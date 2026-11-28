Економічне зростання вдвічі вище. Дві галузі змінили картину норвезької економіки
Норвегія коригує дані. Два сектори стимулювали економіку
Другим за значенням рушієм зростання стало державне управління та оборона. Сектор зафіксував зростання на 4,5 відсотка, тоді як попередні дані вказували на 2,3 відсотка. Натомість промисловість розвивалася слабше: її зростання скоригували з 1,1 до 0,3 відсотка. Видобуток нафти й природного газу зріс на 2,4 відсотка. Галузь і надалі мала найбільший внесок у зростання ВВП усієї Норвегії.
Валовий продукт. Остаточні та попередні національні рахунки. 2024 рік. Відсоткове зростання. Постійні ціни 2023 року.Іл. SSB
Інвестиції зростали замість падіння. Нові дані з ринку житла
Падіння житлових інвестицій виявилося меншим, ніж передбачалося. Перші оцінки вказували на скорочення витрат на 19,1 відсотка, тоді як остаточні дані говорять про 5,6 відсотка. У 2024 році було видано дозволи на початок будівництва 18 679 квартир. Це на 18 відсотків менше, ніж роком раніше. Однак падіння інвестицій було обмежене більшою, ніж оцінювалося, активністю у сфері ремонтів, реконструкції та розширення нерухомості.
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