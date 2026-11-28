Ekonomikos augimas buvo dukart didesnis. Dvi šakos pakeitė Norvegijos ekonomikos vaizdą
Norvegija koreguoja duomenis. Du sektoriai skatino ekonomiką
Antras pagal dydį augimo variklis buvo viešasis administravimas ir gynyba. Sektorius augo 4,5 proc., nors ankstesni duomenys rodė 2,3 proc. Tuo metu pramonė augo lėčiau – jos augimas pakoreguotas nuo 1,1 iki 0,3 proc. Naftos ir gamtinių dujų gavyba padidėjo 2,4 proc. Ši šaka ir toliau labiausiai prisidėjo prie visos Norvegijos BVP augimo.
Bendrasis produktas. Galutinės ir preliminarios nacionalinės sąskaitos. 2024 m. Procentinis augimas. 2023 m. palyginamosiomis kainomis.Iliustr. SSB
Investicijos augo, užuot mažėjusios. Nauji būsto rinkos duomenys
Investicijų į būstą kritimas buvo mažesnis, nei prognozuota. Pirmieji vertinimai rodė, kad išlaidos sumažėjo 19,1 proc., tačiau galutiniai duomenys rodo 5,6 proc. 2024 metais išduoti leidimai pradėti statyti 18 679 būstus. Tai 18 proc. mažiau nei metais anksčiau. Tačiau investicijų kritimą sušvelnino didesnė, nei vertinta, remonto, rekonstrukcijos ir nekilnojamojo turto plėtros veikla.
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