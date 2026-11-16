16.11.2026 21:43
Procesatorul de somon Isfjord Norway a dat faliment. Ce se întâmplă cu salariile a 300 de angajați și cât va plăti NAV
„Este o zi foarte tristă în istoria Isfjord Norway. Aproximativ 300 de angajați competenți își pot pierde locul de muncă”, a scris în comunicat directoarea companiei, Liv Randi Sira.
Problemele erau vizibile de săptămâni. În octombrie, firma a suspendat plățile către furnizori, iar apoi a trimis 163 de persoane în șomaj tehnic forțat (permittering).
Câteva persoane plângeau și se întrebau cum își vor plăti acum facturile, cum vor cumpăra singure hrană pentru copii. Trebuia să primim salariul pe 15, dar acum nu îl vom primi.
Date importante pentru angajați
- 13 noiembrie 2026 – ziua în care cererea de faliment a ajuns la instanță (în norvegiană, fristdag). De la această dată se calculează ce restanțe sunt acoperite de garanția salarială.
- 16 noiembrie 2026 – deschiderea procedurii de faliment.
- 14 decembrie 2026 – termenul pentru declararea creanțelor la administratorul judiciar.
- 7 ianuarie 2027, ora 12:00 – prima ședință a creditorilor, desfășurată online.
Administratorul judiciar (bostyrer) este avocatul Terje Aas din Trondheim. Adresa la care se trimit declarațiile este indicată în anunțul din registrul Brønnøysund. Toate întrebările despre faliment trebuie adresate administratorului judiciar.
Cât va plăti garanția salarială
- salariu restant pentru cel mult 6 luni;
- în total, cel mult 273 098 kr de persoană; această sumă include salariul, indemnizația de concediu (feriepenger) și alte creanțe;
- numai creanțele pe care angajatorul trebuia să le plătească nu mai devreme de 12 luni înainte de 13 noiembrie 2026;
- feriepenger acumulate în 2026 și 2025;
- remunerația pentru perioada de până la o lună după deschiderea falimentului;
- de asemenea, ore suplimentare, sporuri pentru sărbători, plata în acord și comisioane.
Garanția nu acoperă bacșișurile sau cheltuielile suportate personal de angajat, de exemplu pentru mașină ori bilete. Nu se aplică nici persoanelor care lucrează pe cont propriu și nici colaboratorilor pe bază de contract. NAV deduce din plată alte venituri din perioada la care se referă cererea.
Garanția se aplică angajaților firmei care a dat faliment. Potrivit portalului iLaks, în fabrică lucrau și 70 de persoane angajate prin agenții de muncă temporară. Acestea au contract cu agenția, astfel că trebuie să întrebe agenția, nu administratorul judiciar al Isfjord Norway, despre salariul restant.
Cererea pentru bani din garanția salarială ajunge la NAV prin administratorul judiciar. Imagine ilustrativă.Fot. MN
Cererea se depune la administratorul judiciar, iar decizia poate veni chiar și după 11 luni
Instanța a stabilit termenul pentru declararea creanțelor la 14 decembrie. NAV precizează separat că cererea pentru garanție trebuie să ajungă la administratorul judiciar sau la NAV înainte de încheierea procedurii de faliment. Dacă procedura s-ar încheia mai devreme, cererea trebuie să ajungă cel târziu în 6 luni de la deschiderea falimentului.
Pentru bani trebuie să se aștepte. NAV declară că soluționează cererile în termen de 11 luni de la ziua în care le primește de la administratorul judiciar. Mai repede, de regulă în 2 luni, sunt soluționate feriepenger acumulate în anul precedent, dacă administratorul judiciar trimite această creanță într-o solicitare separată.
NAV recomandă ca întrebările despre calculul sumei și despre impozitul reținut să fie adresate administratorului judiciar. La întrebările generale despre garanție, NAV răspunde la numărul 22 82 20 00. Decizia NAV poate fi contestată în termen de 3 săptămâni.
Avans pentru o lună: cerere pentru dagpenger
Avansul va fi dedus ulterior din plata acordată prin garanție. NAV precizează, de asemenea, că, în perioada în care se primește avansul, nu este necesară șederea în Norvegia. Dagpenger obișnuit se acordă doar persoanelor care locuiesc în Norvegia.
Am descris într-un ghid separat ce trebuie făcut pas cu pas, inclusiv atunci când persoana se află în concediu medical.
Compania avea venituri de peste un miliard de coroane
Într-o scrisoare către furnizori, relatată de iLaks, compania explica faptul că, din decembrie 2024, cantitatea de pește de pe piață a fost considerabil mai mică, în timp ce numărul procesatorilor a crescut. La sfârșitul lui septembrie, firma și-a pierdut asigurarea de credit, iar furnizorii au cerut plata unei datorii de aproximativ 60 mln. kr înainte de noi livrări. Compania nu avea imediat acești bani.
Liv Randi Sira a declarat că firma a discutat cu patru investitori, însă fără rezultat. Compania mai speră că vor fi găsiți noi proprietari care să continue activitatea cel puțin într-o parte a unității. Boubacar Soumeiga spune că a primit semnale clare că există speranță pentru revenirea rapidă a peștelui în fabrică.
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