Instanța a deschis luni, 16 noiembrie, procedura de faliment a Isfjord Norway, procesator de somon și păstrăv din Orkanger, în regiunea Trøndelag. Aproximativ 300 de persoane își pot pierde locul de muncă, iar, potrivit sindicatului, angajații nu vor primi salariul care trebuia să intre pe 15 noiembrie. Banii restanți pot fi recuperați prin garanția salarială de stat, însă cererea se depune la administratorul judiciar, nu la NAV.

Falimentul a fost deschis de instanța districtuală Trøndelag tingrett, la cererea companiei înseși. Reiese din anunțul apărut luni în registrul Brønnøysund. Angajații au aflat despre decizia firmei cu câteva zile mai devreme, la o ședință de joi, 12 noiembrie.



„Este o zi foarte tristă în istoria Isfjord Norway. Aproximativ 300 de angajați competenți își pot pierde locul de muncă” , a scris în comunicat directoarea companiei, Liv Randi Sira.



Problemele erau vizibile de săptămâni. În octombrie, firma a suspendat plățile către furnizori, iar apoi a trimis 163 de persoane în șomaj tehnic forțat (permittering).

Câteva persoane plângeau și se întrebau cum își vor plăti acum facturile, cum vor cumpăra singure hrană pentru copii. Trebuia să primim salariul pe 15, dar acum nu îl vom primi.~Boubacar Soumeiga, reprezentantul sindicatului NNN în fabrică, într-un interviu pentru FriFagbevegelse

Date importante pentru angajați 13 noiembrie 2026 – ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță (în norvegiană, fristdag). De la această dată se calculează ce restanțe sunt acoperite de garanția salarială.

– ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță (în norvegiană, fristdag). De la această dată se calculează ce restanțe sunt acoperite de garanția salarială. 16 noiembrie 2026 – deschiderea procedurii de faliment.

– deschiderea procedurii de faliment. 14 decembrie 2026 – termenul pentru declararea creanțelor la administratorul judiciar.

– termenul pentru declararea creanțelor la administratorul judiciar. 7 ianuarie 2027, ora 12:00 – prima ședință a creditorilor, desfășurată online.

Administratorul judiciar (bostyrer) este avocatul Terje Aas din Trondheim. Adresa la care se trimit declarațiile este indicată în În anunțul instanței apar patru date:Administratorul judiciar (bostyrer) esteTerje Aas din Trondheim. Adresa la care se trimit declarațiile este indicată în anunțul din registrul Brønnøysund . Toate întrebările despre faliment trebuie adresate administratorului judiciar.

Cât va plăti garanția salarială salariu restant pentru cel mult 6 luni ;

; în total, cel mult 273 098 kr de persoană; această sumă include salariul, indemnizația de concediu (feriepenger) și alte creanțe;

de persoană; această sumă include salariul, indemnizația de concediu (feriepenger) și alte creanțe; numai creanțele pe care angajatorul trebuia să le plătească nu mai devreme de 12 luni înainte de 13 noiembrie 2026;

feriepenger acumulate în 2026 și 2025;

remunerația pentru perioada de până la o lună după deschiderea falimentului;

de asemenea, ore suplimentare, sporuri pentru sărbători, plata în acord și comisioane.

Garanția nu acoperă bacșișurile sau cheltuielile suportate personal de angajat, de exemplu pentru mașină ori bilete. Nu se aplică nici persoanelor care lucrează pe cont propriu și nici colaboratorilor pe bază de contract. NAV deduce din plată alte venituri din perioada la care se referă cererea.



Garanția se aplică angajaților firmei care a dat faliment. Potrivit portalului iLaks, în fabrică lucrau și 70 de persoane angajate prin agenții de muncă temporară. Acestea au contract cu agenția, astfel că trebuie să întrebe agenția, nu administratorul judiciar al Isfjord Norway, despre salariul restant. Garanția salarială (lønnsgaranti) este o garanție de stat pentru salariile restante din firmele care au dat faliment. Aceasta se aplică muncii efectuate în Norvegia, indiferent din ce țară provine angajatul. NAV precizează următoarele reguli:Garanția nu acoperă bacșișurile sau cheltuielile suportate personal de angajat, de exemplu pentru mașină ori bilete. Nu se aplică nici persoanelor care lucrează pe cont propriu și nici colaboratorilor pe bază de contract. NAV deduce din plată alte venituri din perioada la care se referă cererea.Garanția se aplică angajaților firmei care a dat faliment. Potrivit portalului iLaks, în fabrică lucrau și 70 de persoane angajate prin agenții de muncă temporară. Acestea au contract cu agenția, astfel că trebuie să întrebe agenția, nu administratorul judiciar al Isfjord Norway, despre salariul restant.

Cererea pentru bani din garanția salarială ajunge la NAV prin administratorul judiciar. Imagine ilustrativă.Fot. MN

Cererea se depune la administratorul judiciar, iar decizia poate veni chiar și după 11 luni administratorului judiciar, nu NAV. Formularul se găsește pe pagina



Instanța a stabilit termenul pentru declararea creanțelor la 14 decembrie. NAV precizează separat că cererea pentru garanție trebuie să ajungă la administratorul judiciar sau la NAV înainte de încheierea procedurii de faliment. Dacă procedura s-ar încheia mai devreme, cererea trebuie să ajungă cel târziu în 6 luni de la deschiderea falimentului.



Pentru bani trebuie să se aștepte. NAV declară că soluționează cererile în termen de 11 luni de la ziua în care le primește de la administratorul judiciar. Mai repede, de regulă în 2 luni, sunt soluționate feriepenger acumulate în anul precedent, dacă administratorul judiciar trimite această creanță într-o solicitare separată.



NAV recomandă ca întrebările despre calculul sumei și despre impozitul reținut să fie adresate administratorului judiciar. La întrebările generale despre garanție, NAV răspunde la numărul 22 82 20 00. Decizia NAV poate fi contestată în termen de 3 săptămâni. Cererea pentru plata din garanție se trimite. Formularul se găsește pe pagina nav.no/lonnsgaranti . La cerere trebuie anexate documente care confirmă creanța: contractul de muncă, fluturașii de salariu și documente similare. Angajatul trebuie să demonstreze cât îi datorează firma.Instanța a stabilit termenul pentru declararea creanțelor la. NAV precizează separat că cererea pentru garanție trebuie să ajungă la administratorul judiciar sau la NAV înainte de încheierea procedurii de faliment. Dacă procedura s-ar încheia mai devreme, cererea trebuie să ajungă cel târziu în 6 luni de la deschiderea falimentului.Pentru bani trebuie să se aștepte. NAV declară că soluționează cererile în termen dede la ziua în care le primește de la administratorul judiciar. Mai repede, de regulă în 2 luni, sunt soluționate feriepenger acumulate în anul precedent, dacă administratorul judiciar trimite această creanță într-o solicitare separată.NAV recomandă ca întrebările despre calculul sumei și desprereținut să fie adresate administratorului judiciar. La întrebările generale despre garanție, NAV răspunde la numărul. Decizia NAV poate fi contestată în termen de 3 săptămâni.

Avans pentru o lună: cerere pentru dagpenger Cine și-a pierdut locul de muncă din cauza falimentului poate primi un avans din garanția salarială. NAV îl plătește sub forma indemnizației de șomaj (dagpenger), cel mult timp de o lună după faliment. Trebuie depusă o cerere pentru dagpenger și trebuie bifat în aceasta că se dorește un avans. NAV recomandă depunerea cererii imediat după faliment. În aceeași cerere se poate solicita indemnizația obișnuită pentru perioada următoare.



Avansul va fi dedus ulterior din plata acordată prin garanție. NAV precizează, de asemenea, că, în perioada în care se primește avansul, nu este necesară șederea în Norvegia. Dagpenger obișnuit se acordă doar persoanelor care locuiesc în Norvegia.



Am descris într-un ghid separat ce trebuie făcut pas cu pas, inclusiv atunci când persoana se află în concediu medical.