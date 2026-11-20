«Vi begynner å behandle søknaden din om sykepenger når vi har søknaden fra deg og inntektsmelding fra arbeidsgiveren din»

vanlig søknad om sykepenger – 5 uker ,

, søknad med sykmelding fra lege i et annet land – 10 uker ,

, sak der arbeidsgiveren ikke godtar sykmeldingen – 4 måneder.

«Over tid har NAV innført flere tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden, men den er fortsatt for lang»

NAV begynner først å beregne sykepenger når de har to dokumenter: dinog, opplyser etaten på sine nettsider.Når begge dokumentene er på plass, behandles 70 prosent av søknadene automatisk, og vedtaket kan komme samme dag. De øvrige sakene går til en saksbehandler. NAV oppgir følgende ventetider for disse, regnet fra tidspunktet de har fått alle dokumentene:Det er mange søknader: NAV mottar i gjennomsnitt rundt 10 000 per dag. I juni ga regjeringen etaten ytterligere 20 millioner kroner til ansatte som arbeider med sykepenger., sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng den gang, sitert av Nettavisen.