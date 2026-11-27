Una de cada cinco familias con hijos en Noruega tiene serias preocupaciones. Se trata de la Navidad
Los noruegos reducen gastos. También renuncian a los viajes
Los noruegos planean limitar sus compras. El estudio muestra que el 42 % de los encuestados pretende reducir el gasto en ropa festiva y el 36 % en regalos para adultos. Otro 31 % limitará su participación en eventos sociales, como las fiestas navideñas. Casi uno de cada cuatro encuestados (24 %) reducirá, por motivos económicos, los viajes para visitar a familiares y amigos.
Los activistas del Ejército de Salvación apoyan cada año a familias y personas que atraviesan dificultades.Foto: Mette Randem/Ejército de Salvación
No solo problemas financieros. Aumenta la importancia de los presupuestos domésticos
Los datos sobre la Navidad se enmarcan en una imagen más amplia de la situación económica de los hogares noruegos. Durante los últimos seis meses, el 40 % de ellos ha registrado un deterioro de su situación financiera. No todos esperan una mejora. Otro 33 % prevé que sus finanzas también empeorarán en los próximos seis meses. Los representantes del Ejército de Salvación llaman la atención sobre los elevados costes de los intereses de los créditos, la electricidad y los alimentos.
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