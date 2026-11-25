25.11.2026 15:00
Electricitatea costă joi în medie 3,89 kr, cel mai mult din acest an. În sud, nivel record de scăzut al rezervoarelor
Cât costă electricitatea joi
- Oslo și estul țării – în medie 3,87 kr, cel mai mult 4,92 kr la ora 17,
- Kristiansand și Stavanger – în medie 3,89 kr, cel mai mult 4,96 kr la ora 17,
- Bergen – în medie 3,88 kr, cel mai mult 4,94 kr la ora 17,
- Trondheim și Ålesund – în medie 3,71 kr, cel mai mult 4,64 kr la ora 16,
- Bodø și Tromsø – în medie 2,87 kr, cel mai mult 3,65 kr la ora 14 (în nord gospodăriile nu plătesc TVA pentru electricitate).
În fiecare dintre cele cinci zone, acesta este cel mai ridicat preț mediu zilnic din acest an. În sud, electricitatea este cu un sfert mai scumpă decât miercuri. În nord, prețul mediu este de peste patru ori mai mare: miercuri a fost de 0,65 kr.
La Oslo, electricitatea costă peste 4 kr între orele 7 și 21. Cel mai ieftin este noaptea, între miezul nopții și ora 5: circa 2,60 kr. Prețurile sunt furnizate de serviciul hvakosterstrommen.no, iar comparația cu alte zile ale anului este calculul nostru.
Cât vei plăti de fapt
- preț de bursă cu subvenție (strømstøtte) – circa 1,36 kr pe kilowatt-oră,
- Norgespris – 0,50 kr, indiferent de oră,
- preț de bursă fără subvenție – întregul preț de 4,92 kr.
Primești subvenția fără cerere, dacă nu ai Norgespris: operatorul de rețea o deduce din factură. Statul acoperă 90 proc. din ceea ce depășește într-o anumită oră 77 øre fără TVA, până la 5000 kWh pe lună. Electricitatea consumată la casa de vacanță (hytte) nu beneficiază de subvenție. Regulile sunt descrise de autoritatea NVE.
În nord, cea mai scumpă oră de joi costă cu subvenție circa 1,06 kr, iar cu Norgespris 0,40 kr.
Rezervoare: 50,8 proc. în sud-vest, de obicei sunt 80 proc.
- sud-vest (Kristiansand, Stavanger) – 50,8 proc. De obicei, în această perioadă a anului, nivelul este acolo de circa 80 proc.; anul trecut a fost de 66,7 proc.,
- vest (Bergen) – 64,6 proc., de obicei circa 81 proc.,
- est (Oslo) – 72,7 proc., de obicei circa 82 proc.,
- centrul țării (Trondheim) – 67,2 proc., de obicei circa 76 proc.,
- nord – 90,2 proc., considerabil mai mult decât de obicei (circa 77 proc.),
- întreaga Norvegie – 66 proc., de obicei circa 79 proc.
„De obicei” reprezintă mediana pentru anii 2006–2025, pentru aceeași săptămână a anului, conform NVE. În sud-vest, cel mai scăzut nivel de până acum pentru această perioadă a fost de 57,1 proc. în 1996. La nivelul întregii țări, a existat mai puțină apă în această săptămână a anului doar de patru ori: în 1996, 2002, 2003 și 2010.
Blåsjø, cel mai mare rezervor al centralelor hidroelectrice din Norvegia. Fotografie de arhivă.Foto: Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Analist: iarna, prețurile pot fi extrem de ridicate
Dacă iarna va fi ca în 2025, prețul de bursă ar putea, în opinia sa, să ajungă la circa 6 kr pe kilowatt-oră. Cu TVA și taxa de rețea, aceasta ar însemna 7–8 kr timp de săptămâni întregi. Acesta este scenariul analistului, nu o prognoză oficială.
Prognoza meteo pentru zona Blåsjø, cel mai mare rezervor din țară, anunță trei săptămâni de ger, iar precipitațiile vor cădea acolo sub formă de zăpadă, scrie Aftenposten. Ziarul citează și raportul săptămânal al NVE: în ultima săptămână, centralele au economisit apa din cauza nivelului scăzut al rezervoarelor.
Va fi lumină în becuri, însă nivelul din rezervoare poate scădea foarte mult. Atunci, pe parcursul iernii, prețurile vor fi extrem de ridicate, iar în martie sau aprilie am putea avea prețuri explozive.
Norgespris din ianuarie: 56,25 øre și o nouă comandă
De la 1 ianuarie 2027, tariful urmează să crească la 56,25 øre cu TVA, adică cu 12,5 proc. Guvernul a inclus acest lucru în proiectul de buget. Acordul bugetar de miercuri al celor patru partide nu modifică acest lucru, a confirmat pentru portalul Nettavisen deputatul SV Lars Haltbrekken. Bugetul nu a fost încă adoptat: Stortingul votează pe 7 decembrie.
Norgespris pentru anul 2027 trebuie comandat din nou, inclusiv de cei care îl au în prezent:
- comenzile încep marți, 5 ianuarie 2027, pe Elhub Min side,
- o comandă plasată până joi, 14 ianuarie se aplică de la 1 ianuarie, iar una ulterioară, din ziua comenzii,
- alegerea este obligatorie până la sfârșitul anului 2027, iar renunțarea este posibilă în termen de 14 zile de la comandă,
- cei care nu fac nimic trec la subvenția obișnuită (strømstøtte).
Ger: joi dimineață, −6 grade în Oslo, −20 în Røros
Vineri ar trebui să fie mai cald: la Oslo, în jur de zero grade, iar la Bergen până la 4 grade peste zero. La Røros va fi în continuare ger, circa −19 grade dimineața. Bursa va publica prețurile electricității pentru vineri joi, în jurul orei 13.
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