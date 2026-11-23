23.11.2026 20:34
Antradienį elektra kainuos net 4,56 kr. Tai trečia brangiausia metų diena, o didžiausias šaltis dar tik artėja
Kiek elektra kainuoja antradienį
- Oslas ir šalies rytai – vidutiniškai 3,12 kr, brangiausia – 4,28 kr 17 val.,
- Kristiansandas ir Stavangeris – vidutiniškai 3,28 kr, brangiausia – 4,56 kr 17 val.,
- Bergenas – vidutiniškai 3,18 kr, brangiausia – 4,39 kr 17 val.,
- Trondheimas ir Ålesundas – vidutiniškai 1,86 kr, brangiausia – 2,24 kr 19 val.,
- Bodø ir Tromsø – vidutiniškai 0,41 kr, brangiausia – 0,78 kr 7 val. (šiaurėje namų ūkiai už elektrą PVM nemoka).
Pietuose tai yra 5 proc. daugiau nei pirmadienį ir ketvirtadaliu daugiau nei sekmadienį. Šiemet vidutinė paros kaina ten buvo didesnė tik lapkričio 10 ir 11 d.
Osle elektra daugiau nei 4 kr kainuoja nuo 16 iki 18 val., o Kristiansande, Stavangeryje ir Bergene – iki 19 val. Antrasis kainų pikas yra ryte: nuo 7 iki 9 val. Osle ji kainuoja apie 3,50–3,70 kr. Pigiausia naktį, nuo 2 iki 5 val.: Osle apie 2,50 kr. Kainas pateikia tarnyba hvakosterstrommen.no, palyginimą su kitomis dienomis apskaičiavome mes.
Kiek iš tikrųjų sumokėsite
- biržos kaina su kompensacija (strømstøtte) – apie 1,29 kr už kilovatvalandę,
- Norgespris – 0,50 kr, nepriklausomai nuo valandos,
- biržos kaina be kompensacijos – visi 4,28 kr.
Jei neturite Norgespris, kompensaciją gaunate be prašymo: tinklo operatorius ją atskaito iš sąskaitos. Valstybė padengia 90 proc. sumos, kuri konkrečią valandą viršija 77 øre be PVM, iki 5000 kWh per mėnesį. Už elektrą vasarnamyje (hytte) kompensacija netaikoma. Taisykles aprašo NVE institucija.
Su kompensacija skirtumas tarp nakties ir brangiausios antradienio valandos Osle yra apie 17 øre už kilovatvalandę.
Daugiau sutaupysite mokėdami tinklo mokestį
- darbo dienomis nuo 6 iki 22 val. mokestis yra 46,40 øre už kilovatvalandę, naktį ir savaitgaliais – 31,40 øre,
- pastovus mokestis didėja priklausomai nuo didžiausio suvartojimo per vieną valandą: nuo 2 iki 5 kWh – 250 kr per mėnesį, nuo 5 iki 10 kWh – jau 420 kr.
„Elvia“ atsižvelgia į tris mėnesio dienas, kuriomis suvartojimas per vieną valandą buvo didžiausias, ir apskaičiuoja jų vidurkį. Vienu metu įjungta orkaitė, skalbyklė ir automobilio įkrovimas gali pakelti sąskaitą į aukštesnę pakopą. Kiti operatoriai turi savo kainynus. Savo tarifą rasite sąskaitoje arba operatoriaus svetainėje.
2027 m. Norgespris gali kainuoti daugiau
Programa žadama iki 2029 m. Valdančiosios Darbo partijos (Ap) parlamentaras ir buvęs klimato ministras Andreas Bjelland Eriksen sekmadienį portalui E24 sakė, kad Norgespris nenustato pabaigos datos.
Mums svarbu, kad norvegai būtų tikri dėl savo sąskaitos už elektrą.
Didžiausias šaltis – ketvirtadienį ir penktadienį
- Røros: −23 laipsniai penktadienį, −22 ketvirtadienį ir šeštadienį,
- Tynset: −19 laipsnių nuo antradienio iki penktadienio,
- Elverum: −12 laipsnių ketvirtadienį ir penktadienį,
- Kongsvinger: −10 laipsnių ketvirtadienį ir penktadienį,
- Kongsberg, Hamar ir Lillehammer: −9 laipsniai,
- Drammen: −8 laipsniai,
- Fredrikstad: −7 laipsniai penktadienį,
- Oslas ir Skien: −6 laipsniai,
- Trondheimas: −7 laipsniai, šeštadienį −8,
- Bergenas: −5 laipsniai trečiadienį, Stavangeris: −3 laipsniai.
Osle ketvirtadienį ir penktadienį temperatūra neturėtų pakilti aukščiau nei iki −2 laipsnių. Šeštadienį iš vakarų pradės šilti: Bergene tuomet numatoma nuo 4 iki 6 laipsnių šilumos, Osle sekmadienį – 1–2 laipsniai. Prognozė dar gali pasikeisti.
Apledėjusios aukštos įtampos linijos. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. „Glitre Nett“ spaudos medžiaga
Šiaurėje slidu
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