«Ми починаємо розглядати вашу заяву на лікарняні, коли маємо заяву від вас та інформацію про заробіток від вашого роботодавця»

звичайна заява на лікарняні — 5 тижнів ,

, заява з лікарняним від лікаря з іншої країни — 10 тижнів ,

, справа, у якій роботодавець не визнає лікарняний, — 4 місяці.

«З часом NAV запровадив кілька рішень, щоб скоротити час розгляду справ, але він усе ще надто довгий»

NAV починає нараховувати лікарняні лише тоді, коли має два документи: вашу(søknad om sykepenger) та(inntektsmelding)., — повідомляє установа на своєму сайті.Коли обидва документи є в наявності, 70 відсотків заяв обробляє автомат, і рішення може надійти того ж дня. Решта справ потрапляє до посадовця. Для них NAV наводить такий час очікування, що відраховується з моменту отримання повного комплекту документів:Заяв багато: NAV отримує в середньому близько 10 тис. щодня. У червні уряд виділив установі додаткові 20 млн крон на працівників, які займаються лікарняними., — тоді заявила міністерка праці та інтеграції К’єрсті Стенсенг, яку цитує Nettavisen.