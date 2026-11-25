25.11.2026 15:00
La electricidad cuesta el jueves una media de 3,89 coronas, el precio más alto del año. Nivel récord de bajo en los embalses del sur
Cuánto cuesta la electricidad el jueves
- Oslo y el este del país: una media de 3,87 coronas; el precio más alto, 4,92 coronas a las 17:00,
- Kristiansand y Stavanger: una media de 3,89 coronas; el precio más alto, 4,96 coronas a las 17:00,
- Bergen: una media de 3,88 coronas; el precio más alto, 4,94 coronas a las 17:00,
- Trondheim y Ålesund: una media de 3,71 coronas; el precio más alto, 4,64 coronas a las 16:00,
- Bodø y Tromsø: una media de 2,87 coronas; el precio más alto, 3,65 coronas a las 14:00 (en el norte, los hogares no pagan IVA por la electricidad).
En cada una de las cinco zonas, es el precio medio diario más alto de este año. En el sur, la electricidad es una cuarta parte más cara que el miércoles. En el norte, el precio medio es más de cuatro veces superior: el miércoles era de 0,65 coronas.
En Oslo, la electricidad cuesta más de 4 coronas desde las 7:00 hasta las 21:00. Es más barata por la noche, entre medianoche y las 5:00: alrededor de 2,60 coronas. Los precios los proporciona el servicio hvakosterstrommen.no; la comparación con otros días del año es nuestro cálculo.
Cuánto pagarás realmente
- precio de bolsa con subvención (strømstøtte): alrededor de 1,36 coronas por kilovatio hora,
- Norgespris: 0,50 coronas, independientemente de la hora,
- precio de bolsa sin subvención: las 4,92 coronas completas.
Recibes la subvención sin necesidad de solicitarla si no tienes Norgespris: el operador de red la descuenta de la factura. El Estado cubre el 90 % de la parte que, en cada hora, supera los 77 øre sin IVA, hasta 5000 kWh al mes. La electricidad de una casa de vacaciones (hytte) no recibe subvención. Las normas las explica la autoridad NVE.
En el norte, la hora más cara del jueves cuesta con subvención alrededor de 1,06 coronas, y con Norgespris, 0,40 coronas.
Embalses: 50,8 % en el suroeste; lo habitual es el 80 %
- suroeste (Kristiansand, Stavanger): 50,8 %. Lo habitual a esta altura del año es alrededor del 80 %; hace un año era el 66,7 %,
- oeste (Bergen): 64,6 %; normalmente, alrededor del 81 %,
- este (Oslo): 72,7 %; normalmente, alrededor del 82 %,
- centro del país (Trondheim): 67,2 %; normalmente, alrededor del 76 %,
- norte: 90,2 %, claramente más de lo habitual (alrededor del 77 %),
- toda Noruega: 66 %; normalmente, alrededor del 79 %.
«Normalmente» es la mediana de los años 2006-2025 para la misma semana del año según NVE. En el suroeste, el nivel más bajo hasta ahora para esta época era del 57,1 % en 1996. En todo el país, solo hubo menos agua en esta semana del año en cuatro ocasiones: en 1996, 2002, 2003 y 2010.
Blåsjø, el mayor embalse de centrales hidroeléctricas de Noruega. Foto de archivo.Fot. Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Analista: los precios podrían ser extremadamente altos en invierno
Si el invierno es como el de 2025, el precio de bolsa podría, según él, alcanzar unas 6 coronas por kilovatio hora. Con IVA y tarifa de red, supondría entre 7 y 8 coronas durante semanas enteras. Es el escenario de un analista, no una previsión oficial.
La previsión meteorológica para los alrededores de Blåsjø, el mayor embalse del país, anuncia tres semanas de heladas y las precipitaciones caerán allí en forma de nieve, escribe Aftenposten. El diario también cita el informe semanal de NVE: las centrales ahorraron agua durante la última semana debido al bajo nivel de los embalses.
Habrá luz en las bombillas, pero podemos llegar a niveles muy bajos en los embalses. Entonces, durante el invierno los precios serán extremadamente altos y en marzo o abril podríamos tener precios explosivos.
Norgespris desde enero: 56,25 øre y nuevo pedido
A partir del 1 de enero de 2027, la tarifa aumentará a 56,25 øre con IVA, es decir, un 12,5 %. Así lo estableció el Gobierno en el proyecto de presupuesto. El acuerdo presupuestario del miércoles entre cuatro partidos no cambia esto, confirmó al portal Nettavisen el diputado del SV Lars Haltbrekken. El presupuesto aún no ha sido aprobado: el Storting vota el 7 de diciembre.
Norgespris para 2027 debe solicitarse de nuevo, también si la tienes actualmente:
- las solicitudes se abren el martes 5 de enero de 2027 en Elhub Min side,
- una solicitud presentada hasta el jueves 14 de enero tiene efecto desde el 1 de enero; las posteriores, desde el día de la solicitud,
- la elección obliga hasta finales de 2027, y hay 14 días desde la solicitud para desistir,
- quien no haga nada pasará a la subvención ordinaria (strømstøtte).
Heladas: el jueves por la mañana, -6 grados en Oslo y -20 en Røros
El viernes será más cálido: en Oslo, alrededor de cero grados; en Bergen, hasta 4 grados positivos. En Røros seguirá helando, con unos -19 grados por la mañana. La bolsa anunciará los precios de la electricidad para el viernes el jueves alrededor de las 13:00.
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