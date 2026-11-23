Røros : −23 grados el viernes, −22 el jueves y el sábado;

: −23 grados el viernes, −22 el jueves y el sábado; Tynset : −19 grados de martes a viernes;

: −19 grados de martes a viernes; Elverum : −12 grados el jueves y el viernes;

: −12 grados el jueves y el viernes; Kongsvinger : −10 grados el jueves y el viernes;

: −10 grados el jueves y el viernes; Kongsberg, Hamar y Lillehammer : −9 grados;

: −9 grados; Drammen : −8 grados;

: −8 grados; Fredrikstad : −7 grados el viernes;

: −7 grados el viernes; Oslo y Skien : −6 grados;

: −6 grados; Trondheim : −7 grados; el sábado, −8;

: −7 grados; el sábado, −8; Bergen: −5 grados el miércoles; Stavanger: −3 grados.

La previsión del domingo anunciaba las temperaturas más bajas ya para el miércoles. Según la previsión del lunes del instituto meteorológico noruego (consulta a las 20:30), hará más frío el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, y las heladas serán varios grados menos intensas:En Oslo, el jueves y el viernes la temperatura no debería subir por encima de −2 grados. El calentamiento empezará el sábado desde el oeste: en Bergen se esperan de 4 a 6 grados positivos, y en Oslo de 1 a 2 grados el domingo. La previsión aún puede cambiar.