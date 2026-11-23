RE11-toget går fra Oslo S på dagtid 39 minutter over hver hele time og er i Asker etter 20 minutter,

og er i Asker etter 20 minutter, bussen til Stokke går 10 minutter senere fra holdeplassen Asker stasjon Lensmannslia,

hele reisen fra Oslo S til Stokke tar 101 minutter.

I retning Skien er ingenting endret. Fra Oslo S tar man tog til Asker og bytter der til buss:Vy opplyser at bussene fra Asker betjener alle stasjonene helt til Stokke. I Enturs rutetabell går imidlertid noen av dem direkte til én stasjon, for eksempel Tønsberg eller Stokke. Man bør derfor sjekke hvor den aktuelle avgangen går før man går om bord. Til Drammen går togene som normalt.Mellom Stokke og Skien går togene, men noen av dem går 30 minutter tidligere enn vanlig og har færre vogner. Til Torp stasjon, hvorfra buss går til Sandefjord lufthavn, tar reisen fra Oslo S rundt to timer. Tirsdag morgen gjelder dette for eksempel avgang kl. 6:39 og ankomst kl. 8:42.