownik sam poniósł, na przykład na auto czy bilety. Nie dotyczy też samozatrudnionych i zleceniobiorców. Od wypłaty NAV odlicza inne dochody z okresu, którego dotyczy wniosek.Gwarancja dotyczy pracowników firmy, która upadła. Według portalu iLaks w zakładzie pracowało też 70 osób wynajętych z agencji pracy. Mają one umowę z agencją, więc o zaległą pensję pytają agencję, a nie syndyka Isfjord Norway.

Wniosek o pieniądze z gwarancji płacowej trafia do NAV przez syndyka. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. MN

Wniosek do syndyka, decyzja nawet po 11 miesiącach do syndyka, nie do NAV. Formularz jest na stronie



Sąd wyznaczył termin zgłaszania roszczeń na 14 grudnia. NAV podaje osobno, że wniosek o gwarancję musi dotrzeć do syndyka albo do NAV przed końcem postępowania upadłościowego. Gdyby postępowanie skończyło się wcześniej, wniosek musi dotrzeć najpóźniej 6 miesięcy od otwarcia upadłości.



Na pieniądze trzeba poczekać. NAV podaje, że rozpatruje wnioski w ciągu 11 miesięcy od dnia, w którym dostanie je od syndyka. Szybciej, zwykle w 2 miesiące, załatwiane są feriepenger zarobione w poprzednim roku, jeśli syndyk wyśle to roszczenie osobnym pismem.



Pytania o wyliczenie kwoty i o potrącony podatek NAV każe kierować do syndyka. Na ogólne pytania o gwarancję NAV odpowiada pod numerem 22 82 20 00. Od decyzji NAV można się odwołać w ciągu 3 tygodni. Wniosek o wypłatę z gwarancji wysyła się. Formularz jest na stronie nav.no/lonnsgaranti . Do wniosku dołącza się dokumenty, które potwierdzają roszczenie: umowę o pracę, paski wypłat i podobne. To pracownik musi wykazać, ile firma jest mu winna.Sąd wyznaczył termin zgłaszania roszczeń na. NAV podaje osobno, że wniosek o gwarancję musi dotrzeć do syndyka albo do NAV przed końcem postępowania upadłościowego. Gdyby postępowanie skończyło się wcześniej, wniosek musi dotrzeć najpóźniej 6 miesięcy od otwarcia upadłości.Na pieniądze trzeba poczekać. NAV podaje, że rozpatruje wnioski w ciąguod dnia, w którym dostanie je od syndyka. Szybciej, zwykle w 2 miesiące, załatwiane są feriepenger zarobione w poprzednim roku, jeśli syndyk wyśle to roszczenie osobnym pismem.Pytania o wyliczenie kwoty i o potrąconyNAV każe kierować do syndyka. Na ogólne pytania o gwarancję NAV odpowiada pod numerem. Od decyzji NAV można się odwołać w ciągu 3 tygodni.

Zaliczka na miesiąc: wniosek o dagpenger Kto stracił pracę przez upadłość, może dostać zaliczkę na poczet gwarancji płacowej. NAV wypłaca ją jako zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger), najwyżej przez miesiąc po upadłości. Trzeba złożyć wniosek o dagpenger i zaznaczyć w nim, że chce się zaliczki. NAV radzi zrobić to od razu po upadłości. W tym samym wniosku można wystąpić o zwykły zasiłek na dalszy okres.



Zaliczka zostanie potem odliczona od wypłaty z gwarancji. NAV podaje też, że w czasie pobierania zaliczki nie trzeba przebywać w Norwegii. Zwykłe dagpenger dostają tylko osoby, które w Norwegii przebywają.



Co zrobić krok po kroku, także wtedy, gdy ktoś jest na zwolnieniu lekarskim, opisaliśmy w osobnym poradniku.