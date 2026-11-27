Понад 138 тис. сімей з дітьми в Норвегії побоюються, що не зможуть дозволити собі цьогорічні різдвяні свята. Багато жителів країни мають намір скоротити витрати на подарунки, одяг і поїздки до близьких. Згідно з останніми даними, побоювання перед святами зумовлені не лише фінансовими проблемами, а й стресом та тиском очікувань.

З опублікованого Армією порятунку (Frelsesarmeen) барометра бідності випливає, що 17 відсотків норвежців турбуються про фінансування цьогорічних свят. Минулого року подібні побоювання висловлювали 19 відсотків опитаних. Серед людей, які перебувають у складній фінансовій ситуації, цей показник нині становить 61 відсоток. У випадку сімей із дітьми, які проживають удома, це 22 відсотки.

Норвежці скорочують витрати. Вони також відмовляються від поїздок Згідно з прогнозами норвезької організації роботодавців Virke, середній житель країни витратить у листопаді та грудні близько 27 тис. NOK на різдвяні покупки. Сума охоплює, зокрема, подарунки, продукти харчування та напої. Додаткові витрати, пов’язані зі святковим періодом, становитимуть майже 4,3 тис. NOK на особу. Однак не всі зможуть дозволити собі збільшення домашнього бюджету. Через фінансову ситуацію 17 відсотків опитаних очікують складніших свят, ніж зазвичай.



Норвежці планують обмежити покупки. Дослідження показує, що 42 відсотки респондентів мають намір зменшити витрати на святковий одяг, а 36 відсотків — на подарунки для дорослих. Ще 31 відсоток обмежить участь у світських заходах, таких як різдвяні вечірки. Майже кожен четвертий опитаний (24 відсотки) з фінансових причин скоротить поїздки, пов’язані з відвідуванням родини та друзів.

Активісти Армії порятунку щороку підтримують сім’ї та людей, які переживають труднощі.Фото: Mette Randem/Армія порятунку

Не лише фінансові проблеми. Важливість домашніх бюджетів зростає Кожен шостий житель Норвегії відчуває тривогу перед прийдешніми святами. Найчастіше названою причиною серед цих людей є тиск, пов’язаний з очікуваннями, на який вказують 44 відсотки опитаних із цієї групи. На стрес вказують 42 відсотки респондентів. Ще 41 відсоток побоюється, що їм бракуватиме грошей на витрати, пов’язані зі святкуванням Різдва. Понад чверть батьків, які очікують складніших свят, вважають, що їхні діти відчують наслідки фінансових проблем.



Дані щодо Різдва вписуються в ширшу картину економічної ситуації норвезьких домогосподарств. Протягом останніх шести місяців погіршення свого фінансового становища зафіксували 40 відсотків із них. Не всі очікують поліпшення. Ще 33 відсотки прогнозують, що їхні фінанси погіршаться також у найближчі пів року. Представники Армії порятунку звертають увагу на високі витрати на відсотки за кредитами, електроенергію та продукти харчування.