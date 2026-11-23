23.11.2026 10:48
Vestfoldbanen stengt til 29. november. Direktebuss fra Stokke til Oslo
Til Oslo uten bytte
Ifølge rutetabellen i Entur-søket tar reisen 98 minutter. Eksempler på avganger fra Stokke tirsdag 24. november morgen:
- 6:00 – ankomst i Oslo kl. 7:38,
- 6:18 – ankomst i Oslo kl. 7:56,
- 6:58 – ankomst i Oslo kl. 8:36.
Bussene avslutter ruten ved holdeplassen Oslo S Trelastgata ved stasjonen. I rutetabellen finnes det også direktebusser til Oslo fra Tønsberg stasjon, for eksempel kl. 7:39.
Tidene ble sjekket mandag kl. 10:27. Vy opplyser at de fortsatt legger nye avganger inn i reiseplanleggeren, så det er lurt å sjekke avgangstiden i Vy- eller Entur-appen før reisen.
Fra Oslo fortsatt med bytte i Asker
- RE11-toget går fra Oslo S på dagtid 39 minutter over hver hele time og er i Asker etter 20 minutter,
- bussen til Stokke går 10 minutter senere fra holdeplassen Asker stasjon Lensmannslia,
- hele reisen fra Oslo S til Stokke tar 101 minutter.
Vy opplyser at bussene fra Asker betjener alle stasjonene helt til Stokke. I Enturs rutetabell går imidlertid noen av dem direkte til én stasjon, for eksempel Tønsberg eller Stokke. Man bør derfor sjekke hvor den aktuelle avgangen går før man går om bord. Til Drammen går togene som normalt.
Mellom Stokke og Skien går togene, men noen av dem går 30 minutter tidligere enn vanlig og har færre vogner. Til Torp stasjon, hvorfra buss går til Sandefjord lufthavn, tar reisen fra Oslo S rundt to timer. Tirsdag morgen gjelder dette for eksempel avgang kl. 6:39 og ankomst kl. 8:42.
Togene skal tilbake på hele strekningen søndag 29. november. Illustrasjonsfoto.Foto: Vy / Snøhetta, pressemateriale
Togbilletten er gyldig på bussen
Vy fraråder å ta med sykkel, ettersom de ikke garanterer plass til den. En barnevogn som ikke får plass inne i bussen, må slås sammen og legges i bagasjerommet. Hver buss skal ha minst én plass for rullestol.
Derfor ble åpningen utsatt
Bane NOR utsatte fristen fordi det nye trafikkstyringssystemet fungerer ustabilt etter en programvareoppdatering. Kommunikasjonen mellom trafikkstyringssystemet og signalanleggene langs sporet faller ut, og toglederen må hele tiden vite hvor togene befinner seg. Den samme feilen stanset 2. november togene mellom Roa og Gjøvik.
Vi må være sikre på at vi kan tilby trygg, stabil og forutsigbar togtrafikk før den nye infrastrukturen tas i ordinær bruk.
Etter åpningen tas den nye Horten stasjon i bruk
Etter åpningen vil togene begynne å stoppe på den nye Horten stasjon, som har parkering for 600 biler. Skoppum stasjon blir da permanent stengt. De som har Skoppum lagret som favorittstasjon i Vy-appen, bør endre den til Horten.
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