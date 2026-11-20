„Începem să analizăm cererea ta pentru indemnizație de boală atunci când avem cererea de la tine și informația privind veniturile de la angajatorul tău”

cerere obișnuită pentru indemnizație de boală – 5 săptămâni ,

, cerere cu certificat medical de la un medic din altă țară, de exemplu din România – 10 săptămâni ,

, caz în care angajatorul nu recunoaște certificatul medical – 4 luni.

„De-a lungul timpului, NAV a introdus câteva soluții pentru a scurta durata de soluționare a cazurilor, dar aceasta este în continuare prea lungă”

NAV începe să calculeze indemnizația de boală doar atunci când are două documente:(søknad om sykepenger) și(inntektsmelding).– informează instituția pe site-ul său.Atunci când ambele documente sunt disponibile, 70% dintre cereri sunt soluționate de un sistem automat, iar decizia poate veni în aceeași zi. Restul cazurilor ajung la un funcționar. Pentru acestea, NAV indică următoarele perioade de așteptare, calculate din momentul în care are setul complet de documente:Numărul cererilor este mare: NAV primește în medie aproximativ 10 mii pe zi. În iunie, guvernul a acordat instituției încă 20 de milioane de coroane pentru angajații care se ocupă de indemnizațiile de boală.– spunea atunci ministra muncii și integrării, Kjersti Stenseng, citată de publicația Nettavisen.