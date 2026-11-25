У четвер, 26 листопада, середня ціна на електроенергію буде найвищою цього року в усіх п’яти цінових зонах Норвегії. В Осло, Бергені та Крістіансанні кіловат-година вдень коштуватиме понад 4,90 крон, на півночі — до 3,65 крон. Водосховища гідроелектростанцій на південному заході заповнені на 50,8 відсотка. За даними управління NVE, це найменше для цієї пори року з 1995 року.