Ponad 138 tys. rodzin z dziećmi w Norwegii obawia się, że nie będzie ich stać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Wielu mieszkańców kraju zamierza ograniczyć wydatki na prezenty, odzież oraz wyjazdy do bliskich. Z najnowszych danych wynika, że obawy przed świętami wynikają nie tylko z problemów finansowych, ale również ze stresu i presji oczekiwań.

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Z opublikowanego przez Armię Zbawienia (Frelsesarmeen) barometru ubóstwa wynika, że 17 proc. Norwegów martwi się o sfinansowanie tegorocznych świąt. W ubiegłym roku podobne obawy deklarowało 19 proc. ankietowanych. Wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej odsetek ten wynosi obecnie 61 proc. W przypadku rodzin z dziećmi mieszkającymi w domu jest to 22 proc.

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Norwegowie ograniczają wydatki. Rezygnują również z wyjazdów Według prognoz norweskiej organizacji pracodawców Virke przeciętny mieszkaniec kraju wyda w listopadzie i grudniu około 27 tys. NOK na zakupy świąteczne. Kwota obejmuje m.in. prezenty, żywność oraz napoje. Dodatkowe wydatki związane z okresem świątecznym wyniosą blisko 4,3 tys. NOK na osobę. Nie wszyscy będą jednak mogli pozwolić sobie na zwiększenie domowego budżetu. Ze względu na sytuację finansową 17 proc. badanych spodziewa się trudniejszych świąt niż zwykle.



Norwegowie planują ograniczyć zakupy. Z badania wynika, że 42 proc. respondentów zamierza zmniejszyć wydatki na odświętną odzież, a 36 proc. na prezenty dla dorosłych. Kolejne 31 proc. ograniczy udział w wydarzeniach towarzyskich, takich jak przyjęcia bożonarodzeniowe. Niemal co czwarty ankietowany (24 proc.) ze względów finansowych ograniczy podróże związane z odwiedzinami rodziny i przyjaciół.

Aktywiści Armii Zbawienia co roku wspierają rodziny i osoby przeżywające trudności.Fot. Mette Randem/Armia Zbawienia

Ankieta Jakie będą u Ciebie wydatki na święta w Norwegii? Tnę wszystko do minimum Ograniczam głównie prezenty/wyjazdy Będzie jak co roku W tym roku wydam więcej niż zwykle

Nie tylko problemy finansowe. Rośnie znaczenie domowych budżetów Co szósty mieszkaniec Norwegii odczuwa niepokój przed nadchodzącymi świętami. Najczęściej wskazywanym powodem wśród tych osób jest presja związana z oczekiwaniami, którą wymienia 44 proc. badanych z tej grupy. Na stres wskazuje 42 proc. respondentów. Kolejne 41 proc. obawia się, że zabraknie im pieniędzy na wydatki związane z obchodami Bożego Narodzenia. Ponad jedna czwarta rodziców spodziewających się trudniejszych świąt uważa, że ich dzieci odczują konsekwencje problemów finansowych.



Dane dotyczące Bożego Narodzenia wpisują się w szerszy obraz sytuacji ekonomicznej norweskich gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy pogorszenie swojej sytuacji finansowej odnotowało 40 proc. z nich. Nie wszyscy spodziewają się poprawy. Kolejne 33 proc. przewiduje, że ich finanse pogorszą się również w nadchodzącym półroczu. Przedstawiciele Armii Zbawienia zwracają uwagę na wysokie koszty odsetek od kredytów, energii elektrycznej oraz żywności.