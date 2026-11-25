25.11.2026 15:00
Ketvirtadienį elektra vidutiniškai kainuos 3,89 kr – brangiausiai šiemet. Pietuose rekordiškai žemas rezervuarų lygis
Kiek elektra kainuoja ketvirtadienį
- Oslas ir šalies rytai – vidutiniškai 3,87 kr, brangiausia – 4,92 kr 17 val.,
- Kristiansandas ir Stavangeris – vidutiniškai 3,89 kr, brangiausia – 4,96 kr 17 val.,
- Bergenas – vidutiniškai 3,88 kr, brangiausia – 4,94 kr 17 val.,
- Trondheimas ir Ålesundas – vidutiniškai 3,71 kr, brangiausia – 4,64 kr 16 val.,
- Bodø ir Tromsø – vidutiniškai 2,87 kr, brangiausia – 3,65 kr 14 val. (šiaurėje namų ūkiai už elektrą PVM nemoka).
Kiekvienoje iš penkių zonų tai yra didžiausia vidutinė paros kaina šiais metais. Pietuose elektra ketvirtadaliu brangesnė nei trečiadienį. Šiaurėje vidutinė kaina daugiau nei keturis kartus didesnė: trečiadienį ji siekė 0,65 kr.
Osle elektra daugiau nei 4 kr kainuoja nuo 7 iki 21 val. Pigiausia naktį, nuo vidurnakčio iki 5 val.: apie 2,60 kr. Kainas pateikia svetainė hvakosterstrommen.no, palyginimą su kitomis metų dienomis apskaičiavome patys.
Kiek iš tikrųjų sumokėsite
- biržos kaina su kompensacija (strømstøtte) – apie 1,36 kr už kilovatvalandę,
- Norgespris – 0,50 kr, nepriklausomai nuo valandos,
- biržos kaina be kompensacijos – visa 4,92 kr.
Kompensaciją gaunate be prašymo, jei neturite Norgespris: tinklo operatorius ją atskaito iš sąskaitos. Valstybė padengia 90 proc. sumos, kuri konkrečią valandą viršija 77 erių be PVM, iki 5000 kWh per mėnesį. Elektrai vasarnamyje (hytte) kompensacija netaikoma. Taisykles aprašo NVE institucija.
Šiaurėje brangiausia ketvirtadienio valanda su kompensacija kainuoja apie 1,06 kr, o su Norgespris – 0,40 kr.
Rezervuarai: pietvakariuose 50,8 proc., paprastai būna 80 proc.
- pietvakariai (Kristiansandas, Stavangeris) – 50,8 proc. Paprastai tokiu metu ten būna apie 80 proc., prieš metus buvo 66,7 proc.,
- vakarai (Bergenas) – 64,6 proc., paprastai apie 81 proc.,
- rytai (Oslas) – 72,7 proc., paprastai apie 82 proc.,
- šalies centras (Trondheimas) – 67,2 proc., paprastai apie 76 proc.,
- šiaurė – 90,2 proc., aiškiai daugiau nei paprastai (apie 77 proc.),
- visa Norvegija – 66 proc., paprastai apie 79 proc.
„Paprastai“ – tai NVE apskaičiuota 2006–2025 m. to paties metų savaitės mediana. Pietvakariuose iki šiol žemiausias lygis tokiu metu buvo 57,1 proc. 1996 metais. Visoje šalyje šią metų savaitę mažiau vandens buvo tik keturis kartus: 1996, 2002, 2003 ir 2010 metais.
Blåsjø – didžiausias hidroelektrinių rezervuaras Norvegijoje. Archyvinė nuotrauka.Nuotr. Martin NH, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Analitikas: žiemą kainos gali būti itin aukštos
Jei žiema bus tokia kaip 2025 metais, biržos kaina, jo teigimu, gali pasiekti apie 6 kr už kilovatvalandę. Su PVM ir tinklo mokesčiu tai ištisas savaites reikštų 7–8 kr. Tai analitiko scenarijus, o ne oficiali prognozė.
Orų prognozė Blåsjø, didžiausio šalies rezervuaro, apylinkėms žada tris šalčio savaites, o krituliai ten turėtų iškristi sniegu, rašo „Aftenposten“. Dienraštis taip pat cituoja savaitinę NVE ataskaitą: elektrinės praėjusią savaitę taupė vandenį dėl žemo rezervuarų lygio.
Lemputės degs, tačiau rezervuarų lygis gali nukristi labai žemai. Tuomet visą žiemą kainos bus itin aukštos, o kovą ar balandį galime sulaukti sprogstamųjų kainų.
Norgespris nuo sausio: 56,25 erių ir naujas užsakymas
Nuo 2027 m. sausio 1 d. tarifas turėtų padidėti iki 56,25 erių su PVM, t. y. 12,5 proc. Tai vyriausybė numatė biudžeto projekte. Trečiadienį pasiektas keturių partijų biudžeto susitarimas to nekeičia, portalui „Nettavisen“ patvirtino SV parlamentaras Lars Haltbrekken. Biudžetas dar nepriimtas: Stortingas balsuos gruodžio 7 d.
Norgespris 2027 metams reikia užsisakyti iš naujo, net jei ją turite dabar:
- užsakymai prasideda 2027 m. sausio 5 d., antradienį, svetainėje „Elhub Min side“,
- iki sausio 14 d., ketvirtadienio, pateiktas užsakymas galioja nuo sausio 1 d., vėlesnis – nuo užsakymo dienos,
- pasirinkimas įpareigoja iki 2027 metų pabaigos, o atsisakyti galima per 14 dienų nuo užsakymo,
- nieko nedarantys pereina prie įprastos kompensacijos (strømstøtte).
Šaltis: ketvirtadienio rytą Osle −6 laipsniai, Røros mieste −20
Penktadienį turėtų būti šilčiau: Osle apie nulį, Bergene iki 4 laipsnių šilumos. Røros mieste ir toliau šals – ryte apie −19 laipsnių. Penktadienio elektros kainas birža paskelbs ketvirtadienį apie 13 val.
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