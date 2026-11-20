20.11.2026 07:30
¿Cuándo paga NAV las prestaciones por baja médica? Algunos reciben el dinero a los pocos días, otros esperan semanas
La regla es una: durante los primeros 16 días naturales de baja médica paga el empleador (el llamado arbeidsgiverperioden), y a partir del día 17, NAV.
En los comentarios bajo nuestros textos sobre las bajas médicas, los lectores escriben que «la realidad es completamente distinta» de lo que dicen las normas. Uno de ellos describió una espera de ocho meses, aunque, según afirma, entregó todos los documentos. En las preguntas que recibimos de los lectores se repiten los mismos asuntos: qué días hace NAV las transferencias, si enviar la solicitud justo después de medianoche acelera algo y qué hacer cuando NAV escribe que no recibió documentos del empleador, mientras el empleador asegura que los envió.
Automático o funcionario: de dónde viene la diferencia
Cuando ambos documentos están disponibles, el 70 % de las solicitudes las resuelve un sistema automático y la decisión puede llegar el mismo día. Los demás casos pasan a un funcionario. Para ellos, NAV indica los siguientes tiempos de espera, contados desde el momento en que dispone de la documentación completa:
- solicitud ordinaria de prestaciones por baja médica: 5 semanas;
- solicitud con una baja emitida por un médico de otro país, por ejemplo España: 10 semanas;
- caso en el que el empleador no reconoce la baja médica: 4 meses.
Hay muchas solicitudes: NAV recibe una media de unas 10 mil al día. En junio, el Gobierno concedió a la oficina 20 millones de coronas adicionales para el personal que se ocupa de las bajas médicas. «Con el tiempo, NAV ha introducido varias soluciones para reducir el tiempo de tramitación, pero sigue siendo demasiado largo», declaró entonces la ministra de Trabajo e Integración, Kjersti Stenseng, citada por el portal Nettavisen.
Qué es lo que más suele retrasar el pago
- El empleador no envió la información sobre ingresos. NAV se la solicita a la empresa cuando el trabajador presenta la solicitud. Sin ella, no puede calcular las prestaciones. De un informe elaborado por NAV para Fagbladet se desprende que en marzo solo uno de cada tres empleadores respondió en el plazo de un día, y tres de cada diez informes llegaron con un retraso de una semana a un mes. «Nuestros miembros, cuando enferman, a menudo tienen que insistir ante su empleador», dijo a la revista Vivian Jacobsen, dirigente del sindicato de peluqueros. Pregunta en la empresa si el inntektsmelding fue enviado a NAV y pide confirmación.
- No hay solicitud. La baja médica del doctor por sí sola no es una solicitud. La solicitud se envía tras finalizar el período de baja; cuando está lista para rellenar, NAV envía un mensaje. NAV divide las bajas de más de 31 días en partes y se presenta una solicitud por cada una de ellas. También debes enviar la solicitud cuando el salario durante la enfermedad te lo paga el empleador. La hora del envío no importa: la fecha de pago depende del día en que NAV apruebe la solicitud.
- La baja es de España. Debes enviar una copia de la baja a NAV y al empleador, y también a NAV la declaración Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger, por separado para cada período de baja. NAV introduce algunas bajas extranjeras en el sistema, y entonces se pueden confirmar en nav.no.
- No tienes BankID. Sin BankID u otro método de acceso con el nivel de seguridad más alto, no podrás enviar la solicitud por internet. Queda la baja en papel: entrega la parte C al empleador y la parte D, es decir, la solicitud, a quien paga las prestaciones.
- Tienes varios empleadores. Para cada empleo se necesita una baja por separado, y NAV espera la información de cada empresa. Estos casos pasan con más frecuencia a un funcionario.
- Llevas poco tiempo trabajando o trabajas por llamada. Las prestaciones por baja médica de NAV corresponden a quien haya trabajado al menos cuatro semanas justo antes de enfermar y tenga unos ingresos anuales de al menos 68 274,50 kr. Un trabajador llamado cuando se le necesita (tilkallingsvikar) que no tiene turnos posteriores acordados normalmente no recibe prestaciones. Excepción: haber trabajado en esa empresa al menos tres meses sin interrupciones superiores a 14 días.
- El empleador no reconoce la baja médica. Estos son los casos más largos. NAV indica 4 meses para ellos.
- Ha vencido el plazo o hay un error en la solicitud. Por regla general, tienes 3 meses para presentar la solicitud: por los días de mayo debes hacerlo como máximo a finales de agosto. Puedes corregir tú mismo un error en el servicio Ditt sykefravær de nav.no hasta un año después del envío.
La solicitud de prestaciones por baja médica se envía tras finalizar el período de baja. Foto ilustrativa.Fuente: Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Cuándo llega la transferencia: antes del día 25 del mes o en un plazo de 5 días
- si NAV aprueba la solicitud antes del día 20 del mes al que se refiere la baja, el dinero llega antes del día 25 de ese mes;
- en los demás casos, las prestaciones suelen llegar en un plazo de 5 días desde la aprobación de la solicitud;
- si la solicitud incluye días de dos meses, el pago puede dividirse en dos.
NAV lo muestra con ejemplos. Una persona está de baja del 1 al 14 de abril y la oficina aprueba la solicitud el 15 de abril: el dinero de todo el período llega el 25 de abril. Otra persona enferma del 15 al 25 de abril y la solicitud se aprueba el 28 de abril: entonces el dinero suele llegar antes del 2 de mayo.
En diciembre NAV indica una fecha anterior: el 12 de diciembre para las solicitudes aprobadas antes del 6 de diciembre. Las solicitudes aprobadas más tarde se pagan en un plazo de 5 días. Este año, el 12 de diciembre cae en sábado, y NAV no indica en su página si la transferencia llegará antes o después del fin de semana.
Verás el pago en el resumen de pagos de nav.no por la tarde del día en que se envió el dinero.
Antes de las fiestas, sin anticipo fiscal; las feriepenger no llegan hasta mayo
Por las prestaciones de baja médica también corresponden vacaciones remuneradas (feriepenger), pero no de inmediato. NAV las paga en mayo del año siguiente y solo por los primeros 48 días de prestaciones en el año. Equivalen al 10,2 % de dichas prestaciones, o al 12,5 % en el caso de personas que cumplieron 59 años en ese año. Si las prestaciones te las pagó el empleador, las feriepenger de NAV van a parar a él.
La oficina escribe en noruego: cómo comunicarse con ella
- Teléfono 55 55 33 33, los días laborables de 9 a 15. Marca 1 (persona particular) y luego 2 (trabajo, salud y enfermedad). El menú en inglés se activa con la tecla 9. El asesor te dirá en qué fase está el caso; ten preparado tu número personal.
- Mensaje por escrito en el servicio Skriv til oss, tras iniciar sesión en nav.no.
- Chat en nav.no. Un sistema automático responde las 24 horas, y los días laborables de 9 a 15 se puede solicitar una conversación con un asesor. El chat sirve para consultas generales.
- Intérprete. Tienes derecho a uno al hablar con NAV si no entiendes lo que te dicen y no puedes transmitir lo que necesitas. NAV solicita al intérprete y no pagas nada por ello. Indícalo al concertar la conversación.
- Poder (fullmakt). Puedes autorizar a una persona de confianza para que se comunique con NAV en tu nombre: por teléfono, en una oficina de NAV y por escrito. Sin un poder escrito, NAV hablará con otra persona solo si das tu consentimiento verbal.
Antes de la conversación, anota las fechas: hasta cuándo duró la baja, cuándo enviaste la solicitud y cuándo la empresa remitió la información sobre ingresos. El funcionario empezará por eso.
De qué vivir cuando no llega la transferencia
Si vives en Noruega y no tienes dinero para comida o facturas, puedes presentar en NAV una solicitud de ayuda social (økonomisk sosialhjelp) e indicar que se trata de ayuda en una situación de emergencia (nødhjelp). Debe cubrir los gastos más necesarios durante un breve período, por ejemplo comida, transporte y facturas cuyo impago podría provocar el corte de la electricidad. La ayuda no corresponde a quien se encuentre en el extranjero.
Si NAV rechaza las prestaciones por baja médica, puedes presentar un recurso. La decisión indica cómo hacerlo y en qué plazo. NAV informa de que tramita los recursos en 12 semanas.
Desde enero, algunos empleadores pagarán las prestaciones por baja médica durante cuatro meses
La organización patronal de la construcción NHO Byggenæringen describe las condiciones principales:
- debes estar empleado en la empresa de forma ininterrumpida durante al menos 6 meses;
- el empleador paga las prestaciones durante un máximo de 4 meses por año natural, incluidos los primeros 16 días;
- solo paga la cantidad que NAV le reembolsará después;
- el trabajador firma un consentimiento para devolver el dinero si el pago resulta ser incorrecto;
- la obligación desaparece si el trabajador no presenta la solicitud de prestaciones o NAV la rechaza.
En algunos sectores, el cambio entrará en vigor solo en junio de 2027, y en los convenios celebrados por empleadores del turismo y del comercio y los servicios, la antigüedad exigida es de 9 o 10 meses, informa la organización de contables Regnskap Norge. Las empresas sin convenio colectivo no tienen esta obligación. Puedes preguntar si tu empresa tiene un convenio colectivo al departamento de recursos humanos o al representante sindical (tillitsvalgt).
La solicitud de prestaciones por baja médica deberá enviarse igual que hoy, ya que sobre esa base el empleador recuperará el dinero.
Esto fue absolutamente crucial para nosotros. Tenemos miembros que durante semanas y meses se quedaron completamente sin ingresos mientras esperaban a que NAV tramitara su caso cuando enfermaban. Ahora garantizamos que el empleador pagará ese dinero por adelantado, para que la gente tenga ingresos y la tranquilidad de que pagará las facturas a tiempo, incluso si enferma.
Dónde consultar las normas y tu caso
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