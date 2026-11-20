20.11.2026 07:30
Când plătește NAV indemnizația de boală? Unii primesc banii după câteva zile, alții așteaptă săptămâni întregi
Regula este una singură: pentru primele 16 zile calendaristice de concediu medical plătește angajatorul (așa-numita arbeidsgiverperioden), iar din ziua a 17-a NAV.
În comentariile la textele noastre despre indemnizația de boală, cititorii scriu că „realitatea este complet diferită” de prevederi. Unul dintre ei a relatat că a așteptat opt luni, deși – după cum susține – a furnizat toate documentele. În întrebările pe care le primim de la cititori revin aceleași probleme: în ce zile face NAV transferurile, dacă trimiterea cererii imediat după miezul nopții grăbește ceva și ce trebuie făcut atunci când NAV scrie că nu a primit documentele de la angajator, iar angajatorul asigură că le-a trimis.
Automat sau funcționar. De unde vine diferența
Atunci când ambele documente sunt disponibile, 70% dintre cereri sunt soluționate de un sistem automat, iar decizia poate veni în aceeași zi. Restul cazurilor ajung la un funcționar. Pentru acestea, NAV indică următoarele perioade de așteptare, calculate din momentul în care are setul complet de documente:
- cerere obișnuită pentru indemnizație de boală – 5 săptămâni,
- cerere cu certificat medical de la un medic din altă țară, de exemplu din România – 10 săptămâni,
- caz în care angajatorul nu recunoaște certificatul medical – 4 luni.
Numărul cererilor este mare: NAV primește în medie aproximativ 10 mii pe zi. În iunie, guvernul a acordat instituției încă 20 de milioane de coroane pentru angajații care se ocupă de indemnizațiile de boală. „De-a lungul timpului, NAV a introdus câteva soluții pentru a scurta durata de soluționare a cazurilor, dar aceasta este în continuare prea lungă” – spunea atunci ministra muncii și integrării, Kjersti Stenseng, citată de publicația Nettavisen.
Ce întârzie cel mai frecvent plata
- Angajatorul nu a trimis informația privind veniturile. NAV o solicită firmei atunci când angajatul depune cererea. Fără ea, nu are pe ce bază să calculeze indemnizația de boală. Dintr-o analiză pregătită de NAV pentru Fagbladet reiese că în martie doar fiecare al treilea angajator a răspuns în decurs de 24 de ore, iar trei din zece informații au ajuns cu o întârziere de la o săptămână la o lună. „Membrii noștri, atunci când se îmbolnăvesc, trebuie adesea să insiste pe lângă angajatorul lor” – a declarat revistei Vivian Jacobsen, șefa sindicatului frizerilor. Întreabă la firmă dacă inntektsmelding a fost trimisă la NAV și cere o confirmare.
- Nu există cerere. Simplul certificat medical nu este o cerere. Cererea se trimite după încheierea perioadei de concediu medical; când este pregătită pentru completare, NAV trimite un mesaj. Un concediu medical mai lung de 31 de zile este împărțit de NAV în părți, iar cererea se depune pentru fiecare dintre ele. Cererea trebuie trimisă și atunci când salariul în perioada bolii este plătit de angajator. Ora trimiterii nu contează: termenul plății depinde de ziua în care NAV aprobă cererea.
- Certificatul medical este din România. Trimiți la NAV și la angajator o copie a certificatului medical, iar la NAV și declarația Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger, separat pentru fiecare perioadă de concediu medical. NAV introduce o parte dintre certificatele medicale din străinătate în sistem, iar atunci acestea pot fi confirmate pe nav.no.
- Nu ai BankID. Fără BankID sau o altă metodă de autentificare cu cel mai înalt nivel de securitate, nu poți trimite cererea online. Rămâne certificatul medical pe hârtie: partea C o predai angajatorului, iar partea D, adică cererea, celui care plătește indemnizația de boală.
- Ai mai mulți angajatori. Pentru fiecare loc de muncă este necesar un certificat medical separat, iar NAV așteaptă informații de la fiecare firmă. Astfel de cazuri ajung mai des la un funcționar.
- Lucrezi de puțin timp sau la chemare. Indemnizația de boală de la NAV se acordă unei persoane care a lucrat cel puțin patru săptămâni imediat înainte de îmbolnăvire și câștigă, calculat anual, cel puțin 68 274,50 kr. Un angajat chemat la muncă în funcție de necesități (tilkallingsvikar), care nu are stabilite următoarele ture, de regulă nu primește indemnizație de boală. Excepție: a lucrat în firma respectivă cel puțin trei luni, fără întreruperi mai lungi de 14 zile.
- Angajatorul nu recunoaște certificatul medical. Acestea sunt cazurile cu cea mai lungă durată. NAV indică pentru ele 4 luni.
- A expirat termenul sau există o eroare în cerere. Ca regulă generală, ai 3 luni pentru a depune cererea: pentru zilele din mai, aceasta trebuie depusă cel târziu până la sfârșitul lui august. Poți corecta singur o eroare în serviciul Ditt sykefravær de pe nav.no, timp de până la un an de la trimitere.
Cererea pentru indemnizație de boală se trimite după încheierea perioadei de concediu medical. Fotografie ilustrativă.Sursă: Foto Adobe Stock, licență standard
Când ajunge transferul: până în ziua de 25 a lunii sau în 5 zile
- dacă NAV aprobă cererea înainte de ziua de 20 a lunii la care se referă concediul medical, banii ajung până în ziua de 25 a acelei luni,
- în celelalte cazuri, indemnizația de boală ajunge de obicei în termen de 5 zile de la aprobarea cererii,
- atunci când cererea cuprinde zile din două luni, plata poate fi împărțită în două.
NAV ilustrează acest lucru prin exemple. O persoană este în concediu medical între 1 și 14 aprilie, iar instituția aprobă cererea la 15 aprilie: banii pentru întreaga perioadă ajung la 25 aprilie. O altă persoană este bolnavă între 15 și 25 aprilie, iar cererea îi este aprobată la 28 aprilie: atunci banii ajung, de regulă, până la 2 mai.
În decembrie, NAV indică un termen mai devreme: 12 decembrie pentru cererile aprobate înainte de 6 decembrie. Cererile aprobate mai târziu sunt plătite în termen de 5 zile. Anul acesta, 12 decembrie cade într-o sâmbătă, iar NAV nu precizează pe site-ul său dacă transferul va ajunge înainte sau după weekend.
Vei vedea plata în lista plăților de pe nav.no, seara, în ziua în care banii au fost trimiși.
Înainte de sărbători, fără avans de impozit; feriepenger abia în mai
Pentru indemnizația de boală se cuvin și bani de concediu (feriepenger), însă nu imediat. NAV îi plătește în mai anul următor și doar pentru primele 48 de zile de indemnizație de boală din an. Aceștia reprezintă 10,2% din indemnizația respectivă, iar în cazul persoanelor care au împlinit 59 de ani în anul respectiv – 12,5%. Dacă indemnizația de boală ți-a fost plătită de angajator, feriepenger de la NAV ajung la acesta.
Instituția scrie în norvegiană. Cum comunici cu ea
- Telefon: 55 55 33 33, în zile lucrătoare, între orele 9 și 15. Alegi 1 (persoană privată), apoi 2 (muncă, sănătate și boală). Meniul în engleză se activează prin tasta 9. Consultantul îți va spune în ce etapă se află cazul; pregătește-ți numărul personal.
- Mesaj scris în serviciul Skriv til oss, după autentificarea pe nav.no.
- Chat pe nav.no. Un automat răspunde non-stop, iar în zile lucrătoare, între orele 9 și 15, poți solicita o conversație cu un consilier. Chatul este destinat întrebărilor generale.
- Interpret. Ai dreptul la unul în conversația cu NAV dacă nu înțelegi ce ți se spune și nu poți transmite de ce ai nevoie. NAV comandă interpretul și nu plătești nimic pentru acest serviciu. Spune acest lucru atunci când programezi discuția.
- Împuternicire (fullmakt). Poți autoriza o persoană de încredere să contacteze NAV în numele tău: prin telefon, la biroul NAV și în scris. Fără o împuternicire scrisă, NAV va discuta cu altcineva doar dacă îți exprimi verbal acordul.
Înainte de conversație, notează datele: până când a durat concediul medical, când ai trimis cererea și când a trimis firma informația privind veniturile. De aici va începe funcționarul.
Din ce să trăiești când transferul nu vine
Dacă locuiești în Norvegia și nu ai bani pentru mâncare sau facturi, poți depune la NAV o cerere pentru ajutor social (økonomisk sosialhjelp) și să indici că este vorba despre ajutor într-o situație de urgență (nødhjelp). Acesta trebuie să acopere cele mai necesare cheltuieli pentru o perioadă scurtă, de exemplu mâncarea, transportul și facturile a căror neplată riscă să ducă la deconectarea curentului. Ajutorul nu se acordă unei persoane care se află în străinătate.
Dacă NAV refuză indemnizația de boală, poți depune contestație. Modul de depunere și termenul sunt indicate în decizie. NAV precizează că soluționează contestația în 12 săptămâni.
Din ianuarie, o parte dintre angajatori vor plăti indemnizația de boală timp de patru luni
Principalele condiții sunt descrise de organizația angajatorilor din construcții NHO Byggenæringen:
- trebuie să fii angajat fără întrerupere în firmă cel puțin 6 luni,
- angajatorul plătește indemnizația de boală pentru cel mult 4 luni într-un an calendaristic, inclusiv primele 16 zile,
- plătește doar suma pe care NAV i-o va rambursa ulterior,
- angajatul semnează acordul pentru returnarea banilor, dacă plata se dovedește a fi eronată,
- obligația dispare atunci când angajatul nu depune cererea pentru indemnizație de boală sau NAV o respinge.
În unele sectoare, schimbarea va intra în vigoare abia în iunie 2027, iar în acordurile încheiate de angajatori din turism și din comerț și servicii, vechimea necesară este de 9 sau 10 luni – informează organizația contabililor Regnskap Norge. Firmele fără contract colectiv nu au această obligație. Poți întreba departamentul de resurse umane sau reprezentantul sindical (tillitsvalgt) dacă firma ta are un contract colectiv.
Cererea pentru indemnizația de boală va trebui trimisă ca și în prezent, deoarece pe baza ei angajatorul își va recupera banii.
Pentru noi, acest lucru a fost absolut esențial. Avem membri care, atunci când se îmbolnăveau, rămâneau complet fără venit timp de săptămâni și luni, așteptând ca NAV să le soluționeze cazul. Acum garantăm că angajatorul va plăti acești bani în avans, astfel încât oamenii să aibă venituri și liniștea că își vor plăti facturile la timp, chiar dacă se îmbolnăvesc.
Unde poți verifica regulile și propriul caz
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