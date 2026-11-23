23 listopada 2026 20:34
Prąd we wtorek nawet po 4,56 kr. To trzeci najdroższy dzień roku, a największy mróz dopiero nadchodzi
Ile kosztuje prąd we wtorek
- Oslo i wschód kraju – średnio 3,12 kr, najdrożej 4,28 kr o godz. 17,
- Kristiansand i Stavanger – średnio 3,28 kr, najdrożej 4,56 kr o godz. 17,
- Bergen – średnio 3,18 kr, najdrożej 4,39 kr o godz. 17,
- Trondheim i Ålesund – średnio 1,86 kr, najdrożej 2,24 kr o godz. 19,
- Bodø i Tromsø – średnio 0,41 kr, najdrożej 0,78 kr o godz. 7 (na północy gospodarstwa domowe nie płacą VAT od prądu).
Na południu to o 5 proc. więcej niż w poniedziałek i o jedną czwartą więcej niż w niedzielę. W tym roku średnia cena doby była tam wyższa tylko 10 i 11 listopada.
Powyżej 4 kr prąd kosztuje w Oslo od godz. 16 do 18, a w Kristiansand, Stavanger i Bergen do godz. 19. Drugi szczyt jest rano: między godz. 7 a 9 w Oslo to około 3,50–3,70 kr. Najtaniej jest w nocy, między godz. 2 a 5: w Oslo około 2,50 kr. Ceny podaje serwis hvakosterstrommen.no, porównanie z innymi dniami to nasze wyliczenie.
Ile zapłacisz naprawdę
- cena giełdowa z dopłatą (strømstøtte) – około 1,29 kr za kilowatogodzinę,
- Norgespris – 0,50 kr, bez względu na godzinę,
- cena giełdowa bez dopłaty – pełne 4,28 kr.
Dopłatę dostajesz bez wniosku, jeśli nie masz Norgespris: operator sieci odlicza ją od rachunku. Państwo pokrywa 90 proc. tego, co w danej godzinie przekracza 77 øre bez VAT, do 5000 kWh miesięcznie. Prąd w domku letniskowym (hytte) dopłaty nie ma. Zasady opisuje urząd NVE.
Z dopłatą różnica między nocą a najdroższą godziną wtorku to w Oslo około 17 øre na kilowatogodzinie.
Więcej zaoszczędzisz na opłacie sieciowej
- w dni robocze od godz. 6 do 22 opłata wynosi 46,40 øre za kilowatogodzinę, w nocy i w weekendy 31,40 øre,
- opłata stała rośnie z największym zużyciem w jednej godzinie: od 2 do 5 kWh to 250 kr miesięcznie, od 5 do 10 kWh już 420 kr.
Elvia bierze pod uwagę trzy dni miesiąca, w których zużycie w jednej godzinie było najwyższe, i liczy z nich średnią. Piekarnik, pralka i ładowanie auta włączone w tym samym czasie mogą więc przesunąć rachunek o próg wyżej. Inni operatorzy mają własne cenniki. Swoją stawkę znajdziesz na fakturze albo na stronie operatora.
Norgespris w 2027 roku może kosztować więcej
Program jest obiecany do 2029 roku. Andreas Bjelland Eriksen, poseł rządzącej Partii Pracy (Ap) i były minister klimatu, powiedział w niedzielę serwisowi E24, że nie wyznacza dla Norgespris daty końcowej.
Dla nas ważne jest, żeby Norwegowie mieli pewność co do swojego rachunku za prąd.
Największy mróz w czwartek i piątek
- Røros: −23 stopnie w piątek, −22 w czwartek i sobotę,
- Tynset: −19 stopni od wtorku do piątku,
- Elverum: −12 stopni w czwartek i piątek,
- Kongsvinger: −10 stopni w czwartek i piątek,
- Kongsberg, Hamar i Lillehammer: −9 stopni,
- Drammen: −8 stopni,
- Fredrikstad: −7 stopni w piątek,
- Oslo i Skien: −6 stopni,
- Trondheim: −7 stopni, w sobotę −8,
- Bergen: −5 stopni w środę, Stavanger: −3 stopnie.
W Oslo w czwartek i piątek temperatura ma nie wzrosnąć powyżej −2 stopni. Ocieplenie zacznie się w sobotę od zachodu: w Bergen ma być wtedy od 4 do 6 stopni na plusie, w Oslo w niedzielę 1–2 stopnie. Prognoza może się jeszcze zmienić.
Oblodzone linie wysokiego napięcia. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. materiały prasowe Glitre Nett
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