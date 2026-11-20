20.11.2026 07:30
Коли NAV виплачує лікарняні? Одні отримують гроші за кілька днів, інші чекають тижнями
Правило одне: за перші 16 календарних днів лікарняного платить роботодавець (це так званий arbeidsgiverperioden), а з 17-го дня — NAV.
У коментарях під нашими матеріалами про лікарняні читачі пишуть, що «реальність зовсім інша», ніж передбачають правила. Один із них описав очікування протягом восьми місяців, хоча, як стверджує, надав усі документи. У запитаннях, які ми отримуємо від читачів, повторюються ті самі теми: у які дні NAV робить перекази, чи прискорить щось подання заяви одразу після опівночі та що робити, коли NAV пише, що не отримав документів від роботодавця, а роботодавець запевняє, що надіслав їх.
Автомат або посадовець. Звідки береться різниця
Коли обидва документи є в наявності, 70 відсотків заяв обробляє автомат, і рішення може надійти того ж дня. Решта справ потрапляє до посадовця. Для них NAV наводить такий час очікування, що відраховується з моменту отримання повного комплекту документів:
- звичайна заява на лікарняні — 5 тижнів,
- заява з лікарняним від лікаря з іншої країни — 10 тижнів,
- справа, у якій роботодавець не визнає лікарняний, — 4 місяці.
Заяв багато: NAV отримує в середньому близько 10 тис. щодня. У червні уряд виділив установі додаткові 20 млн крон на працівників, які займаються лікарняними. «З часом NAV запровадив кілька рішень, щоб скоротити час розгляду справ, але він усе ще надто довгий», — тоді заявила міністерка праці та інтеграції К’єрсті Стенсенг, яку цитує Nettavisen.
Що найчастіше затримує виплату
- Роботодавець не надіслав інформацію про заробіток. NAV запитує її в компанії, коли працівник подає заяву. Без неї неможливо розрахувати лікарняні. Зі статистики, яку NAV підготував для Fagbladet, випливає, що в березні лише кожен третій роботодавець відповів протягом доби, а три з десяти повідомлень надійшли із запізненням від тижня до місяця. «Нашим членам, коли вони хворіють, часто доводиться нагадувати своєму роботодавцю», — сказала журналу Вівіан Якобсен, очільниця профспілки перукарів. Запитайте в компанії, чи було надіслано inntektsmelding до NAV, і попросіть підтвердження.
- Немає заяви. Сам лікарняний від лікаря не є заявою. Заяву надсилають після завершення періоду непрацездатності; коли вона готова до заповнення, NAV надсилає повідомлення. Лікарняний тривалістю понад 31 день NAV ділить на частини, і заяву подають за кожну з них. Заяву потрібно надсилати також тоді, коли зарплату під час хвороби вам виплачує роботодавець. Час надсилання не має значення: дата виплати залежить від дня, коли NAV затвердить заяву.
- Лікарняний видано в іншій країні. До NAV і роботодавця ви надсилаєте копію лікарняного, а до NAV також декларацію Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger, окремо за кожен період лікарняного. Частину іноземних лікарняних NAV вносить до системи, і тоді їх можна підтвердити на nav.no.
- У вас немає BankID. Без BankID або іншого способу входу з найвищим рівнем захисту ви не надішлете заяву через інтернет. Залишається паперовий лікарняний: частину C передаєте роботодавцю, а частину D, тобто заяву, — тому, хто виплачує лікарняні.
- У вас кілька роботодавців. Для кожної роботи потрібен окремий лікарняний, а NAV чекає на інформацію від кожної компанії. Такі справи частіше потрапляють до посадовця.
- Ви працюєте недовго або за викликом. Лікарняні від NAV належать особі, яка пропрацювала щонайменше чотири тижні безпосередньо перед хворобою та заробляє в перерахунку на рік щонайменше 68 274,50 крон. Працівник, якого викликають за потреби (tilkallingsvikar) і який не має узгоджених наступних змін, зазвичай не отримує лікарняних. Виняток: він працював у цій компанії щонайменше три місяці без перерв довше ніж 14 днів.
- Роботодавець не визнає лікарняний. Це найдовші справи. NAV зазначає для них строк у 4 місяці.
- Минув термін або в заяві є помилка. Як правило, на подання заяви у вас є 3 місяці: за дні у травні її треба подати не пізніше кінця серпня. Помилку можна виправити самостійно в сервісі Ditt sykefravær на nav.no протягом року після надсилання.
Заяву на лікарняні надсилають після завершення періоду непрацездатності. Ілюстративне фото.Джерело: Фото Adobe Stock, стандартна ліцензія
Коли надходить переказ: до 25-го дня місяця або протягом 5 днів
- якщо NAV затвердить заяву до 20-го дня місяця, якого стосується лікарняний, гроші надійдуть до 25-го дня цього місяця,
- в інших випадках лікарняні зазвичай надходять протягом 5 днів від затвердження заяви,
- якщо заява охоплює дні двох місяців, виплату можуть розділити на дві частини.
NAV показує це на прикладах. Хтось перебуває на лікарняному з 1 до 14 квітня, а установа затверджує заяву 15 квітня: гроші за весь період надійдуть 25 квітня. Інша людина хворіє з 15 до 25 квітня, а заяву затверджують 28 квітня: тоді гроші зазвичай надходять до 2 травня.
У грудні NAV вказує більш ранній термін: 12 грудня для заяв, затверджених до 6 грудня. Заяви, затверджені пізніше, виплачуються протягом 5 днів. Цього року 12 грудня припадає на суботу, а NAV не повідомляє на своєму сайті, чи переказ надійде до вихідних, чи після них.
Виплату ви побачите у списку виплат на nav.no ввечері в день, коли гроші були надіслані.
Перед святами без авансу податку, feriepenger лише в травні
За лікарняні також належать відпускні виплати (feriepenger), але не одразу. NAV виплачує їх у травні наступного року й лише за перші 48 днів лікарняних у році. Вони становлять 10,2 відсотка від цих лікарняних, а для осіб, яким у відповідному році виповнилося 59 років, — 12,5 відсотка. Якщо лікарняні вам виплачував роботодавець, feriepenger від NAV надходять йому.
Установа пише норвезькою. Як із нею спілкуватися
- Телефон 55 55 33 33, у робочі дні з 9:00 до 15:00. Оберіть 1 (приватна особа), потім 2 (робота, здоров’я та хвороба). Англійське меню вмикається клавішею 9. Консультант повідомить, на якому етапі перебуває справа; підготуйте свій персональний номер.
- Письмове повідомлення через сервіс Skriv til oss після входу на nav.no.
- Чат на nav.no. Цілодобово відповідає автомат, а в робочі дні з 9:00 до 15:00 можна попросити розмову з консультантом. Чат призначений для загальних запитань.
- Перекладач. Ви маєте на нього право під час розмови з NAV, якщо не розумієте, що вам говорять, і не можете пояснити, що вам потрібно. Перекладача замовляє NAV, і ви нічого за це не платите. Повідомте про це, коли домовляєтеся про розмову.
- Довіреність (fullmakt). Ви можете уповноважити довірену особу контактувати з NAV від вашого імені: телефоном, у відділенні NAV та письмово. Без письмової довіреності NAV поговорить з іншою людиною лише тоді, коли ви дасте на це усну згоду.
Перед розмовою запишіть дати: до якого часу тривав лікарняний, коли ви надіслали заяву та коли компанія надіслала інформацію про заробіток. Саме з цього почне посадовець.
На що жити, коли переказу немає
Якщо ви живете в Норвегії та вам бракує грошей на їжу або рахунки, можете подати до NAV заяву на соціальну допомогу (økonomisk sosialhjelp) і зазначити, що йдеться про допомогу в екстреній ситуації (nødhjelp). Вона має покрити найнеобхідніші витрати протягом короткого часу, наприклад харчування, проїзд і рахунки, несплата яких загрожує відключенням електроенергії. Допомога не надається особі, яка перебуває за кордоном.
Якщо NAV відмовить у виплаті лікарняних, ви можете подати апеляцію. Як це зробити та в який строк, написано в рішенні. NAV повідомляє, що розглядає апеляцію протягом 12 тижнів.
Із січня частина роботодавців виплачуватиме лікарняні протягом чотирьох місяців
Найважливіші умови описує організація роботодавців будівельної галузі NHO Byggenæringen:
- потрібно безперервно працювати в компанії щонайменше 6 місяців,
- роботодавець виплачує лікарняні не більш як протягом 4 місяців у календарному році, разом із першими 16 днями,
- він сплачує лише стільки, скільки йому згодом поверне NAV,
- працівник підписує згоду на повернення грошей, якщо виплата виявиться помилковою,
- обов’язок зникає, якщо працівник не подасть заяву на лікарняні або NAV її відхилить.
У деяких галузях зміна набуде чинності лише в червні 2027 року, а в договорах, укладених роботодавцями у сфері туризму, торгівлі та послуг, необхідний стаж становить 9 або 10 місяців, повідомляє організація бухгалтерів Regnskap Norge. Компанії без колективного договору не мають такого обов’язку. Чи має ваша компанія колективний договір, можна дізнатися у відділі кадрів або в представника працівників (tillitsvalgt).
Заяву на лікарняні потрібно буде надсилати так само, як і сьогодні, оскільки на її підставі роботодавець отримає гроші назад.
Це було для нас абсолютно ключовим. У нас є члени, які тижнями й місяцями залишалися зовсім без доходу, чекаючи, поки NAV розгляне їхню справу, коли вони захворіли. Тепер ми гарантуємо, що роботодавець виплатить ці гроші наперед, щоб люди мали дохід і спокійно знали, що вчасно оплатять рахунки, навіть якщо захворіють.
Де перевірити правила та свою справу
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