trenul RE11 pleacă din Oslo S, pe parcursul zilei, la 39 de minute după ora fixă și ajunge la Asker după 20 de minute,

și ajunge la Asker după 20 de minute, autobuzul spre Stokke pleacă 10 minute mai târziu din stația Asker stasjon Lensmannslia,

întreaga călătorie de la Oslo S la Stokke durează 101 minute.

În direcția Skien nu se schimbă nimic. De la Oslo S se merge cu trenul până la Asker, unde se schimbă în autobuz:Vy precizează că autobuzele din Asker deservesc toate stațiile până la Stokke. În orarul Entur, unele dintre ele merg însă direct la o singură stație, de exemplu la Tønsberg sau la Stokke. Înainte de urcare, trebuie deci verificată destinația cursei respective. Trenurile circulă normal până la Drammen.Între Stokke și Skien circulă trenuri, însă unele dintre ele pleacă cu 30 de minute mai devreme decât de obicei și au mai puține vagoane. Călătoria de la Oslo S la stația Torp, de unde un autobuz duce la aeroportul din Sandefjord, durează circa două ore. Marți dimineață, de exemplu, este vorba despre plecarea de la 6:39 și sosirea la 8:42.