el tren RE11 sale de Oslo S durante el día 39 minutos después de cada hora en punto y llega a Asker 20 minutos después,

y llega a Asker 20 minutos después, el autobús hacia Stokke sale 10 minutos más tarde desde la parada Asker stasjon Lensmannslia,

todo el trayecto de Oslo S a Stokke dura 101 minutos.

Nada cambia en dirección a Skien. Desde Oslo S se viaja en tren hasta Asker y allí se cambia al autobús:Vy informa de que los autobuses desde Asker atienden todas las estaciones hasta Stokke. Sin embargo, en el horario de Entur algunos van directamente a una sola estación, por ejemplo a Tønsberg o a Stokke. Por ello, antes de subir hay que comprobar adónde va cada servicio. Los trenes a Drammen circulan con normalidad.Entre Stokke y Skien los trenes circulan, pero algunos salen 30 minutos antes de lo habitual y tienen menos vagones. El viaje desde Oslo S hasta la estación de Torp, desde donde un autobús lleva al aeropuerto de Sandefjord, dura unas dos horas. El martes por la mañana, por ejemplo, se sale a las 6:39 y se llega a las 8:42.