25 listopada 2026 15:00
Prąd w czwartek średnio 3,89 kr, najdrożej w tym roku. Na południu rekordowo niski stan zbiorników
Ile kosztuje prąd w czwartek
- Oslo i wschód kraju – średnio 3,87 kr, najdrożej 4,92 kr o godz. 17,
- Kristiansand i Stavanger – średnio 3,89 kr, najdrożej 4,96 kr o godz. 17,
- Bergen – średnio 3,88 kr, najdrożej 4,94 kr o godz. 17,
- Trondheim i Ålesund – średnio 3,71 kr, najdrożej 4,64 kr o godz. 16,
- Bodø i Tromsø – średnio 2,87 kr, najdrożej 3,65 kr o godz. 14 (na północy gospodarstwa domowe nie płacą VAT od prądu).
W każdej z pięciu stref to najwyższa średnia cena doby w tym roku. Na południu prąd jest o jedną czwartą droższy niż w środę. Na północy średnia cena jest ponad cztery razy wyższa: w środę było to 0,65 kr.
W Oslo powyżej 4 kr prąd kosztuje od godz. 7 do 21. Najtaniej jest w nocy, między północą a godz. 5: około 2,60 kr. Ceny podaje serwis hvakosterstrommen.no, porównanie z innymi dniami roku to nasze wyliczenie.
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Ile zapłacisz naprawdę
- cena giełdowa z dopłatą (strømstøtte) – około 1,36 kr za kilowatogodzinę,
- Norgespris – 0,50 kr, bez względu na godzinę,
- cena giełdowa bez dopłaty – pełne 4,92 kr.
Dopłatę dostajesz bez wniosku, jeśli nie masz Norgespris: operator sieci odlicza ją od rachunku. Państwo pokrywa 90 proc. tego, co w danej godzinie przekracza 77 øre bez VAT, do 5000 kWh miesięcznie. Prąd w domku letniskowym (hytte) dopłaty nie ma. Zasady opisuje urząd NVE.
Na północy najdroższa godzina czwartku kosztuje z dopłatą około 1,06 kr, a w Norgespris 0,40 kr.
Zbiorniki: na południowym zachodzie 50,8 proc., zwykle jest 80 proc.
- południowy zachód (Kristiansand, Stavanger) – 50,8 proc. Zwykle o tej porze roku jest tam około 80 proc., rok temu było 66,7 proc.,
- zachód (Bergen) – 64,6 proc., zwykle około 81 proc.,
- wschód (Oslo) – 72,7 proc., zwykle około 82 proc.,
- środek kraju (Trondheim) – 67,2 proc., zwykle około 76 proc.,
- północ – 90,2 proc., wyraźnie więcej niż zwykle (około 77 proc.),
- cała Norwegia – 66 proc., zwykle około 79 proc.
„Zwykle” to mediana z lat 2006–2025 dla tego samego tygodnia roku według NVE. Na południowym zachodzie najniższy dotąd stan o tej porze to 57,1 proc. w 1996 roku. W skali całego kraju mniej wody w tym tygodniu roku było tylko cztery razy: w latach 1996, 2002, 2003 i 2010.
Blåsjø, największy zbiornik elektrowni wodnych w Norwegii. Zdjęcie archiwalne.Fot. Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Analityk: zimą ceny mogą być skrajnie wysokie
Jeśli zima będzie taka jak w 2025 roku, cena giełdowa może według niego dojść do około 6 kr za kilowatogodzinę. Z VAT i opłatą sieciową dawałoby to przez całe tygodnie 7–8 kr. To scenariusz analityka, nie oficjalna prognoza.
Prognoza pogody dla okolic Blåsjø, największego zbiornika w kraju, zapowiada trzy tygodnie mrozu, a opady mają tam spaść jako śnieg, pisze Aftenposten. Dziennik przytacza też tygodniowy raport NVE: elektrownie w ostatnim tygodniu oszczędzały wodę z powodu niskiego stanu zbiorników.
Światło w żarówkach będzie, ale możemy zejść w zbiornikach bardzo nisko. Wtedy przez zimę ceny będą skrajnie wysokie, a w marcu albo kwietniu możemy dostać ceny wybuchowe.
Norgespris od stycznia: 56,25 øre i nowe zamówienie
Od 1 stycznia 2027 roku stawka ma wzrosnąć do 56,25 øre z VAT, czyli o 12,5 proc. Tak zapisał rząd w projekcie budżetu. Środowe porozumienie budżetowe czterech partii tego nie zmienia, potwierdził portalowi Nettavisen poseł SV Lars Haltbrekken. Budżet nie jest jeszcze przyjęty: Storting głosuje 7 grudnia.
Norgespris na 2027 rok trzeba zamówić od nowa, także gdy masz ją dziś:
- zamówienia ruszają we wtorek 5 stycznia 2027 na Elhub Min side,
- zamówienie złożone do czwartku 14 stycznia działa od 1 stycznia, późniejsze od dnia zamówienia,
- wybór wiąże do końca 2027 roku, a na rezygnację jest 14 dni od zamówienia,
- kto nic nie zrobi, przechodzi na zwykłą dopłatę (strømstøtte).
Mróz: w czwartek rano w Oslo −6 stopni, w Røros −20
W piątek ma być cieplej: w Oslo około zera, w Bergen do 4 stopni na plusie. W Røros nadal mróz, rano około −19 stopni. Ceny prądu na piątek giełda poda w czwartek około godz. 13.
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