25.11.2026 15:00
Strømmen koster i snitt 3,89 kr torsdag, det høyeste i år. Rekordlav vannstand i magasinene sør i landet
Hva koster strømmen torsdag
- Oslo og Østlandet – i snitt 3,87 kr, høyest 4,92 kr kl. 17,
- Kristiansand og Stavanger – i snitt 3,89 kr, høyest 4,96 kr kl. 17,
- Bergen – i snitt 3,88 kr, høyest 4,94 kr kl. 17,
- Trondheim og Ålesund – i snitt 3,71 kr, høyest 4,64 kr kl. 16,
- Bodø og Tromsø – i snitt 2,87 kr, høyest 3,65 kr kl. 14 (i nord betaler husholdningene ikke merverdiavgift på strøm).
I hvert av de fem områdene er dette den høyeste gjennomsnittlige døgnprisen i år. Sør i landet er strømmen en fjerdedel dyrere enn onsdag. I nord er gjennomsnittsprisen mer enn fire ganger høyere: Onsdag var den 0,65 kr.
I Oslo koster strømmen over 4 kr fra kl. 7 til 21. Den er billigst om natten, mellom midnatt og kl. 5: rundt 2,60 kr. Prisene oppgis av hvakosterstrommen.no, mens sammenligningen med andre dager i året er vår beregning.
Hvor mye betaler du egentlig
- børspris med strømstøtte – rundt 1,36 kr per kilowattime,
- Norgespris – 0,50 kr, uavhengig av tidspunkt,
- børspris uten støtte – hele 4,92 kr.
Du får støtte uten å søke dersom du ikke har Norgespris: nettselskapet trekker den fra på regningen. Staten dekker 90 prosent av det som i hver enkelt time overstiger 77 øre uten merverdiavgift, opptil 5000 kWh per måned. Strøm til hytte får ikke støtte. Reglene er beskrevet av NVE.
I nord koster den dyreste timen torsdag rundt 1,06 kr med støtte, og 0,40 kr med Norgespris.
Magasinene: 50,8 prosent i sørvest, vanligvis er nivået 80 prosent
- sørvest (Kristiansand, Stavanger) – 50,8 prosent. Vanligvis er nivået rundt 80 prosent på denne tiden av året, i fjor var det 66,7 prosent,
- vest (Bergen) – 64,6 prosent, vanligvis rundt 81 prosent,
- øst (Oslo) – 72,7 prosent, vanligvis rundt 82 prosent,
- Midt-Norge (Trondheim) – 67,2 prosent, vanligvis rundt 76 prosent,
- nord – 90,2 prosent, klart mer enn vanlig (rundt 77 prosent),
- hele Norge – 66 prosent, vanligvis rundt 79 prosent.
«Vanligvis» betyr medianen for årene 2006–2025 i samme uke av året, ifølge NVE. I sørvest var den hittil laveste vannstanden på denne tiden av året 57,1 prosent i 1996. På landsbasis har det bare vært mindre vann i denne uken av året fire ganger: i 1996, 2002, 2003 og 2010.
Blåsjø, Norges største vannmagasin for vannkraft. Arkivfoto.Foto: Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Analytiker: Prisene kan bli ekstremt høye i vinter
Hvis vinteren blir som i 2025, kan børsprisen ifølge ham komme opp i rundt 6 kr per kilowattime. Med merverdiavgift og nettleie ville dette gi priser på 7–8 kr i ukevis. Dette er analytikerens scenario, ikke en offisiell prognose.
Værmeldingen for området rundt Blåsjø, landets største magasin, varsler tre uker med kulde, og nedbøren der vil falle som snø, skriver Aftenposten. Avisen viser også til NVEs ukentlige rapport: Kraftverkene sparte vann den siste uken på grunn av lav fyllingsgrad i magasinene.
Det blir lys i pærene, men vi kan komme svært lavt i magasinene. Da blir prisene ekstremt høye gjennom vinteren, og i mars eller april kan vi få eksplosive priser.
Norgespris fra januar: 56,25 øre og ny bestilling
Fra 1. januar 2027 skal satsen øke til 56,25 øre inkludert merverdiavgift, altså med 12,5 prosent. Regjeringen har skrevet dette inn i budsjettforslaget. Onsdagens budsjettavtale mellom fire partier endrer ikke dette, bekreftet SV-representant Lars Haltbrekken overfor Nettavisen. Budsjettet er ennå ikke vedtatt: Stortinget stemmer 7. desember.
Norgespris for 2027 må bestilles på nytt, også dersom du har den i dag:
- bestillingen åpner tirsdag 5. januar 2027 på Elhub Min side,
- en bestilling gjort innen torsdag 14. januar gjelder fra 1. januar, mens senere bestillinger gjelder fra bestillingsdatoen,
- valget binder deg ut 2027, og du har 14 dager på å angre fra bestillingsdatoen,
- de som ikke gjør noe, går over til vanlig strømstøtte.
Kulde: Torsdag morgen blir det −6 grader i Oslo, −20 i Røros
Fredag blir det varmere: I Oslo rundt null, i Bergen opptil 4 plussgrader. I Røros blir det fortsatt frost, rundt −19 grader om morgenen. Børsen oppgir strømprisene for fredag torsdag rundt kl. 13.
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