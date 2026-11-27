Más de 138 mil familias con hijos en Noruega temen no poder permitirse las celebraciones navideñas de este año. Muchos residentes del país planean reducir los gastos en regalos, ropa y viajes para visitar a sus seres queridos. Los datos más recientes muestran que las preocupaciones ante las fiestas no se deben solo a problemas financieros, sino también al estrés y a la presión de las expectativas.

El barómetro de pobreza publicado por el Ejército de Salvación (Frelsesarmeen) muestra que el 17 % de los noruegos está preocupado por financiar las celebraciones de este año. El año pasado, el 19 % de los encuestados declaró tener preocupaciones similares. Entre las personas que se encuentran en una situación financiera difícil, este porcentaje alcanza actualmente el 61 %. En el caso de las familias con hijos que viven en el hogar, es del 22 %.

Los noruegos reducen gastos. También renuncian a los viajes Según las previsiones de la organización noruega de empleadores Virke, el residente medio del país gastará en noviembre y diciembre alrededor de 27 mil NOK en compras navideñas. La cantidad incluye, entre otros, regalos, alimentos y bebidas. Los gastos adicionales relacionados con el período festivo ascenderán a casi 4,3 mil NOK por persona. Sin embargo, no todos podrán permitirse aumentar el presupuesto familiar. Debido a su situación financiera, el 17 % de los encuestados espera unas fiestas más difíciles de lo habitual.



Los noruegos planean limitar sus compras. El estudio muestra que el 42 % de los encuestados pretende reducir el gasto en ropa festiva y el 36 % en regalos para adultos. Otro 31 % limitará su participación en eventos sociales, como las fiestas navideñas. Casi uno de cada cuatro encuestados (24 %) reducirá, por motivos económicos, los viajes para visitar a familiares y amigos.

Los activistas del Ejército de Salvación apoyan cada año a familias y personas que atraviesan dificultades.Foto: Mette Randem/Ejército de Salvación

No solo problemas financieros. Aumenta la importancia de los presupuestos domésticos Uno de cada seis residentes de Noruega siente inquietud ante las próximas fiestas. Entre estas personas, el motivo mencionado con mayor frecuencia es la presión relacionada con las expectativas, señalada por el 44 % de los encuestados de este grupo. El 42 % de los encuestados indica el estrés. Otro 41 % teme no tener suficiente dinero para los gastos relacionados con la celebración de la Navidad. Más de una cuarta parte de los padres que esperan unas fiestas más difíciles considera que sus hijos sentirán las consecuencias de los problemas financieros.



Los datos sobre la Navidad se enmarcan en una imagen más amplia de la situación económica de los hogares noruegos. Durante los últimos seis meses, el 40 % de ellos ha registrado un deterioro de su situación financiera. No todos esperan una mejora. Otro 33 % prevé que sus finanzas también empeorarán en los próximos seis meses. Los representantes del Ejército de Salvación llaman la atención sobre los elevados costes de los intereses de los créditos, la electricidad y los alimentos.