20.11.2026 07:30
Når utbetaler NAV sykepenger? Noen får pengene etter noen dager, andre venter i ukevis
Regelen er enkel: De første 16 kalenderdagene av sykefraværet betaler arbeidsgiveren sykepenger (den såkalte arbeidsgiverperioden), og fra dag 17 betaler NAV.
I kommentarfeltene under våre saker om sykepenger skriver leserne at «virkeligheten er helt annerledes» enn regelverket. En av dem beskrev en ventetid på åtte måneder, selv om han – ifølge seg selv – leverte alle dokumentene. I spørsmålene vi får fra leserne, går de samme temaene igjen: Hvilke dager overfører NAV penger, kan det gå raskere å sende søknaden rett etter midnatt, og hva skal man gjøre når NAV skriver at de ikke har fått dokumenter fra arbeidsgiveren, mens arbeidsgiveren forsikrer at de er sendt.
Automat eller saksbehandler. Hvorfor det er forskjell
Når begge dokumentene er på plass, behandles 70 prosent av søknadene automatisk, og vedtaket kan komme samme dag. De øvrige sakene går til en saksbehandler. NAV oppgir følgende ventetider for disse, regnet fra tidspunktet de har fått alle dokumentene:
- vanlig søknad om sykepenger – 5 uker,
- søknad med sykmelding fra lege i et annet land – 10 uker,
- sak der arbeidsgiveren ikke godtar sykmeldingen – 4 måneder.
Det er mange søknader: NAV mottar i gjennomsnitt rundt 10 000 per dag. I juni ga regjeringen etaten ytterligere 20 millioner kroner til ansatte som arbeider med sykepenger. «Over tid har NAV innført flere tiltak for å korte ned saksbehandlingstiden, men den er fortsatt for lang», sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng den gang, sitert av Nettavisen.
Hva forsinker utbetalingen oftest
- Arbeidsgiveren har ikke sendt inntektsmeldingen. NAV ber virksomheten om den når arbeidstakeren sender søknaden. Uten den kan de ikke beregne sykepengene. En oversikt NAV laget for Fagbladet, viser at bare hver tredje arbeidsgiver svarte innen ett døgn i mars, og at tre av ti inntektsmeldinger kom med forsinkelse på mellom én uke og én måned. «Når medlemmene våre blir syke, må de ofte purre på arbeidsgiveren sin», sa Vivian Jacobsen, leder for frisørforbundet, til bladet. Spør i bedriften om inntektsmeldingen er sendt til NAV, og be om bekreftelse.
- Søknaden mangler. Selve sykmeldingen fra legen er ikke en søknad. Søknaden sendes etter at sykmeldingsperioden er over; når den er klar til utfylling, sender NAV en melding. Sykmeldinger som varer lenger enn 31 dager, deler NAV opp i perioder, og du må sende søknad for hver av dem. Søknaden må også sendes når arbeidsgiveren betaler lønn under sykdom. Tidspunktet for innsending har ingen betydning: Utbetalingsdatoen avhenger av dagen NAV godkjenner søknaden.
- Sykmeldingen er fra utlandet. Du sender en kopi av sykmeldingen til NAV og arbeidsgiveren, og til NAV sender du også erklæringen Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger, separat for hver sykmeldingsperiode. NAV legger enkelte utenlandske sykmeldinger inn i systemet, og da kan de bekreftes på nav.no.
- Du har ikke BankID. Uten BankID eller en annen innlogging med høyeste sikkerhetsnivå kan du ikke sende søknaden på nett. Da gjenstår papirsykmelding: Del C leverer du til arbeidsgiveren, og del D, altså søknaden, til den som utbetaler sykepengene.
- Du har flere arbeidsgivere. Du trenger en egen sykmelding for hver jobb, og NAV venter på opplysninger fra hver virksomhet. Slike saker havner oftere hos en saksbehandler.
- Du har jobbet kort tid eller jobber på tilkalling. Sykepenger fra NAV gis til personer som har jobbet i minst fire uker rett før sykdommen og har en årsinntekt på minst 68 274,50 kroner. En tilkallingsvikar som ikke har avtalte kommende vakter, får vanligvis ikke sykepenger. Unntaket er dersom vedkommende har jobbet i samme virksomhet i minst tre måneder uten opphold på mer enn 14 dager.
- Arbeidsgiveren godtar ikke sykmeldingen. Dette er sakene som tar lengst tid. NAV oppgir 4 måneder for dem.
- Fristen er utløpt, eller det er en feil i søknaden. Som hovedregel har du 3 måneder på å sende søknaden: For dager i mai må den være sendt senest innen utgangen av august. Du kan selv rette en feil i tjenesten Ditt sykefravær på nav.no inntil ett år etter innsending.
Søknaden om sykepenger sendes etter at sykmeldingsperioden er avsluttet. Illustrasjonsfoto.Kilde: Foto: Adobe Stock, standardlisens
Når kommer utbetalingen: innen den 25. i måneden eller innen 5 dager
- Hvis NAV godkjenner søknaden før den 20. i måneden som sykmeldingen gjelder, kommer pengene innen den 25. i samme måned,
- i andre tilfeller kommer sykepengene vanligvis innen 5 dager etter at søknaden er godkjent,
- når søknaden omfatter dager i to måneder, kan utbetalingen deles i to.
NAV viser dette med eksempler. En person er sykmeldt fra 1. til 14. april, og etaten godkjenner søknaden 15. april: Pengene for hele perioden kommer 25. april. En annen person er syk fra 15. til 25. april, og søknaden blir godkjent 28. april: Da kommer pengene vanligvis innen 2. mai.
I desember oppgir NAV en tidligere dato: 12. desember for søknader som er godkjent før 6. desember. Søknader godkjent senere utbetales innen 5 dager. I år faller 12. desember på en lørdag, og NAV opplyser ikke på nettsiden sin om overføringen kommer før eller etter helgen.
Du ser utbetalingen i utbetalingsoversikten på nav.no om kvelden den dagen pengene er sendt.
Før jul uten forskuddstrekk, feriepenger først i mai
Du har også rett på feriepenger av sykepenger, men ikke med én gang. NAV utbetaler dem i mai året etter, og bare for de første 48 sykepengedagene i året. De utgjør 10,2 prosent av sykepengene, og 12,5 prosent for personer som fylte 59 år i det aktuelle året. Hvis arbeidsgiveren betalte sykepengene, går feriepengene fra NAV til arbeidsgiveren.
Etaten skriver på norsk. Slik kommuniserer du med den
- Telefon 55 55 33 33, på hverdager fra kl. 9 til 15. Velg 1 (privatperson), deretter 2 (arbeid, helse og sykdom). Du får meny på engelsk ved å trykke 9. Veilederen kan fortelle hvilket stadium saken er på; ha fødselsnummeret ditt klart.
- Skriftlig melding i tjenesten Skriv til oss, etter innlogging på nav.no.
- Chat på nav.no. En automat svarer hele døgnet, og på hverdager fra kl. 9 til 15 kan du be om å snakke med en veileder. Chatten er for generelle spørsmål.
- Tolk. Du har rett til tolk i samtaler med NAV dersom du ikke forstår det som blir sagt til deg, og ikke klarer å formidle hva du trenger. NAV bestiller tolken, og det koster deg ingenting. Si fra om dette når du avtaler samtalen.
- Fullmakt. Du kan gi en person du stoler på fullmakt til å kontakte NAV på dine vegne: på telefon, på NAV-kontoret og skriftlig. Uten skriftlig fullmakt snakker NAV med en annen person bare dersom du samtykker muntlig.
Skriv ned datoene før samtalen: Når sykmeldingen varte til, når du sendte søknaden, og når virksomheten sendte inntektsmeldingen. Det vil saksbehandleren starte med.
Hva skal du leve av når overføringen uteblir
Hvis du bor i Norge og mangler penger til mat eller regninger, kan du søke NAV om økonomisk sosialhjelp og oppgi at det gjelder hjelp i en nødssituasjon (nødhjelp). Den skal dekke de mest nødvendige utgiftene i en kort periode, for eksempel mat, transport og regninger som kan føre til strømstans dersom de ikke blir betalt. Hjelpen gis ikke til personer som oppholder seg i utlandet.
Hvis NAV avslår sykepenger, kan du klage. Hvordan du gjør det og hvilken frist som gjelder, står i vedtaket. NAV opplyser at behandlingstiden for klager er 12 uker.
Fra januar vil enkelte arbeidsgivere betale sykepenger i fire måneder
Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Byggenæringen beskriver de viktigste vilkårene:
- du må ha vært ansatt i virksomheten uten avbrudd i minst 6 måneder,
- arbeidsgiveren betaler sykepenger i maksimalt 4 måneder per kalenderår, inkludert de første 16 dagene,
- arbeidsgiveren betaler bare så mye som NAV senere refunderer,
- arbeidstakeren undertegner et samtykke til tilbakebetaling dersom utbetalingen viser seg å være feil,
- plikten bortfaller dersom arbeidstakeren ikke sender søknad om sykepenger eller NAV avslår den.
I enkelte bransjer trer endringen først i kraft i juni 2027, og i avtaler inngått av arbeidsgivere innen reiseliv samt handel og tjenester er kravet til ansettelsestid 9 eller 10 måneder, opplyser regnskapsorganisasjonen Regnskap Norge. Virksomheter uten tariffavtale har ingen slik plikt. Du kan spørre HR-avdelingen eller tillitsvalgt om bedriften din har tariffavtale.
Søknaden om sykepenger må fortsatt sendes på samme måte som i dag, fordi arbeidsgiveren får refundert pengene på grunnlag av den.
Dette var helt avgjørende for oss. Vi har medlemmer som i ukevis og månedsvis ble stående helt uten inntekt mens de ventet på at NAV skulle behandle saken deres da de ble syke. Nå sørger vi for at arbeidsgiveren forskutterer pengene, slik at folk har inntekt og trygghet for at de kan betale regningene i tide, selv om de blir syke.
Hvor du kan sjekke reglene og din egen sak
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