23.11.2026 10:48
„Vestfoldbanen“ linija uždaryta iki lapkričio 29 d. Iš Stokke į Oslą kursuoja tiesioginis autobusas
Į Oslą be persėdimo
Pagal tvarkaraštį „Entur“ paieškos sistemoje kelionė trunka 98 minutes. Pavyzdiniai išvykimo laikai iš Stokke antradienio, lapkričio 24 d., rytą:
- 6:00 – Osle 7:38,
- 6:18 – Osle 7:56,
- 6:58 – Osle 8:36.
Autobusai maršrutą baigia Oslo S Trelastgata stotelėje prie stoties. Tvarkaraštyje taip pat yra tiesioginių autobusų į Oslą iš Tønsberg stoties, pavyzdžiui, 7:39.
Laikus patikrinome pirmadienį 10:27 val. „Vy“ nurodo, kad vis dar papildo kelionių paieškos sistemą naujais reisais, todėl prieš išvykstant verta patikrinti laiką programėlėje „Vy“ arba „Entur“.
Iš Oslo vis dar su persėdimu Asker
- traukinys RE11 iš Oslo S dienos metu išvyksta 39 minutės po valandos ir po 20 minučių atvyksta į Asker,
- autobusas į Stokke iš Asker stasjon Lensmannslia stotelės išvyksta po 10 minučių,
- visa kelionė iš Oslo S į Stokke trunka 101 minutę.
„Vy“ nurodo, kad autobusai iš Asker aptarnauja visas stotis iki pat Stokke. Tačiau „Entur“ tvarkaraštyje dalis jų važiuoja tiesiai tik į vieną stotį, pavyzdžiui, į Tønsberg arba Stokke. Todėl prieš įlipant reikia patikrinti, kur važiuoja konkretus reisas. Į Drammen traukiniai kursuoja įprastai.
Tarp Stokke ir Skien traukiniai kursuoja, tačiau dalis jų išvyksta 30 minučių anksčiau nei įprasta ir turi mažiau vagonų. Kelionė iš Oslo S į Torp stotį, iš kurios autobusas veža į Sandefjord oro uostą, trunka apie dvi valandas. Antradienio rytą tai, pavyzdžiui, buvo išvykimas 6:39 ir atvykimas 8:42.
Traukiniai į visą liniją turėtų grįžti sekmadienį, lapkričio 29 d. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Vy / Snøhetta, spaudos medžiaga
Traukinio bilietas galioja autobuse
„Vy“ nerekomenduoja vežtis dviračio, nes negarantuoja jam vietos. Vaikišką vežimėlį, kuris netelpa viduje, reikia sulankstyti ir įdėti į bagažo skyrių. Kiekviename autobuse turi būti bent viena vieta neįgaliojo vežimėliui.
Kodėl atidėtas atidarymas
„Bane NOR“ atidėjo terminą, nes atnaujinus programinę įrangą naujoji eismo valdymo sistema veikia nestabiliai. Ryšys tarp dispečerio sistemos ir signalizacijos prie bėgių nutrūksta, o dispečeris turi nuolat žinoti, kur yra traukiniai. Dėl tos pačios klaidos lapkričio 2 d. sustojo traukiniai tarp Roa ir Gjøvik.
Prieš pradėdami įprastai naudoti naująją infrastruktūrą, turime būti tikri, kad užtikrinsime saugų, stabilų ir nuspėjamą traukinių eismą.
Po atidarymo pradės veikti nauja Horten stotis
Po atidarymo traukiniai pradės stoti naujojoje Horten stotyje, kurioje bus 600 automobilių stovėjimo vietų. Skoppum stotis tuomet bus uždaryta visam laikui. Tie, kurie programėlėje „Vy“ yra išsaugoję Skoppum kaip mėgstamą stotį, turėtų ją pakeisti į Horten.
Naujausi straipsniai
- Norvegijoje dirba 75,6 proc. lietuvių – mažiausiai nuo pandemijos. Vyriausybė užsako kasmetę ataskaitą
- Bilietų kainos Norvegijoje gali kilti. Devyniems regionams gresia kainų didinimas
- Pirmadienį elektra kainuos beveik 4 kronas, nuo trečiadienio – šaltis. Kiek mokėsite ir kur bus šalčiausia
- Nuo gruodžio 1 d. litras degalų Švedijoje pabrangs 3 kronomis. Sektorius įspėja apie tuščias degalines
- Atskira eilė NAV darbuotojams. Atskleisti milžiniški laukimo trukmės skirtumai
- Rūsį pavertė miegamuoju. Patikrinimas baigėsi didele bauda