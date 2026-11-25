25.11.2026 15:00
Електроенергія в четвер у середньому 3,89 крон, найдорожче цього року. На півдні рекордно низький рівень водосховищ
Скільки коштує електроенергія в четвер
- Осло та схід країни — у середньому 3,87 крони, найдорожче 4,92 крони о 17:00,
- Крістіансанд і Ставангер — у середньому 3,89 крони, найдорожче 4,96 крони о 17:00,
- Берген — у середньому 3,88 крони, найдорожче 4,94 крони о 17:00,
- Тронгейм і Олесунн — у середньому 3,71 крони, найдорожче 4,64 крони о 16:00,
- Будьо і Тромсе — у середньому 2,87 крони, найдорожче 3,65 крони о 14:00 (на півночі домогосподарства не платять ПДВ за електроенергію).
У кожній із п’яти зон це найвища середня добова ціна цього року. На півдні електроенергія на чверть дорожча, ніж у середу. На півночі середня ціна більш ніж у чотири рази вища: у середу вона становила 0,65 крони.
В Осло електроенергія коштує понад 4 крони з 7:00 до 21:00. Найдешевше вночі, між опівночі та 5:00: приблизно 2,60 крони. Ціни наводить сервіс hvakosterstrommen.no, порівняння з іншими днями року — наші розрахунки.
Скільки ви реально заплатите
- біржова ціна з компенсацією (strømstøtte) — приблизно 1,36 крони за кіловат-годину,
- Norgespris — 0,50 крони, незалежно від години,
- біржова ціна без компенсації — повні 4,92 крони.
Ви отримуєте компенсацію без подання заяви, якщо не маєте Norgespris: оператор мережі віднімає її з рахунку. Держава покриває 90 відсотків суми, яка в певну годину перевищує 77 ере без ПДВ, до 5000 кВт·год на місяць. На електроенергію в дачному будинку (hytte) компенсація не поширюється. Правила описує управління NVE.
На півночі найдорожча година четверга з компенсацією коштує приблизно 1,06 крони, а за Norgespris — 0,40 крони.
Водосховища: на південному заході 50,8 відсотка, зазвичай буває 80 відсотків
- південний захід (Крістіансанд, Ставангер) — 50,8 відсотка. Зазвичай у цю пору року там близько 80 відсотків, торік було 66,7 відсотка,
- захід (Берген) — 64,6 відсотка, зазвичай близько 81 відсотка,
- схід (Осло) — 72,7 відсотка, зазвичай близько 82 відсотків,
- центр країни (Тронгейм) — 67,2 відсотка, зазвичай близько 76 відсотків,
- північ — 90,2 відсотка, помітно більше, ніж зазвичай (близько 77 відсотків),
- вся Норвегія — 66 відсотків, зазвичай близько 79 відсотків.
«Зазвичай» — це медіана за 2006–2025 роки для того самого тижня року за даними NVE. На південному заході найнижчий досі рівень для цієї пори року становив 57,1 відсотка у 1996 році. У масштабі всієї країни менше води в цей тиждень року було лише чотири рази: у 1996, 2002, 2003 та 2010 роках.
Блоше, найбільше водосховище гідроелектростанцій у Норвегії. Архівне фото.Фото: Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Аналітик: узимку ціни можуть бути вкрай високими
Якщо зима буде такою, як у 2025 році, біржова ціна, за його словами, може сягнути приблизно 6 крон за кіловат-годину. З ПДВ і платою за мережу це означало б 7–8 крон протягом цілих тижнів. Це сценарій аналітика, а не офіційний прогноз.
Прогноз погоди для району Блоше, найбільшого водосховища країни, передбачає три тижні морозів, а опади там випадатимуть у вигляді снігу, пише Aftenposten. Газета також наводить щотижневий звіт NVE: електростанції минулого тижня заощаджували воду через низький рівень водосховищ.
Світло в лампочках буде, але ми можемо дуже низько опуститися у водосховищах. Тоді взимку ціни будуть вкрай високими, а в березні чи квітні ми можемо отримати вибухові ціни.
Norgespris із січня: 56,25 ере та нове замовлення
З 1 січня 2027 року ставка має зрости до 56,25 ере з ПДВ, тобто на 12,5 відсотка. Уряд записав це в проєкті бюджету. Середова бюджетна угода чотирьох партій цього не змінює, підтвердив порталу Nettavisen депутат від SV Ларс Халтбреккен. Бюджет ще не ухвалено: Стортинг голосує 7 грудня.
Norgespris на 2027 рік потрібно замовляти заново, навіть якщо ви маєте її зараз:
- замовлення відкриються у вівторок, 5 січня 2027 року на Elhub Min side,
- замовлення, подане до четверга, 14 січня, діятиме з 1 січня, пізніше — від дня замовлення,
- вибір зобов’язує до кінця 2027 року, а на відмову є 14 днів від замовлення,
- хто нічого не зробить, перейде на звичайну компенсацію (strømstøtte).
Мороз: у четвер вранці в Осло −6 градусів, у Рерусі −20
У п’ятницю має бути тепліше: в Осло близько нуля, у Бергені до +4 градусів. У Рерусі мороз збережеться, вранці близько −19 градусів. Біржа оприлюднить ціни на електроенергію на п’ятницю в четвер приблизно о 13:00.
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