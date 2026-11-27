Кожна п’ята сім’я з дітьми в Норвегії має серйозні побоювання. Йдеться про Різдво
Норвежці скорочують витрати. Вони також відмовляються від поїздок
Норвежці планують обмежити покупки. Дослідження показує, що 42 відсотки респондентів мають намір зменшити витрати на святковий одяг, а 36 відсотків — на подарунки для дорослих. Ще 31 відсоток обмежить участь у світських заходах, таких як різдвяні вечірки. Майже кожен четвертий опитаний (24 відсотки) з фінансових причин скоротить поїздки, пов’язані з відвідуванням родини та друзів.
Активісти Армії порятунку щороку підтримують сім’ї та людей, які переживають труднощі.Фото: Mette Randem/Армія порятунку
Не лише фінансові проблеми. Важливість домашніх бюджетів зростає
Дані щодо Різдва вписуються в ширшу картину економічної ситуації норвезьких домогосподарств. Протягом останніх шести місяців погіршення свого фінансового становища зафіксували 40 відсотків із них. Не всі очікують поліпшення. Ще 33 відсотки прогнозують, що їхні фінанси погіршаться також у найближчі пів року. Представники Армії порятунку звертають увагу на високі витрати на відсотки за кредитами, електроенергію та продукти харчування.
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