Den økonomiske veksten var dobbelt så høy. To bransjer endret bildet av norsk økonomi
Norge korrigerer tallene. To sektorer drev økonomien
Den nest største vekstmotoren var offentlig administrasjon og forsvar. Sektoren hadde en vekst på 4,5 prosent, mens tidligere tall viste 2,3 prosent. Industrien utviklet seg derimot svakere, og veksten ble korrigert fra 1,1 til 0,3 prosent. Utvinningen av råolje og naturgass økte med 2,4 prosent. Næringen hadde fortsatt det største bidraget til veksten i BNP for hele Norge.
Bruttoprodukt. Nasjonalregnskap, endelige og foreløpige tall. 2024. Prosentvis vekst. Faste priser fra 2023.Ill. SSB
Investeringene økte i stedet for å falle. Nye tall fra boligmarkedet
Fallet i boliginvesteringene viste seg å være mindre enn forventet. De første anslagene viste en nedgang på 19,1 prosent, mens de endelige tallene viser 5,6 prosent. I 2024 ble det gitt tillatelse til å starte byggingen av 18 679 boliger. Det er 18 prosent mindre enn året før. Nedgangen i investeringene ble imidlertid begrenset av større aktivitet innen oppussing, ombygging og utvidelse av eiendommer enn anslått.
Siste artikler
- Når tennes juletreet på Universitetsplassen i Oslo? Orkesteret spiller allerede kl. 16.45
- Væromslag i Norge. Temperaturen stiger med opptil 30 grader
- Norse: Sak om utestående lønn kan ta 11 måneder. Forskudd i opptil én måned
- Fra 2027 blir definisjonen av arbeidsulykke utvidet. Den vil ikke omfatte tidligere ulykker
- De siste skatteoppgjørene for 2025 kommer innen 1. desember. Sjekk at alt stemmer
- NAV sender ut brev: 28. november til pensjonister, 5. desember til uføre. Telefonlinjen er stengt i helgen