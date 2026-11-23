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Prąd po polsku

Masz Norgespris? Umowa z dostawcą prądu nadal się liczy

Stała stawka Norgespris dotyczy samej energii. W umowie z dostawcą mogą być dodatkowe opłaty i inne warunki. Konsultant Viddakraft, partnera MultiNOR, wyjaśni po polsku, z jakich opłat składa się umowa i jak wygląda zmiana dostawcy.

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Rozmowa jest bez zobowiązań. Viddakraft to norweski dostawca energii. Norgespris zamawiasz sam na Elhub Min side.