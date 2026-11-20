«Empezamos a tramitar tu solicitud de prestaciones por baja médica cuando tenemos tu solicitud y la información sobre ingresos de tu empleador»

solicitud ordinaria de prestaciones por baja médica: 5 semanas ;

; solicitud con una baja emitida por un médico de otro país, por ejemplo España: 10 semanas ;

; caso en el que el empleador no reconoce la baja médica: 4 meses.

«Con el tiempo, NAV ha introducido varias soluciones para reducir el tiempo de tramitación, pero sigue siendo demasiado largo»

NAV empieza a calcular las prestaciones por baja médica solo cuando tiene dos documentos: tu(søknad om sykepenger) y la(inntektsmelding)., indica la oficina en su página web.Cuando ambos documentos están disponibles, el 70 % de las solicitudes las resuelve un sistema automático y la decisión puede llegar el mismo día. Los demás casos pasan a un funcionario. Para ellos, NAV indica los siguientes tiempos de espera, contados desde el momento en que dispone de la documentación completa:Hay muchas solicitudes: NAV recibe una media de unas 10 mil al día. En junio, el Gobierno concedió a la oficina 20 millones de coronas adicionales para el personal que se ocupa de las bajas médicas., declaró entonces la ministra de Trabajo e Integración, Kjersti Stenseng, citada por el portal Nettavisen.