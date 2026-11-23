23.11.2026 20:34
La electricidad, incluso a 4,56 coronas el martes. Es el tercer día más caro del año y el mayor frío aún está por llegar
Cuánto cuesta la electricidad el martes
- Oslo y el este del país: una media de 3,12 coronas, con un máximo de 4,28 coronas a las 17:00;
- Kristiansand y Stavanger: una media de 3,28 coronas, con un máximo de 4,56 coronas a las 17:00;
- Bergen: una media de 3,18 coronas, con un máximo de 4,39 coronas a las 17:00;
- Trondheim y Ålesund: una media de 1,86 coronas, con un máximo de 2,24 coronas a las 19:00;
- Bodø y Tromsø: una media de 0,41 coronas, con un máximo de 0,78 coronas a las 7:00 (en el norte, los hogares no pagan IVA por la electricidad).
En el sur, supone un 5 % más que el lunes y una cuarta parte más que el domingo. Este año, el precio medio diario solo fue más alto los días 10 y 11 de noviembre.
En Oslo, la electricidad cuesta más de 4 coronas de 16:00 a 18:00, y en Kristiansand, Stavanger y Bergen hasta las 19:00. Hay otro pico por la mañana: entre las 7:00 y las 9:00, en Oslo ronda las 3,50–3,70 coronas. El precio más bajo se da por la noche, entre las 2:00 y las 5:00: alrededor de 2,50 coronas en Oslo. Los precios los publica el servicio hvakosterstrommen.no; la comparación con otros días es cálculo nuestro.
Cuánto pagarás realmente
- precio de mercado con subsidio (strømstøtte): alrededor de 1,29 coronas por kilovatio-hora;
- Norgespris: 0,50 coronas, independientemente de la hora;
- precio de mercado sin subsidio: las 4,28 coronas completas.
Recibes el subsidio sin presentar solicitud si no tienes Norgespris: el operador de red lo descuenta de la factura. El Estado cubre el 90 % de lo que, en cada hora, supera los 77 øre sin IVA, hasta 5.000 kWh mensuales. La electricidad de una casa de vacaciones (hytte) no recibe subsidio. Las normas están descritas por la autoridad NVE.
Con el subsidio, la diferencia entre la noche y la hora más cara del martes en Oslo es de unos 17 øre por kilovatio-hora.
Ahorrarás más en la tarifa de red
- los días laborables, de 6:00 a 22:00, la tarifa es de 46,40 øre por kilovatio-hora; por la noche y los fines de semana es de 31,40 øre;
- la tarifa fija aumenta con el mayor consumo registrado en una hora: de 2 a 5 kWh son 250 coronas al mes; de 5 a 10 kWh, ya son 420 coronas.
Elvia toma en cuenta los tres días del mes en los que el consumo durante una hora fue mayor y calcula su media. Por tanto, encender al mismo tiempo el horno, la lavadora y la carga del coche puede hacer que la factura pase a un tramo superior. Otros operadores tienen sus propias tarifas. Encontrarás la tuya en la factura o en la página web del operador.
Norgespris podría costar más en 2027
El programa está prometido hasta 2029. Andreas Bjelland Eriksen, diputado del gobernante Partido Laborista (Ap) y exministro de Clima, declaró el domingo al servicio E24 que no fija una fecha final para Norgespris.
Para nosotros es importante que los noruegos tengan certeza sobre su factura de electricidad.
El mayor frío llegará el jueves y el viernes
- Røros: −23 grados el viernes, −22 el jueves y el sábado;
- Tynset: −19 grados de martes a viernes;
- Elverum: −12 grados el jueves y el viernes;
- Kongsvinger: −10 grados el jueves y el viernes;
- Kongsberg, Hamar y Lillehammer: −9 grados;
- Drammen: −8 grados;
- Fredrikstad: −7 grados el viernes;
- Oslo y Skien: −6 grados;
- Trondheim: −7 grados; el sábado, −8;
- Bergen: −5 grados el miércoles; Stavanger: −3 grados.
En Oslo, el jueves y el viernes la temperatura no debería subir por encima de −2 grados. El calentamiento empezará el sábado desde el oeste: en Bergen se esperan de 4 a 6 grados positivos, y en Oslo de 1 a 2 grados el domingo. La previsión aún puede cambiar.
Líneas eléctricas de alta tensión cubiertas de hielo. Foto ilustrativa.Foto: materiales de prensa de Glitre Nett
Carreteras resbaladizas en el norte
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