„Zaczynamy rozpatrywać twój wniosek o chorobowe, kiedy mamy wniosek od ciebie i informację o zarobkach od twojego pracodawcy”

zwykły wniosek o chorobowe – 5 tygodni ,

, wniosek ze zwolnieniem od lekarza z innego kraju, np. z Polski – 10 tygodni ,

, sprawa, w której pracodawca nie uznaje zwolnienia – 4 miesiące.

„Z czasem NAV wprowadził kilka rozwiązań, żeby skrócić czas rozpatrywania spraw, ale nadal jest on za długi”

NAV zaczyna liczyć chorobowe dopiero wtedy, gdy ma dwa dokumenty: twój(søknad om sykepenger) i(inntektsmelding).– podaje urząd na swojej stronie.Gdy oba dokumenty są na miejscu, 70 proc. wniosków załatwia automat i decyzja może przyjść tego samego dnia. Pozostałe sprawy trafiają do urzędnika. Dla nich NAV podaje taki czas oczekiwania, liczony od chwili, gdy ma komplet dokumentów:Wniosków jest dużo: NAV dostaje ich średnio około 10 tys. dziennie. W czerwcu rząd dał urzędowi dodatkowe 20 mln kr na pracowników, którzy zajmują się chorobowym.– mówiła wtedy minister pracy i integracji Kjersti Stenseng, cytowana przez serwis Nettavisen.