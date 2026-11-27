Kas penkta šeima su vaikais Norvegijoje turi rimtų nuogąstavimų. Kalbama apie Kalėdas
Norvegai riboja išlaidas. Jie taip pat atsisako kelionių
Norvegai planuoja riboti pirkinius. Tyrimas rodo, kad 42 proc. respondentų ketina sumažinti išlaidas šventiniams drabužiams, o 36 proc. – dovanoms suaugusiesiems. Dar 31 proc. ribos dalyvavimą socialiniuose renginiuose, pavyzdžiui, kalėdiniuose vakarėliuose. Beveik kas ketvirtas apklaustasis (24 proc.) dėl finansinių priežasčių ribos keliones, susijusias su šeimos ir draugų lankymu.
Išganymo armijos aktyvistai kasmet remia šeimas ir sunkumų patiriančius žmones.Nuotr. Mette Randem / Išganymo armija
Ne tik finansinės problemos. Didėja namų ūkių biudžetų reikšmė
Duomenys apie Kalėdas įsilieja į platesnį Norvegijos namų ūkių ekonominės padėties vaizdą. Per pastaruosius šešis mėnesius savo finansinės padėties pablogėjimą pastebėjo 40 proc. jų. Ne visi tikisi pagerėjimo. Dar 33 proc. prognozuoja, kad jų finansinė padėtis pablogės ir per artėjantį pusmetį. Išganymo armijos atstovai atkreipia dėmesį į dideles paskolų palūkanų, elektros energijos ir maisto kainas.
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