Joi, 26 noiembrie, prețul mediu al electricității va fi cel mai ridicat din acest an în toate cele cinci zone de preț din Norvegia. La Oslo, Bergen și Kristiansand, un kilowatt-oră costă după-amiaza peste 4,90 kr, iar în nord până la 3,65 kr. Rezervoarele centralelor hidroelectrice din sud-vest sunt umplute în proporție de 50,8 proc. Potrivit datelor autorității NVE, acesta este cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din 1995.