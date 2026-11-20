20.11.2026 07:30
Kada NAV išmoka ligos išmoką? Vieni pinigus gauna po kelių dienų, kiti laukia savaitėmis
Taisyklė paprasta: už pirmąsias 16 kalendorinių nedarbingumo dienų moka darbdavys (vadinamasis arbeidsgiverperioden), o nuo 17-os dienos – NAV.
Komentaruose po mūsų tekstais apie ligos išmokas skaitytojai rašo, kad „realybė visiškai kitokia“ nei numatyta taisyklėse. Vienas jų aprašė aštuonių mėnesių laukimą, nors, kaip teigia, pateikė visus dokumentus. Skaitytojų klausimuose nuolat kartojasi tie patys dalykai: kuriomis dienomis NAV atlieka pervedimus, ar prašymo išsiuntimas iškart po vidurnakčio ką nors pagreitins ir ką daryti, kai NAV rašo negavusi dokumentų iš darbdavio, o darbdavys tikina juos išsiuntęs.
Automatas ar pareigūnas. Iš kur atsiranda skirtumas
Kai abu dokumentai pateikti, 70 proc. prašymų sutvarko automatas, o sprendimas gali būti priimtas tą pačią dieną. Likusios bylos perduodamos pareigūnui. NAV nurodo tokį jų laukimo laiką, skaičiuojamą nuo momento, kai turi visus dokumentus:
- įprastas prašymas dėl ligos išmokos – 5 savaitės,
- prašymas su kitos šalies, pavyzdžiui, Lietuvos, gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu – 10 savaičių,
- byla, kurioje darbdavys nepripažįsta nedarbingumo pažymėjimo – 4 mėnesiai.
Prašymų yra daug: NAV vidutiniškai gauna apie 10 tūkst. jų per dieną. Birželį vyriausybė skyrė įstaigai papildomus 20 mln. NOK darbuotojams, nagrinėjantiems ligos išmokų klausimus. „Ilgainiui NAV įdiegė kelis sprendimus, kad sutrumpintų bylų nagrinėjimo laiką, tačiau jis vis dar per ilgas“, – tuomet sakė darbo ir integracijos ministrė Kjersti Stenseng, kurią citavo portalas „Nettavisen“.
Kas dažniausiai vėluoja išmokėjimą
- Darbdavys neišsiuntė informacijos apie pajamas. NAV jos paprašo įmonės, kai darbuotojas pateikia prašymą. Be jos neįmanoma apskaičiuoti ligos išmokos. Iš NAV „Fagbladet“ parengtos suvestinės matyti, kad kovą tik kas trečias darbdavys atsakė per parą, o trys iš dešimties pranešimų buvo gauti pavėlavus nuo savaitės iki mėnesio. „Mūsų nariai, susirgę, dažnai turi priminti savo darbdaviui“, – žurnalui sakė kirpėjų sąjungos vadovė Vivian Jacobsen. Paklauskite įmonėje, ar inntektsmelding buvo išsiųsta NAV, ir paprašykite patvirtinimo.
- Nėra prašymo. Vien gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas nėra prašymas. Prašymas siunčiamas pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui; kai jį galima užpildyti, NAV atsiunčia pranešimą. Ilgesnį nei 31 dienos nedarbingumą NAV padalija į dalis, todėl prašymas pateikiamas už kiekvieną jų. Prašymą reikia išsiųsti ir tada, kai atlyginimą ligos metu moka darbdavys. Išsiuntimo laikas neturi reikšmės: išmokėjimo terminas priklauso nuo dienos, kurią NAV patvirtins prašymą.
- Nedarbingumo pažymėjimas išduotas Lietuvoje. NAV ir darbdaviui siunčiate pažymėjimo kopiją, o NAV taip pat siunčiate deklaraciją „Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger“, atskirai už kiekvieną nedarbingumo laikotarpį. Dalį užsienio pažymėjimų NAV įveda į sistemą, ir tuomet juos galima patvirtinti nav.no svetainėje.
- Neturite BankID. Be BankID ar kito prisijungimo su aukščiausiu saugumo lygiu negalėsite pateikti prašymo internetu. Lieka popierinis pažymėjimas: C dalį atiduodate darbdaviui, o D dalį, t. y. prašymą, – tam, kas moka ligos išmoką.
- Turite kelis darbdavius. Kiekvienam darbui reikalingas atskiras nedarbingumo pažymėjimas, o NAV laukia informacijos iš kiekvienos įmonės. Tokios bylos dažniau perduodamos pareigūnui.
- Dirbate trumpai arba pagal iškvietimą. Ligos išmoka iš NAV priklauso asmeniui, kuris prieš pat susirgdamas dirbo bent keturias savaites ir per metus uždirba ne mažiau kaip 68 274,50 NOK. Darbuotojas, kviečiamas dirbti pagal poreikį (tilkallingsvikar), neturintis sutartų kitų pamainų, paprastai ligos išmokos negauna. Išimtis: jis šioje įmonėje dirbo bent tris mėnesius be pertraukų, ilgesnių nei 14 dienų.
- Darbdavys nepripažįsta nedarbingumo pažymėjimo. Tai ilgiausiai trunkančios bylos. NAV nurodo, kad jos trunka 4 mėnesius.
- Praėjo terminas arba prašyme yra klaida. Paprastai prašymui pateikti turite 3 mėnesius: už gegužės dienas jį reikia pateikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio pabaigos. Klaidas galite ištaisyti patys nav.no paslaugoje „Ditt sykefravær“ per metus nuo išsiuntimo.
Prašymas dėl ligos išmokos siunčiamas pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. Iliustracinė nuotrauka.Šaltinis: Adobe Stock nuotr., standartinė licencija
Kada gausite pervedimą: iki mėnesio 25 dienos arba per 5 dienas
- jei NAV patvirtina prašymą iki mėnesio, kuriam taikomas nedarbingumas, 20 dienos, pinigai pervedami iki to mėnesio 25 dienos,
- kitais atvejais ligos išmoka paprastai pervedama per 5 dienas nuo prašymo patvirtinimo,
- jei prašymas apima dviejų mėnesių dienas, išmoka gali būti padalyta į dvi dalis.
NAV tai paaiškina pavyzdžiais. Asmuo turi nedarbingumą nuo balandžio 1 iki 14 d., o įstaiga prašymą patvirtina balandžio 15 d.: pinigai už visą laikotarpį atkeliauja balandžio 25 d. Kitas asmuo serga nuo balandžio 15 iki 25 d., o prašymas patvirtinamas balandžio 28 d.: tuomet pinigai paprastai pervedami iki gegužės 2 d.
Gruodį NAV nurodo ankstesnį terminą: gruodžio 12 d. prašymams, patvirtintiems iki gruodžio 6 d. Vėliau patvirtintus prašymus išmoka per 5 dienas. Šiais metais gruodžio 12 d. yra šeštadienis, o NAV savo svetainėje nenurodo, ar pervedimas pasieks gavėją prieš savaitgalį, ar po jo.
Išmoką matysite nav.no išmokų suvestinėje vakare tą dieną, kurią pinigai buvo išsiųsti.
Prieš šventes – be avansinio mokesčio, feriepenger tik gegužę
Už ligos išmoką taip pat priklauso atostoginiai (feriepenger), tačiau ne iš karto. NAV juos išmoka kitų metų gegužę ir tik už pirmąsias 48 ligos išmokos dienas per metus. Jie sudaro 10,2 proc. ligos išmokos, o asmenims, kuriems tais metais sukanka 59 metai, – 12,5 proc. Jei ligos išmoką mokėjo darbdavys, feriepenger iš NAV pervedami jam.
Įstaiga rašo norvegiškai. Kaip su ja susisiekti
- Telefonas 55 55 33 33, darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Pasirenkate 1 (privatus asmuo), paskui 2 (darbas, sveikata ir liga). Angliškas meniu įjungiamas paspaudus 9. Konsultantas pasakys, kokiame etape yra byla; pasiruoškite savo asmens numerį.
- Rašytinė žinutė paslaugoje „Skriv til oss“, prisijungus prie nav.no.
- Pokalbis internetu nav.no svetainėje. Visą parą atsako automatas, o darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. galima paprašyti pokalbio su konsultantu. Pokalbis skirtas bendro pobūdžio klausimams.
- Vertėjas. Turite teisę į jį kalbėdamiesi su NAV, jei nesuprantate, kas jums sakoma, ir negalite paaiškinti, ko jums reikia. Vertėją užsako NAV, ir jums tai nieko nekainuoja. Apie tai pasakykite, kai susitariate dėl pokalbio.
- Įgaliojimas (fullmakt). Galite įgalioti patikimą asmenį susisiekti su NAV jūsų vardu: telefonu, NAV biure ir raštu. Be rašytinio įgaliojimo NAV su kitu asmeniu kalbės tik tuomet, jei žodžiu sutiksite.
Prieš pokalbį užsirašykite datas: iki kada truko nedarbingumas, kada išsiuntėte prašymą ir kada įmonė išsiuntė informaciją apie pajamas. Nuo to pradės pareigūnas.
Iš ko gyventi, kai nėra pervedimo
Jei gyvenate Norvegijoje ir jums trūksta pinigų maistui ar sąskaitoms, galite pateikti NAV prašymą dėl socialinės paramos (økonomisk sosialhjelp) ir pažymėti, kad tai pagalba skubioje situacijoje (nødhjelp). Ji skirta trumpam laikui padengti būtiniausias išlaidas, pavyzdžiui, maistą, keliones ir sąskaitas, kurių neapmokėjus grėstų elektros atjungimas. Parama nepriklauso asmeniui, esančiam užsienyje.
Jei NAV atsisako skirti ligos išmoką, galite pateikti apeliaciją. Kaip tai padaryti ir per kokį terminą, nurodyta sprendime. NAV nurodo, kad apeliaciją nagrinėja 12 savaičių.
Nuo sausio dalis darbdavių ligos išmoką mokės keturis mėnesius
Svarbiausias sąlygas aprašo statybos darbdavių organizacija „NHO Byggenæringen“:
- įmonėje reikia būti nepertraukiamai įdarbintam bent 6 mėnesius,
- darbdavys ligos išmoką moka daugiausia 4 mėnesius per kalendorinius metus, įskaitant pirmąsias 16 dienų,
- jis moka tik tiek, kiek vėliau jam grąžins NAV,
- darbuotojas pasirašo sutikimą grąžinti pinigus, jei išmoka pasirodytų esanti klaidinga,
- pareiga nebegalioja, jei darbuotojas nepateikia prašymo dėl ligos išmokos arba NAV jį atmeta.
Kai kuriuose sektoriuose pokytis įsigalios tik 2027 m. birželį, o susitarimuose, kuriuos darbdaviai sudaro turizmo bei prekybos ir paslaugų sektoriuose, reikalaujamas stažas yra 9 arba 10 mėnesių, nurodo buhalterių organizacija „Regnskap Norge“. Įmonės, neturinčios kolektyvinės sutarties, tokios pareigos neturi. Ar jūsų įmonė turi kolektyvinę sutartį, galite paklausti personalo skyriuje arba darbuotojų atstovo (tillitsvalgt).
Prašymą dėl ligos išmokos reikės siųsti taip pat kaip ir dabar, nes jo pagrindu darbdavys susigrąžins pinigus.
Mums tai buvo visiškai esminis dalykas. Turime narių, kurie savaites ir mėnesius visiškai neturėjo pajamų, laukdami, kol NAV išnagrinės jų bylą, kai jie susirgo. Dabar užtikriname, kad darbdavys šiuos pinigus išmokės iš anksto, kad žmonės turėtų pajamų ir būtų ramūs, jog laiku apmokės sąskaitas net ir susirgę.
Kur patikrinti taisykles ir savo bylą
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