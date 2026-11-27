Peste 138 de mii de familii cu copii din Norvegia se tem că nu își vor putea permite sărbătorile de Crăciun din acest an. Mulți locuitori ai țării intenționează să reducă cheltuielile pentru cadouri, îmbrăcăminte și călătorii pentru a-și vizita apropiații. Cele mai recente date arată că îngrijorările legate de sărbători nu sunt cauzate doar de probleme financiare, ci și de stresul și presiunea așteptărilor.

Potrivit barometrului sărăciei publicat de Armata Salvării (Frelsesarmeen), 17 proc. dintre norvegieni își fac griji cu privire la finanțarea sărbătorilor din acest an. Anul trecut, 19 proc. dintre respondenți declarau îngrijorări similare. În rândul persoanelor aflate într-o situație financiară dificilă, acest procent este în prezent de 61 proc. În cazul familiilor cu copii care locuiesc acasă, acesta este de 22 proc.

Norvegienii reduc cheltuielile. Renunță și la călătorii Potrivit prognozelor organizației norvegiene a angajatorilor Virke, un locuitor obișnuit al țării va cheltui în noiembrie și decembrie circa 27 de mii NOK pentru cumpărăturile de sărbători. Suma include, printre altele, cadouri, alimente și băuturi. Cheltuielile suplimentare legate de perioada sărbătorilor vor ajunge la aproape 4,3 mii NOK de persoană. Totuși, nu toți își vor putea permite să își mărească bugetul gospodăriei. Din cauza situației financiare, 17 proc. dintre cei chestionați se așteaptă la sărbători mai dificile decât de obicei.



Norvegienii intenționează să limiteze cumpărăturile. Studiul arată că 42 proc. dintre respondenți vor reduce cheltuielile pentru îmbrăcăminte festivă, iar 36 proc. pentru cadourile destinate adulților. Alți 31 proc. își vor limita participarea la evenimente sociale, cum ar fi petrecerile de Crăciun. Aproape unul din patru respondenți (24 proc.) va reduce, din motive financiare, călătoriile legate de vizitarea familiei și prietenilor.

Activiștii Armatei Salvării sprijină în fiecare an familiile și persoanele care trec prin dificultăți.Foto: Mette Randem/Armata Salvării

Nu doar probleme financiare. Importanța bugetelor gospodăriilor crește Unul din șase locuitori ai Norvegiei simte neliniște înaintea sărbătorilor care se apropie. Cel mai frecvent motiv indicat de aceste persoane este presiunea legată de așteptări, menționată de 44 proc. dintre respondenții din acest grup. Stresul este indicat de 42 proc. dintre respondenți. Alți 41 proc. se tem că nu vor avea suficienți bani pentru cheltuielile legate de sărbătorirea Crăciunului. Peste un sfert dintre părinții care se așteaptă la sărbători mai dificile consideră că copiii lor vor resimți consecințele problemelor financiare.



Datele referitoare la Crăciun se înscriu într-o imagine mai amplă a situației economice a gospodăriilor norvegiene. În ultimele șase luni, 40 proc. dintre acestea au înregistrat o deteriorare a situației lor financiare. Nu toți se așteaptă la o îmbunătățire. Alți 33 proc. prevăd că finanțele lor se vor deteriora și în următoarele șase luni. Reprezentanții Armatei Salvării atrag atenția asupra costurilor ridicate ale dobânzilor la credite, energiei electrice și alimentelor.