Hver femte barnefamilie i Norge har alvorlige bekymringer. Det gjelder julen
Nordmenn kutter i utgiftene. De avstår også fra reiser
Nordmenn planlegger å redusere innkjøpene. Undersøkelsen viser at 42 prosent av respondentene vil bruke mindre på festklær, og 36 prosent på gaver til voksne. Ytterligere 31 prosent vil begrense deltakelsen i sosiale arrangementer, som julefester. Nesten hver fjerde respondent (24 prosent) vil av økonomiske grunner redusere reiser knyttet til besøk hos familie og venner.
Frelsesarmeens aktivister støtter hvert år familier og personer som opplever vanskeligheter.Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen
Ikke bare økonomiske problemer. Husholdningsbudsjettene får økt betydning
Tallene om julen inngår i et bredere bilde av den økonomiske situasjonen i norske husholdninger. I løpet av de siste seks månedene har 40 prosent opplevd en forverring i sin økonomiske situasjon. Ikke alle forventer bedring. Ytterligere 33 prosent forutser at økonomien deres også vil forverre seg i det kommende halvåret. Representanter for Frelsesarmeen peker på høye kostnader knyttet til renter på lån, strøm og mat.
Siste artikler
- De siste skatteoppgjørene for 2025 kommer innen 1. desember. Sjekk at alt stemmer
- NAV sender ut brev: 28. november til pensjonister, 5. desember til uføre. Telefonlinjen er stengt i helgen
- Norge trekker tilbake 11 varianter av en kjent drikk. Alle ble importert fra Polen
- Morgenbriefing: −27 grader i Røros, influensaen tar seg opp, Norse avlyser flere flyvninger
- 47 prosent av polakkene i Norge mener at de kan norsk godt nok. Nesten halvparten betalte selv for kurs
- 144 000 personer søkte arbeid i Norge. Hvem regner SSB som arbeidsledig?