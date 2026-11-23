23.11.2026 10:48
Linia Vestfoldbanen, închisă până pe 29 noiembrie. De la Stokke la Oslo circulă un autobuz direct
La Oslo fără schimbare
Conform orarului din motorul de căutare Entur, călătoria durează 98 de minute. Exemple de plecări din Stokke în dimineața zilei de marți, 24 noiembrie:
- 6:00 – sosire la Oslo la 7:38,
- 6:18 – sosire la Oslo la 7:56,
- 6:58 – sosire la Oslo la 8:36.
Autobuzele își încheie traseul în stația Oslo S Trelastgata, lângă gară. În orar există și autobuze directe către Oslo de la stația Tønsberg, de exemplu la 7:39.
Orele au fost verificate luni la 10:27. Vy precizează că încă adaugă curse noi în motorul de căutare a conexiunilor, de aceea merită să verificați ora în aplicația Vy sau Entur înainte de plecare.
Din Oslo, în continuare cu schimbare la Asker
- trenul RE11 pleacă din Oslo S, pe parcursul zilei, la 39 de minute după ora fixă și ajunge la Asker după 20 de minute,
- autobuzul spre Stokke pleacă 10 minute mai târziu din stația Asker stasjon Lensmannslia,
- întreaga călătorie de la Oslo S la Stokke durează 101 minute.
Vy precizează că autobuzele din Asker deservesc toate stațiile până la Stokke. În orarul Entur, unele dintre ele merg însă direct la o singură stație, de exemplu la Tønsberg sau la Stokke. Înainte de urcare, trebuie deci verificată destinația cursei respective. Trenurile circulă normal până la Drammen.
Între Stokke și Skien circulă trenuri, însă unele dintre ele pleacă cu 30 de minute mai devreme decât de obicei și au mai puține vagoane. Călătoria de la Oslo S la stația Torp, de unde un autobuz duce la aeroportul din Sandefjord, durează circa două ore. Marți dimineață, de exemplu, este vorba despre plecarea de la 6:39 și sosirea la 8:42.
Trenurile urmează să revină pe întreaga linie duminică, 29 noiembrie. Fotografie ilustrativă.Foto: Vy / Snøhetta, materiale de presă
Biletul de tren este valabil în autobuz
Vy recomandă să nu luați bicicleta, deoarece nu garantează un loc pentru aceasta. Căruciorul pentru copii care nu încape în interior trebuie pliat și pus în compartimentul pentru bagaje. Fiecare autobuz trebuie să aibă cel puțin un loc pentru un scaun cu rotile.
De ce a fost amânată deschiderea
Bane NOR a amânat termenul, deoarece noul sistem de control al traficului funcționează instabil după actualizarea software-ului. Comunicarea dintre sistemul dispecerului și semnalizarea de la linii se întrerupe, iar dispecerul trebuie să știe permanent unde se află trenurile. Aceeași eroare a oprit, pe 2 noiembrie, trenurile dintre Roa și Gjøvik.
Trebuie să avem certitudinea că vom asigura o circulație a trenurilor sigură, stabilă și previzibilă înainte ca noua infrastructură să intre în exploatare normală.
După deschidere va intra în funcțiune noua stație Horten
După deschidere, trenurile vor începe să oprească la noua stație Horten, care are o parcare pentru 600 de mașini. Stația Skoppum va fi atunci închisă definitiv. Cei care au Skoppum salvată în aplicația Vy ca stație favorită ar trebui să o schimbe cu Horten.
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