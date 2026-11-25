El jueves 26 de noviembre, el precio medio de la electricidad será el más alto del año en las cinco zonas de precios de Noruega. En Oslo, Bergen y Kristiansand, un kilovatio hora costará por la tarde más de 4,90 coronas; en el norte, hasta 3,65 coronas. Los embalses de las centrales hidroeléctricas del suroeste están llenos al 50,8 %. Según datos de la autoridad NVE, es el nivel más bajo para esta época del año desde 1995.