23.11.2026 20:34
Електроенергія у вівторок — навіть по 4,56 крони. Це третій найдорожчий день року, а найбільші морози ще попереду
Скільки коштує електроенергія у вівторок
- Осло та схід країни — у середньому 3,12 крони, найдорожче — 4,28 крони о 17:00,
- Крістіансанн і Ставангер — у середньому 3,28 крони, найдорожче — 4,56 крони о 17:00,
- Берген — у середньому 3,18 крони, найдорожче — 4,39 крони о 17:00,
- Тронгейм і Олесунн — у середньому 1,86 крони, найдорожче — 2,24 крони о 19:00,
- Будьо і Тромсе — у середньому 0,41 крони, найдорожче — 0,78 крони о 7:00 (на півночі домогосподарства не сплачують ПДВ за електроенергію).
На півдні це на 5% більше, ніж у понеділок, і на чверть більше, ніж у неділю. Цього року середня добова ціна там була вищою лише 10 та 11 листопада.
Понад 4 крони електроенергія коштує в Осло з 16:00 до 18:00, а в Крістіансанні, Ставангері та Бергені — до 19:00. Другий пік припадає на ранок: між 7:00 та 9:00 в Осло ціна становить приблизно 3,50–3,70 крони. Найдешевше вночі, між 2:00 та 5:00: в Осло близько 2,50 крони. Ціни наводить сервіс hvakosterstrommen.no, а порівняння з іншими днями — наш розрахунок.
Скільки ти заплатиш насправді
- біржова ціна з компенсацією (strømstøtte) — приблизно 1,29 крони за кіловат-годину,
- Norgespris — 0,50 крони незалежно від години,
- біржова ціна без компенсації — повні 4,28 крони.
Якщо у тебе немає Norgespris, компенсацію нарахують без заяви: оператор мережі відніме її з рахунку. Держава покриває 90% суми, яка в кожну конкретну годину перевищує 77 ере без ПДВ, до 5000 кВт·год на місяць. За електроенергію в дачному будинку (hytte) компенсація не надається. Правила описує управління NVE.
З компенсацією різниця між ніччю та найдорожчою годиною вівторка в Осло становить приблизно 17 ере за кіловат-годину.
Більше заощадиш на платі за мережу
- у робочі дні з 6:00 до 22:00 плата становить 46,40 ере за кіловат-годину, вночі та у вихідні — 31,40 ере,
- фіксована плата зростає залежно від найбільшого споживання протягом однієї години: від 2 до 5 кВт·год — 250 крон на місяць, від 5 до 10 кВт·год — уже 420 крон.
Elvia враховує три дні місяця, коли споживання протягом однієї години було найвищим, і обчислює середнє значення. Тож увімкнені одночасно духовка, пральна машина та заряджання автомобіля можуть перевести рахунок на вищий поріг. Інші оператори мають власні тарифи. Свою ставку можна знайти в рахунку або на сайті оператора.
Norgespris у 2027 році може коштувати дорожче
Програму обіцяють до 2029 року. Андреас Б’єлланд Еріксен, депутат правлячої Робітничої партії (Ap) і колишній міністр клімату, заявив у неділю сервісу E24, що не встановлює для Norgespris кінцевої дати.
Для нас важливо, щоб норвежці були впевнені щодо свого рахунку за електроенергію.
Найбільші морози — у четвер і п’ятницю
- Рерус: −23 градуси в п’ятницю, −22 у четвер і суботу,
- Тюнсет: −19 градусів із вівторка до п’ятниці,
- Ельверум: −12 градусів у четвер і п’ятницю,
- Конгсвінгер: −10 градусів у четвер і п’ятницю,
- Конгсберг, Гамар і Ліллехаммер: −9 градусів,
- Драммен: −8 градусів,
- Фредрікстад: −7 градусів у п’ятницю,
- Осло та Шіен: −6 градусів,
- Тронгейм: −7 градусів, у суботу −8,
- Берген: −5 градусів у середу, Ставангер: −3 градуси.
В Осло в четвер і п’ятницю температура не має піднятися вище −2 градусів. Потепління почнеться в суботу із заходу: у Бергені тоді очікується від 4 до 6 градусів вище нуля, а в Осло в неділю — 1–2 градуси. Прогноз ще може змінитися.
Обледенілі лінії високої напруги. Ілюстративне фото.Фото: пресматеріали Glitre Nett
На півночі слизько
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