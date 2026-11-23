23.11.2026 10:48
La línea Vestfoldbanen estará cerrada hasta el 29 de noviembre. Hay un autobús directo de Stokke a Oslo
A Oslo sin transbordo
Según el horario del buscador Entur, el viaje dura 98 minutos. Algunas salidas de Stokke el martes 24 de noviembre por la mañana:
- 6:00 – llegada a Oslo a las 7:38,
- 6:18 – llegada a Oslo a las 7:56,
- 6:58 – llegada a Oslo a las 8:36.
Los autobuses terminan su recorrido en la parada Oslo S Trelastgata, junto a la estación. En el horario también hay autobuses directos a Oslo desde la estación de Tønsberg, por ejemplo a las 7:39.
Consultamos los horarios el lunes a las 10:27. Vy señala que todavía está incorporando nuevos servicios al buscador de conexiones, por lo que conviene comprobar el horario en la aplicación de Vy o Entur antes de viajar.
Desde Oslo, todavía con transbordo en Asker
- el tren RE11 sale de Oslo S durante el día 39 minutos después de cada hora en punto y llega a Asker 20 minutos después,
- el autobús hacia Stokke sale 10 minutos más tarde desde la parada Asker stasjon Lensmannslia,
- todo el trayecto de Oslo S a Stokke dura 101 minutos.
Vy informa de que los autobuses desde Asker atienden todas las estaciones hasta Stokke. Sin embargo, en el horario de Entur algunos van directamente a una sola estación, por ejemplo a Tønsberg o a Stokke. Por ello, antes de subir hay que comprobar adónde va cada servicio. Los trenes a Drammen circulan con normalidad.
Entre Stokke y Skien los trenes circulan, pero algunos salen 30 minutos antes de lo habitual y tienen menos vagones. El viaje desde Oslo S hasta la estación de Torp, desde donde un autobús lleva al aeropuerto de Sandefjord, dura unas dos horas. El martes por la mañana, por ejemplo, se sale a las 6:39 y se llega a las 8:42.
Los trenes volverán a circular por toda la línea el domingo 29 de noviembre. Foto ilustrativa.Foto: Vy / Snøhetta, material de prensa
El billete de tren es válido en el autobús
Vy desaconseja llevar bicicletas, ya que no garantiza espacio para ellas. Los cochecitos de bebé que no quepan dentro deben plegarse y colocarse en el compartimento de equipaje. Cada autobús debe disponer de al menos una plaza para silla de ruedas.
Por qué se aplazó la reapertura
Bane NOR aplazó la fecha porque el nuevo sistema de control del tráfico funciona de forma inestable después de una actualización de software. La comunicación entre el sistema del controlador de tráfico y la señalización junto a las vías se interrumpe, y el controlador debe saber en todo momento dónde están los trenes. El mismo fallo detuvo el 2 de noviembre los trenes entre Roa y Gjøvik.
Debemos estar seguros de que garantizamos un servicio ferroviario seguro, estable y predecible antes de que la nueva infraestructura entre en funcionamiento normal.
Tras la reapertura entrará en servicio la nueva estación de Horten
Tras la reapertura, los trenes empezarán a parar en la nueva estación de Horten, que cuenta con aparcamiento para 600 coches. La estación de Skoppum se cerrará entonces de forma permanente. Quienes tengan Skoppum guardada como estación favorita en la aplicación de Vy deben cambiarla por Horten.
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