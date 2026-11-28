Континентальна економіка Норвегії у 2024 році розвивалася швидше, ніж свідчили попередні оцінки. Остаточні дані показують, що темпи зростання ВВП були вдвічі вищими за початково прогнозовані. Також переглянуто статистику щодо інвестицій, споживання та продуктивності.

Центральне статистичне бюро Норвегії (SSB) 26 листопада 2026 року опублікувало остаточні дані щодо національних рахунків за 2024 рік. ВВП континентальної Норвегії зріс на 1,2 відсотка в постійних цінах, тоді як попередні розрахунки вказували на 0,6 відсотка. Зростання загального ВВП країни становило 1,4 відсотка й залишилося незмінним. Нові дані також свідчать про вищі темпи зростання продуктивності після пандемії.

Норвегія коригує дані. Два сектори стимулювали економіку Найбільший внесок у зростання континентальної економіки зробив сектор інформації та комунікацій. Валова додана вартість у цій галузі зросла на 7,3 відсотка проти раніше оцінених 1,2 відсотка. За зростання насамперед відповідав сектор інформаційно-комунікаційних технологій. Він охоплює, зокрема, телекомунікації, розробку програмного забезпечення, хмарні послуги та центри обробки даних.



Другим за значенням рушієм зростання стало державне управління та оборона. Сектор зафіксував зростання на 4,5 відсотка, тоді як попередні дані вказували на 2,3 відсотка. Натомість промисловість розвивалася слабше: її зростання скоригували з 1,1 до 0,3 відсотка. Видобуток нафти й природного газу зріс на 2,4 відсотка. Галузь і надалі мала найбільший внесок у зростання ВВП усієї Норвегії.

Валовий продукт. Остаточні та попередні національні рахунки. 2024 рік. Відсоткове зростання. Постійні ціни 2023 року.Іл. SSB

Інвестиції зростали замість падіння. Нові дані з ринку житла SSB також змінило дані щодо інвестицій. Валові інвестиції в основний капітал у 2024 році зросли на 2,9 відсотка, хоча попередні розрахунки вказували на падіння на 1,4 відсотка. Інвестиції в континентальній економіці зросли на 1,5 відсотка. Споживчі витрати домогосподарств і некомерційних організацій зросли на 1,1 відсотка, а державне споживання — на 1,9 відсотка.



Падіння житлових інвестицій виявилося меншим, ніж передбачалося. Перші оцінки вказували на скорочення витрат на 19,1 відсотка, тоді як остаточні дані говорять про 5,6 відсотка. У 2024 році було видано дозволи на початок будівництва 18 679 квартир. Це на 18 відсотків менше, ніж роком раніше. Однак падіння інвестицій було обмежене більшою, ніж оцінювалося, активністю у сфері ремонтів, реконструкції та розширення нерухомості.