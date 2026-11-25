W czwartek 26 listopada średnia cena prądu będzie najwyższa w tym roku we wszystkich pięciu strefach cenowych Norwegii. W Oslo, Bergen i Kristiansand kilowatogodzina kosztuje po południu ponad 4,90 kr, na północy do 3,65 kr. Zbiorniki elektrowni wodnych na południowym zachodzie są wypełnione w 50,8 proc. Według danych urzędu NVE to najmniej o tej porze roku od 1995 roku.