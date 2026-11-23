Рерус : −23 градуси в п’ятницю, −22 у четвер і суботу,

: −23 градуси в п’ятницю, −22 у четвер і суботу, Тюнсет : −19 градусів із вівторка до п’ятниці,

: −19 градусів із вівторка до п’ятниці, Ельверум : −12 градусів у четвер і п’ятницю,

: −12 градусів у четвер і п’ятницю, Конгсвінгер : −10 градусів у четвер і п’ятницю,

: −10 градусів у четвер і п’ятницю, Конгсберг, Гамар і Ліллехаммер : −9 градусів,

: −9 градусів, Драммен : −8 градусів,

: −8 градусів, Фредрікстад : −7 градусів у п’ятницю,

: −7 градусів у п’ятницю, Осло та Шіен : −6 градусів,

: −6 градусів, Тронгейм : −7 градусів, у суботу −8,

: −7 градусів, у суботу −8, Берген: −5 градусів у середу, Ставангер: −3 градуси.

Недільний прогноз повідомляв, що найнижчі температури очікуються вже в середу. Згідно з понеділковим прогнозом Норвезького метеорологічного інституту (дані о 20:30), найхолодніше буде у четвер, 26 листопада, та п’ятницю, 27 листопада, а мороз буде на кілька градусів слабшим:В Осло в четвер і п’ятницю температура не має піднятися вище −2 градусів. Потепління почнеться в суботу із заходу: у Бергені тоді очікується від 4 до 6 градусів вище нуля, а в Осло в неділю — 1–2 градуси. Прогноз ще може змінитися.