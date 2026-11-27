Over 138 000 barnefamilier i Norge frykter at de ikke vil ha råd til årets julefeiring. Mange innbyggere i landet planlegger å redusere utgiftene til gaver, klær og reiser for å besøke sine nærmeste. De nyeste tallene viser at bekymringene før julen ikke bare skyldes økonomiske problemer, men også stress og forventningspress.

Ifølge fattigdomsbarometeret som Frelsesarmeen har publisert, er 17 prosent av nordmenn bekymret for å kunne finansiere årets julefeiring. I fjor oppga 19 prosent av de spurte lignende bekymringer. Blant personer i en vanskelig økonomisk situasjon er andelen nå 61 prosent. For barnefamilier med barn som bor hjemme, er den 22 prosent.

Nordmenn kutter i utgiftene. De avstår også fra reiser Ifølge prognoser fra den norske arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil en gjennomsnittlig innbygger i landet bruke rundt 27 000 kroner på julehandel i november og desember. Beløpet omfatter blant annet gaver, mat og drikke. Ekstra utgifter knyttet til høytiden vil utgjøre nær 4 300 kroner per person. Ikke alle vil imidlertid ha råd til å øke husholdningsbudsjettet. På grunn av sin økonomiske situasjon forventer 17 prosent av de spurte en vanskeligere jul enn vanlig.



Nordmenn planlegger å redusere innkjøpene. Undersøkelsen viser at 42 prosent av respondentene vil bruke mindre på festklær, og 36 prosent på gaver til voksne. Ytterligere 31 prosent vil begrense deltakelsen i sosiale arrangementer, som julefester. Nesten hver fjerde respondent (24 prosent) vil av økonomiske grunner redusere reiser knyttet til besøk hos familie og venner.

Frelsesarmeens aktivister støtter hvert år familier og personer som opplever vanskeligheter.Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen

Ikke bare økonomiske problemer. Husholdningsbudsjettene får økt betydning Hver sjette innbygger i Norge føler uro før den kommende julen. Den hyppigst oppgitte årsaken blant disse er press knyttet til forventninger, noe 44 prosent av de spurte i denne gruppen oppgir. 42 prosent av respondentene peker på stress. Ytterligere 41 prosent frykter at de ikke vil ha nok penger til utgifter knyttet til julefeiringen. Over en fjerdedel av foreldrene som forventer en vanskeligere jul, mener at barna deres vil merke konsekvensene av økonomiske problemer.



Tallene om julen inngår i et bredere bilde av den økonomiske situasjonen i norske husholdninger. I løpet av de siste seks månedene har 40 prosent opplevd en forverring i sin økonomiske situasjon. Ikke alle forventer bedring. Ytterligere 33 prosent forutser at økonomien deres også vil forverre seg i det kommende halvåret. Representanter for Frelsesarmeen peker på høye kostnader knyttet til renter på lån, strøm og mat.