23.11.2026 20:34
Strømmen koster opptil 4,56 kr tirsdag. Det er årets tredje dyreste dag, og den strengeste kulden har ennå ikke kommet
Hva koster strømmen tirsdag
- Oslo og Østlandet – i snitt 3,12 kr, dyrest 4,28 kr kl. 17,
- Kristiansand og Stavanger – i snitt 3,28 kr, dyrest 4,56 kr kl. 17,
- Bergen – i snitt 3,18 kr, dyrest 4,39 kr kl. 17,
- Trondheim og Ålesund – i snitt 1,86 kr, dyrest 2,24 kr kl. 19,
- Bodø og Tromsø – i snitt 0,41 kr, dyrest 0,78 kr kl. 7 (i nord betaler husholdningene ikke merverdiavgift på strøm).
I Sør-Norge er dette 5 prosent mer enn mandag og en fjerdedel mer enn søndag. I år var gjennomsnittsprisen for døgnet høyere der bare 10. og 11. november.
I Oslo koster strømmen over 4 kr fra kl. 16 til 18, og i Kristiansand, Stavanger og Bergen frem til kl. 19. Den andre pristoppen er om morgenen: Mellom kl. 7 og 9 er prisen i Oslo rundt 3,50–3,70 kr. Billigst er det om natten, mellom kl. 2 og 5: I Oslo rundt 2,50 kr. Prisene oppgis av hvakosterstrommen.no, mens sammenligningen med andre dager er vår beregning.
Hvor mye betaler du egentlig
- børspris med strømstøtte – rundt 1,29 kr per kilowattime,
- Norgespris – 0,50 kr, uansett tidspunkt,
- børspris uten støtte – hele 4,28 kr.
Du får støtte uten å søke dersom du ikke har Norgespris: Nettselskapet trekker den fra på regningen. Staten dekker 90 prosent av det som i den enkelte timen overstiger 77 øre uten merverdiavgift, opptil 5000 kWh i måneden. Strøm i fritidsbolig (hytte) får ikke støtte. Reglene beskrives av NVE.
Med støtte er forskjellen mellom natten og tirsdagens dyreste time i Oslo rundt 17 øre per kilowattime.
Du sparer mer på nettleien
- på hverdager fra kl. 6 til 22 er avgiften 46,40 øre per kilowattime, mens den om natten og i helgene er 31,40 øre,
- fastleddet øker med det høyeste forbruket i én time: Fra 2 til 5 kWh er det 250 kr per måned, fra 5 til 10 kWh allerede 420 kr.
Elvia ser på de tre dagene i måneden da forbruket i én time var høyest, og beregner gjennomsnittet av dem. Stekeovn, vaskemaskin og billading som brukes samtidig kan dermed løfte regningen til et høyere trinn. Andre nettselskaper har sine egne prislister. Du finner din sats på fakturaen eller nettselskapets nettside.
Norgespris kan koste mer i 2027
Ordningen er lovet frem til 2029. Andreas Bjelland Eriksen, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Arbeiderpartiet (Ap) og tidligere klimaminister, sa søndag til E24 at han ikke setter noen sluttdato for Norgespris.
Det som er viktig for oss er at nordmenn skal ha en trygghet for strømregningen sin.
Den strengeste kulden kommer torsdag og fredag
- Røros: −23 grader fredag, −22 torsdag og lørdag,
- Tynset: −19 grader fra tirsdag til fredag,
- Elverum: −12 grader torsdag og fredag,
- Kongsvinger: −10 grader torsdag og fredag,
- Kongsberg, Hamar og Lillehammer: −9 grader,
- Drammen: −8 grader,
- Fredrikstad: −7 grader fredag,
- Oslo og Skien: −6 grader,
- Trondheim: −7 grader, −8 lørdag,
- Bergen: −5 grader onsdag, Stavanger: −3 grader.
I Oslo ventes temperaturen torsdag og fredag ikke å stige over −2 grader. Oppvarmingen begynner lørdag fra vest: I Bergen ventes det da 4 til 6 plussgrader, og i Oslo 1–2 grader søndag. Prognosen kan fortsatt endre seg.
Islagte høyspentlinjer. Illustrasjonsfoto.Foto: pressemateriell fra Glitre Nett
Glatt i nord
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