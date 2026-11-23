23.11.2026 20:34
Electricitatea costă marți chiar și 4,56 coroane. Este a treia cea mai scumpă zi din an, iar cel mai mare ger abia urmează
Cât costă electricitatea marți
- Oslo și estul țării – în medie 3,12 coroane, cel mai mult 4,28 coroane la ora 17,
- Kristiansand și Stavanger – în medie 3,28 coroane, cel mai mult 4,56 coroane la ora 17,
- Bergen – în medie 3,18 coroane, cel mai mult 4,39 coroane la ora 17,
- Trondheim și Ålesund – în medie 1,86 coroane, cel mai mult 2,24 coroane la ora 19,
- Bodø și Tromsø – în medie 0,41 coroane, cel mai mult 0,78 coroane la ora 7 (în nord, gospodăriile nu plătesc TVA pentru electricitate).
În sud, prețurile sunt cu 5% mai mari decât luni și cu un sfert mai mari decât duminică. Anul acesta, prețul mediu zilnic a fost mai mare acolo doar pe 10 și 11 noiembrie.
Peste 4 coroane, electricitatea costă în Oslo între orele 16 și 18, iar în Kristiansand, Stavanger și Bergen până la ora 19. Al doilea vârf este dimineața: între orele 7 și 9, în Oslo este de circa 3,50–3,70 coroane. Cel mai ieftin este noaptea, între orele 2 și 5: în Oslo, circa 2,50 coroane. Prețurile sunt publicate de serviciul hvakosterstrommen.no, iar comparația cu alte zile este calculul nostru.
Cât vei plăti de fapt
- prețul de bursă cu subvenție (strømstøtte) – circa 1,29 coroane pe kilowatt-oră,
- Norgespris – 0,50 coroane, indiferent de oră,
- prețul de bursă fără subvenție – integral 4,28 coroane.
Primești subvenția fără cerere, dacă nu ai Norgespris: operatorul de rețea o scade din factură. Statul acoperă 90% din suma care, într-o anumită oră, depășește 77 øre fără TVA, până la 5.000 kWh pe lună. Electricitatea pentru casa de vacanță (hytte) nu beneficiază de subvenție. Regulile sunt descrise de autoritatea NVE.
Cu subvenția, diferența dintre noapte și cea mai scumpă oră de marți este în Oslo de circa 17 øre pe kilowatt-oră.
Vei economisi mai mult la tariful de rețea
- în zilele lucrătoare, între orele 6 și 22, taxa este de 46,40 øre pe kilowatt-oră, iar noaptea și în weekenduri de 31,40 øre,
- taxa fixă crește odată cu cel mai mare consum într-o singură oră: de la 2 la 5 kWh este de 250 coroane pe lună, iar de la 5 la 10 kWh ajunge deja la 420 coroane.
Elvia ia în calcul cele trei zile ale lunii în care consumul într-o singură oră a fost cel mai ridicat și calculează media acestora. Cuptorul, mașina de spălat și încărcarea mașinii pornite în același timp pot astfel muta factura într-un prag superior. Alți operatori au propriile liste de prețuri. Îți poți găsi tariful pe factură sau pe pagina operatorului.
Norgespris ar putea costa mai mult în 2027
Programul este promis până în 2029. Andreas Bjelland Eriksen, deputat al Partidului Laburist (Ap), aflat la guvernare, și fost ministru al climei, a declarat duminică pentru E24 că nu stabilește o dată de încheiere pentru Norgespris.
Pentru noi este important ca norvegienii să aibă certitudine cu privire la factura lor de electricitate.
Cel mai mare ger, joi și vineri
- Røros: −23 de grade vineri, −22 joi și sâmbătă,
- Tynset: −19 grade de marți până vineri,
- Elverum: −12 grade joi și vineri,
- Kongsvinger: −10 grade joi și vineri,
- Kongsberg, Hamar și Lillehammer: −9 grade,
- Drammen: −8 grade,
- Fredrikstad: −7 grade vineri,
- Oslo și Skien: −6 grade,
- Trondheim: −7 grade, sâmbătă −8,
- Bergen: −5 grade miercuri, Stavanger: −3 grade.
În Oslo, joi și vineri temperatura nu ar trebui să crească peste −2 grade. Încălzirea va începe sâmbătă dinspre vest: în Bergen ar urma să fie atunci între 4 și 6 grade peste zero, iar în Oslo, duminică, 1–2 grade. Prognoza se poate schimba încă.
Linii de înaltă tensiune acoperite de gheață. Fotografie ilustrativă.Foto: materiale de presă Glitre Nett
În nord este alunecos
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