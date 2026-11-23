Røros : −23 de grade vineri, −22 joi și sâmbătă,

: −23 de grade vineri, −22 joi și sâmbătă, Tynset : −19 grade de marți până vineri,

: −19 grade de marți până vineri, Elverum : −12 grade joi și vineri,

: −12 grade joi și vineri, Kongsvinger : −10 grade joi și vineri,

: −10 grade joi și vineri, Kongsberg, Hamar și Lillehammer : −9 grade,

: −9 grade, Drammen : −8 grade,

: −8 grade, Fredrikstad : −7 grade vineri,

: −7 grade vineri, Oslo și Skien : −6 grade,

: −6 grade, Trondheim : −7 grade, sâmbătă −8,

: −7 grade, sâmbătă −8, Bergen: −5 grade miercuri, Stavanger: −3 grade.

Prognoza de duminică anunța cele mai scăzute temperaturi deja pentru miercuri. Potrivit prognozei de luni a institutului meteorologic norvegian (citire la ora 20:30), cel mai frig va fi joi, 26 noiembrie, și vineri, 27 noiembrie, iar gerul va fi cu câteva grade mai slab:În Oslo, joi și vineri temperatura nu ar trebui să crească peste −2 grade. Încălzirea va începe sâmbătă dinspre vest: în Bergen ar urma să fie atunci între 4 și 6 grade peste zero, iar în Oslo, duminică, 1–2 grade. Prognoza se poate schimba încă.