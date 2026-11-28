Fastlandsøkonomien i Norge vokste raskere i 2024 enn tidligere anslag viste. De endelige tallene viser at veksten i BNP var dobbelt så høy som opprinnelig prognostisert. Statistikken for investeringer, forbruk og produktivitet er også revidert.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 26. november 2026 de endelige tallene for nasjonalregnskapet for 2024. BNP for Fastlands-Norge økte med 1,2 prosent i faste priser, mens tidligere beregninger viste 0,6 prosent. Veksten i landets samlede BNP var 1,4 prosent og forble uendret. De nye tallene viser også høyere produktivitetsvekst etter pandemien.

Norge korrigerer tallene. To sektorer drev økonomien Informasjons- og kommunikasjonssektoren bidro mest til veksten i fastlandsøkonomien. Brutto verdiskaping i denne bransjen økte med 7,3 prosent, mot tidligere anslåtte 1,2 prosent. Veksten skyldtes først og fremst sektoren for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den omfatter blant annet telekommunikasjon, programvareutvikling, skytjenester og datasentre.



Den nest største vekstmotoren var offentlig administrasjon og forsvar. Sektoren hadde en vekst på 4,5 prosent, mens tidligere tall viste 2,3 prosent. Industrien utviklet seg derimot svakere, og veksten ble korrigert fra 1,1 til 0,3 prosent. Utvinningen av råolje og naturgass økte med 2,4 prosent. Næringen hadde fortsatt det største bidraget til veksten i BNP for hele Norge.

Bruttoprodukt. Nasjonalregnskap, endelige og foreløpige tall. 2024. Prosentvis vekst. Faste priser fra 2023.Ill. SSB

Investeringene økte i stedet for å falle. Nye tall fra boligmarkedet SSB har også endret tallene for investeringer. Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte med 2,9 prosent i 2024, selv om tidligere beregninger viste et fall på 1,4 prosent. Investeringene i fastlandsøkonomien økte med 1,5 prosent. Forbruksutgiftene til husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 1,1 prosent, mens offentlig konsum steg med 1,9 prosent.



Fallet i boliginvesteringene viste seg å være mindre enn forventet. De første anslagene viste en nedgang på 19,1 prosent, mens de endelige tallene viser 5,6 prosent. I 2024 ble det gitt tillatelse til å starte byggingen av 18 679 boliger. Det er 18 prosent mindre enn året før. Nedgangen i investeringene ble imidlertid begrenset av større aktivitet innen oppussing, ombygging og utvidelse av eiendommer enn anslått.