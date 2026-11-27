Una din cinci familii cu copii din Norvegia are îngrijorări serioase. Este vorba despre Crăciun
Norvegienii reduc cheltuielile. Renunță și la călătorii
Norvegienii intenționează să limiteze cumpărăturile. Studiul arată că 42 proc. dintre respondenți vor reduce cheltuielile pentru îmbrăcăminte festivă, iar 36 proc. pentru cadourile destinate adulților. Alți 31 proc. își vor limita participarea la evenimente sociale, cum ar fi petrecerile de Crăciun. Aproape unul din patru respondenți (24 proc.) va reduce, din motive financiare, călătoriile legate de vizitarea familiei și prietenilor.
Activiștii Armatei Salvării sprijină în fiecare an familiile și persoanele care trec prin dificultăți.Foto: Mette Randem/Armata Salvării
Nu doar probleme financiare. Importanța bugetelor gospodăriilor crește
Datele referitoare la Crăciun se înscriu într-o imagine mai amplă a situației economice a gospodăriilor norvegiene. În ultimele șase luni, 40 proc. dintre acestea au înregistrat o deteriorare a situației lor financiare. Nu toți se așteaptă la o îmbunătățire. Alți 33 proc. prevăd că finanțele lor se vor deteriora și în următoarele șase luni. Reprezentanții Armatei Salvării atrag atenția asupra costurilor ridicate ale dobânzilor la credite, energiei electrice și alimentelor.
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